COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Charretes substituídas em Tiradentes

A cidade histórica de Tiradentes vai substituir suas tradicionais charretes de tração animal por veículos elétricos. O termo de compromisso foi assinado pela prefeitura em 21 de maio, visando garantir a segurança dos trabalhadores e o bem-estar animal. O Ministério Público e outros agentes custearão os novos veículos. As charretes, que oferecem passeios turísticos pelo Centro Histórico, serão gradualmente substituídas, atendendo às preocupações de ativistas de direitos dos animais. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/charretes-de-tra-o-animal-s-o-substitu-das-por-ve-culos-el-tricos-em-tiradentes

4 mil autistas em Lafaiete e região

Um grupo de mães, pais, familiares e amigos se uniram para trocar informações e apoio em relação ao autismo em Conselheiro Lafaiete. A Associação de familiares e Autistas Unidos pelo Au­tis­mo (Afaupa) emergiu como uma voz na busca pela inclusão e dignidade. Hoje, a entidade possui 180 associados, sendo 92% mães, 6% pais e 2% amigos e outros parentes. Conforme explica Sheila Larcher, não há números exatos sobre a incidência de casos do Transtorno do Espectro Autista na cidade e região, mas há uma estimativa: “Na nossa Associação, temos 220 autistas. Há famílias com 2 e 3 filhos no espectro. Nós lançamos uma pesquisa online, mas ela não está concluída. Estima-se em Lafaiete e região existam mais de 4 mil. Estamos em busca de conhecê-los para apoiá-los”, explica. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/35817-conselheiro-lafaiete-e-regiao-podem-ter-cerca-de-4-mil-autistas

Projeto Chuá Socioambiental nas escolas

As escolas municipais e estaduais de Divinópolis já estão recebendo visitas do programa Chuá Socioambiental da Copasa. Em 2024, 10 escolas participarão de atividades como palestras, coleta de óleo de cozinha usado, coleta de lacres de latinhas de refrigerante e outras ações lúdicas e práticas voltadas para a conscientização ambiental, incluindo a Feira Verde, a Feira do Desapego e o Você Repórter. O Chuá Socioambiental é uma gincana que ocorre ao longo do ano, envolvendo toda a comunidade escolar para completar as atividades propostas. O objetivo é transmitir aos alunos uma visão de pertencimento ao ambiente e responsabilidade pela preservação ambiental. (DiviNews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/05/22/projeto-chua-socioambiental-e-levado-a-10-escolas-de-divinopolis/

Cooxupé vê aumento da safra

A condição das lavouras de café da região da Cooxupé indica a possibilidade de aumento da safra no ano que vem ante 2024, disse nesta quarta-feira o presidente da maior cooperativa de cafeicultores do Brasil, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, durante seminário internacional em Santos (SP). “As lavouras estão ficando em estágio muito bonito, para 2025, se o tempo colaborar, deverá ter uma safra boa, muito boa. Em 2024, a safra é parecida com 2023, um pouquinho maior. Mas, se correr tudo bem, a safra do ano que vem pode ser maior do que em 2024, as lavouras estão com muito vigor…”, afirmou ele. A produção em 2025 dependeria também de boas condições climáticas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/cooxupe-aumento-safra-cafe/

22 mil árvores plantadas em Ipatinga

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Ipatinga informou que mais de 22 mil árvores foram plantadas em áreas públicas nos últimos três anos. O Viveiro Municipal produziu mais de 270 mil mudas no mesmo período. O projeto "Calçada Linda" visa plantar espécies arbóreas adequadas para calçadas, melhorando a arborização urbana e minimizando podas e extrações. No bairro Cidade Nobre, cerca de 300 árvores foram plantadas, respeitando critérios de planejamento urbano. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3340/22-mil-arvores-foram-plantadas-em-ipatinga-nos-ultimos-3-anos

Mostra em homenagem à cidade

A galeria de arte Hiato está recebendo uma mostra em homenagem ao aniversário de 174 anos de Juiz de Fora. São 15 artistas que se uniram, com a curadoria de Petrillo, para se expressarem em diversas linguagens e trazerem para o público suas reflexões sobre a cidade. Com curadoria de Petrillo, a exposição traz obras em cerâmica, fotografia, pintura, desenho e escultura, oferecendo um registro plástico e poético sobre a cidade. A mostra estará aberta ao público de 24 de maio a 15 de junho, de segunda a sexta-feira. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/23-05-2024/hiato-aniversario-jf.html)

Arte em prol do Maio Laranja

A Prefeitura de Belo Horizonte promoveu, no Centro de Referência da Juventude, uma programação artística para usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS/BH) da Regional Leste. O evento faz parte da campanha Maio Laranja, que visa conscientizar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Participarão cerca de 250 pessoas, incluindo crianças, adolescentes e idosos, acompanhados pelos CRAS locais. A programação contou com a peça teatral "Ciclos" e apresentações artísticas dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://jornalsaogeraldo.com.br/belo-horizonte/pbh-promove-atividades-artisticas-com-foco-na-campanha-maio-laranja/