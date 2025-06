COLUNA MG

Voos extras de Uberaba crescem 85%

Voos comerciais têm feito sucesso no Aeroporto Mário de Almeida Franco em Uberaba. Segundo o diretor Guilherme Zapola, ambas as empresas registraram alta adesão. Somente na semana passada, a Azul Linhas Aéreas registrou 85% de ocupação em um de seus voos extras para Viracopos em Campinas. O diretor aponta que no mês de março houve um aumento de 40% na demanda usual. Além disso, ele analisa a boa adesão dos voos extras como uma demanda reprimida. Zapola destaca que este é o primeiro ano que o Aeroporto de Uberaba supera os dados de 2019, que registraram um acumulado de 2.500 a 3.000 passageiros por ano. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/voos-extras-de-uberaba-registraram-85-de-ocupac-o-em-2024-1.379189

BH oferta refeições para população

Os Restaurantes Populares de Belo Horizonte têm sido fundamentais na garantia do direito à alimentação adequada, fornecendo mais de 163 mil refeições nos primeiros três meses deste ano para a população em situação de rua. Além de alimentação nutritiva, esses estabelecimentos oferecem um espaço de acolhimento, funcionando todos os dias da semana desde 2020. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/pbh-oferta-mais-de-163-mil-refeicoes-para-populacao-em-situacao-de-rua/)

Orquestra de Rock fará show em BH

A Orquestra Mineira de Rock (OMR) apresentará o show inédito "Onírico" no Palácio das Artes, em 17 de maio, celebrando seus 25 anos. O espetáculo contará com a participação especial do músico Marcus Viana e incluirá músicas autorais conhecidas e inéditas, que farão parte do primeiro álbum do grupo a ser lançado este ano. Com uma formação única de 13 músicos e uma fusão sonora memorável, a apresentação promete arranjos inusitados para canções consagradas da música brasileira, erudita e do rock. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/05/03/orquestra-mineira-de-rock-fara-show-inedito-em-bh/

Fenabon 2024 é anunciada

A Bom Negócio Produtos Agropecuários e Nutrição Animal anunciou as datas da 8ª edição da Fenabon – Feira de Negócios na sede da fábrica em Patrocínio, que será nos dias 23 e 24 de Agosto de 2024. O tema deste ano será: “Eficiência e Resultado Nutrindo o Agro”. A empresa também tem filiais em Guimarânia e Patos de Minas e atende toda Região. A Feira em mais uma edição promete agitar o Agronegócio da região, e é uma boa oportunidade para expandir seus negócios e estar por dentro das últimas tendências do setor. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/noticias/bom-negocio-anuncia-para-agosto-a-realizacao-da-fenabon-2024/)

Salão Internacional de Humor de Caratinga

O Salão Internacional de Humor de Caratinga estará de volta, destacando o talento e criatividade de artistas brasileiros e internacionais. A mostra competitiva abordará o tema "Diálogo" e será realizada na Casa Ziraldo de Cultura, de 17 a 28 de junho de 2024. Além disso, o evento prestará homenagem ao ator Ivan Capúa e ao jornalista Luís Pimentel. O cartunista Ziraldo Alves Pinto, patrono do evento, será lembrado com um troféu especial em sua honra. O Salão conta com o apoio da Prefeitura de Caratinga para premiações e troféus. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/19o-salao-internacional-de-humor-de-caratinga/)

Rodeio de Santana do Paraíso

O Rodeio de Santana 2024, que será promovido nos dias 26, 27 e 28 de julho, na Arena Paraíso, terá como atrações nacionais Gino & Geno e Alemão do Forró. Valendo vaga na final da Liga Nacional de Rodeios (LNR), o evento gratuito contará com a tradicional fogueira e shows regionais durante os três dias, divulgou o governo local.

Em breve, serão confirmadas as atrações regionais. Além dos shows, o Rodeio de Santana terá montarias em touro e prova dos três tambores. O vencedor irá representar o município na final da Liga Nacional de Rodeios (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0115399-gino--geno-e-alemao-do-forro-sao-atracoes-confirmadas-do-rodeio-de-santana-do-paraiso

Festividades mantém a cultura do congado

Parte importante dos festejos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, a Guarda de Moçambique realizou o hasteamento da bandeira de Nossa Senhora, em Betim. O rito foi realizado na sede da Irmandade, na Colônia Santa Isabel, lugar de concentração das festividades. Nesse domingo (05), as pessoas celebraram a chegada da imagem de Nossa Senhora do Rosário em uma barca, e o cortejo de São Benedito, Santa Efigênia, São Jorge e Nossa Senhora do Rosário até a sede. As celebrações do Reinado de Nossa Senhora do Rosário são uma importante tradição histórica e cultural de Betim. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/festividades-do-reinado-de-nossa-senhora-do-rosario-mantem-a-cultura-do-congado-viva-em-betim/