COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Empresa chinesa chega a Pouso Alegre

Na semana que passou foi realizada uma reunião com representantes da prefeitura de Pouso Alegre e representantes da XCMG e da SAIC Motors para alinhar a chegada da empresa chinesa na cidade. A Saic Motors, reconhecida como uma das maiores fabricantes de veículos da China, escolheu Pouso Alegre como sede de sua primeira fábrica na América Latina. A produção inicial de motores está prevista para iniciar em setembro de 2024, com um investimento inicial de R$ 300 milhões e a criação de cerca de 300 empregos. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/04/18/nova-empresa-chinesa-chega-a-pouso-alegre-com-investimento-de-r300-milhoes/

MinasTchê celebra 20 anos

A 20ª edição da Minastchê, que ocorre de 19 a 28 de abril em Belo Horizonte, promete uma experiência cultural e gastronômica típica do Sul do Brasil. O evento inclui gastronomia sulista, como o Pisa da Uva e o Tombo da Polenta, além de moda, acessórios, concursos e programação cultural diversificada. Ao longo de todos os dias, o público poderá apreciar as apresentações de danças típicas gaúchas com o grupo Herdeiros Farroupilha, enquanto na Costelaria Gaúcha os shows sertanejos acontecerão diariamente, garantindo uma programação diversificada e cheia de entretenimento para todos os gostos. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/minastche-celebra-20-anos-e-comemora-os-150-anos-da-imigracao-italiana-no-brasil/

PBH leiloa imóveis

A Prefeitura de Belo Horizonte está organizando um leilão de seis imóveis localizados na capital e em Lagoa Santa a ser realizado no dia 30 de abril. Essa medida faz parte de uma estratégia de gestão dos ativos públicos ociosos, buscando gerar recursos para investimento em diversas políticas públicas, como habitação popular e obras aprovadas pelo orçamento participativo. O leilão ocorrerá de forma digital, permitindo que pessoas físicas e jurídicas ofereçam lances, com diferentes opções de pagamento, conforme as regras estabelecidas no edital. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/04/19/pbh-leiloa-imoveis/

Mila Batista receberá medalha

A Medalha da Inconfidência é a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais, atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. Neste evento, a única personalidade de Divinópolis homenageada será Mila Batista Leite Correa da Costa, Secretária Adjunta do Governo Zema. A solenidade acontecerá no dia 21 de abril, feriado dedicado a Tiradentes, em Ouro Preto. No evento deste ano, o Conselho Permanente da Medalha se reuniu para indicar as personalidades de 2024. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil receberá o ‘Grande Colar’. Haverá ainda uma reparação história à Bárbara Heliodora, uma das Inconfidentes. (Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/04/19/divinopolitana-mila-batista-leite-correa-da-costa-secretaria-adjunta-de-governo-e-indicada-para-receber-a-medalha-inconfidencia-veja-demais-nomes/

Missa do Trabalhador no Museu

O Museu do Ferroviário recebe, no dia 1º de maio, sua tradicional Missa do Trabalhador. Este evento anual é uma celebração especial dedicada a todos os trabalhadores, com um foco particular nos ex-ferroviários e seus familiares, em reconhecimento ao papel vital que desempenharam no desenvolvimento da comunidade e região. A cerimônia é uma oportunidade para refletir sobre a importância do trabalho e do esforço contínuo que cada trabalhador investe em sua jornada diária. Além de ser um momento de espiritualidade e benção, a missa também serve como um ponto de encontro para reforçar laços e compartilhar histórias. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/museu-do-ferroviario-recebe-tradicional-missa-do-trabalhador-no-dia-1o-de-maio/)

Ipatinga recebe edição do Minas ao Luar

O Minas ao Luar, uma renomada iniciativa de promoção cultural em Minas Gerais, estará em Ipatinga no dia 27 de abril como parte das comemorações dos 60 anos da cidade. O evento contará com dois shows gratuitos no Parque Ipanema, apresentando a dupla Di Paullo & Paulino, ícones do sertanejo raiz com mais de 50 anos de carreira, e a cantora local Luíla, conhecida pelo seu repertório animado de música sertaneja contemporânea. O Minas ao Luar é realizado pelo Sesc em Minas em parceria com o Sindcomércio Vale do Aço. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/ipatinga-recebe-edicao-do-minas-ao-luar-com-shows-de-di-paullo-paulino-e-luila/

Associação tem evento de Cooperativismo

A Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba (ACE-AP) realizou o evento Café com Ideias na sua sede, com foco na discussão sobre cooperativismo. O ponto alto foi a participação de Adalberto de Souza Lima, presidente do Conselho Administrativo da cooperativa de crédito, que compartilhou experiências sobre cooperativismo, enfatizando os benefícios para a comunidade e os cooperados. O evento demonstrou o compromisso da ACE-AP em promover o desenvolvimento econômico sustentável e fortalecer as relações entre empresários e associados na região. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/04/associacao-comercial-e-empresarial-de-alem-paraiba-promove-cafe-com-ideias-sobre-cooperativismo/)

Exposição comemora dia dos povos indígenas

Em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, o espaço GTO da Câmara Municipal de Divinópolis sediará uma exposição educacional sobre a Cultura dos Povos Indígenas, organizada pela Semed, Compir e Prefeitura Municipal. A mostra conta com trabalhos de 39 unidades escolares da educação infantil e do ensino fundamental, apresentando experiências vivenciadas pelos alunos, como degustação de alimentos orgânicos, visitas ao cantinho da cultura indígena, jogos e brincadeiras típicas, rodas de instrumentos musicais, leituras de textos e poemas, além de experiências artísticas com produtos naturais. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/cultura-dos-povos-indigenas-e-comemorada-com-exposicao-na-camara-de-divinopolis/)

Feteg recebe 24 peças da Argentina

O Feteg (Festival Internacional de Teatro de Guaranésia) está em sua 7ª edição e conta com participações de grupos teatrais de cinco regiões do Brasil. Na continuidade à internacionalização do Festival, o evento contará com apresentações da Argentina. O evento ocorrerá de 30 de abril a 5 de maio em teatros, praças e escolas municipais em Guaranésia. Destaque para a peça argentina "Medio Pueblo" e o clássico "A Casa de Bernarda Alba" encerrando o festival, que também traz uma peça sobre Guimarães Rosa. O Feteg encerra com atividades culturais, cortejo e premiações no dia 5 de maio. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/noticias/cultura/6653/em-guaranesia-feteg-recebe-24-pecas-de-20-cidades-e-da-argentina)