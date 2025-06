COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hipolabor investirá mais 40 milhões

Depois de investir cerca de R$ 300 milhões nos últimos cinco anos, a Hipolabor tem planos de investimentos de aproximadamente mais R$ 200 milhões até 2028, deste total, R$ 40 milhões na unidade de Montes Claros. Consolidada hoje como a maior fabricante de medicamentos genéricos injetáveis do Brasil, a empresa tem planos de pesquisa para o desenvolvimento de drogas biossimilares e inovadoras, novas áreas de atuação para a companhia, que completa 40 anos de atividades neste mês. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/hipolabor-investira-mais-r-40-milhoes/

Zoo de BH cuida de onça atropelada

O Zoológico de Belo Horizonte recebeu uma jovem onça parda resgatada após ser atropelada próximo a uma rodovia em Campos Altos, no Alto Paranaíba. O felino passou por uma cirurgia ortopédica de alta complexidade na Universidade de Uberaba e está em processo de reabilitação no zoológico. Após uma avaliação médica e comportamental, o animal está em quarentena, sendo monitorado por equipes técnicas. O objetivo é prepará-lo para retornar à natureza assim que estiver totalmente recuperado e apresentar condições adequadas de mobilidade e segurança. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://jornalsaogeraldo.com.br/belo-horizonte/zoo-de-bh-cuida-de-onca-parda-recem-atropelada-que-sera-devolvida-a-natureza/)

Startup mineira é vendida

A Logspace, uma empresa de Uberlândia, desenvolveu a Langflow, uma plataforma que permite às companhias criar aplicativos de inteligência artificial de forma mais acessível. O objetivo da plataforma é simplificar o desenvolvimento ao conectar modelos de inteligência artificial com diferentes tipos de dados, para facilitar a criação de aplicativos diversos, desde chatbots até processamento de textos e imagens. A empresa atraiu a atenção da DataStax, uma empresa dos Estados Unidos especializada em servidores e bancos de dados, que adquiriu a Logspace. (Gazeta do Triângulo) https://gazetadotriangulo.com.br/startup-mineira-que-ajuda-a-fazer-aplicativos-de-inteligencia-artificial-e-vendida-para-empresa-norte-americana/)

Projeto Afeto está em sua 5ª edição

A 5ª edição do Projeto Afeto da Fundação CDL-BH tem como objetivo arrecadar 30 mil produtos de higiene pessoal e itens de enxoval para gestantes, mães e recém-nascidos atendidos pelo Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte. São aceitos itens como roupas de bebê, mantas, toucas, fraldas, shampoo e sabonetes. Além disso, o projeto também vai oferecer formação empreendedora para 30 mães beneficiadas, em parceria com o Sebrae Minas, visando capacitar mulheres empreendedoras e fortalecer seus negócios. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/projeto-afeto-esta-em-sua-5a-edicao/)

Festival Outono na Praça em Cláudio

O Festival Outono na Praça, em Cláudio, no Centro-Oeste de Minas, é um evento gratuito que marca os 40 anos da Amapá, empresa reconhecida nacionalmente, e celebra o Dia do Metalúrgico. O festival será realizado neste domingo (21/4) e apresentará atrações como música, teatro e circo. Além disso, haverá um show especial com Eduardo Dutra e Amigos, seguido pela energia do bloco Juventude Bronzeada. Com serviços de saúde, Espaço Kids e alimentação, o evento é uma oportunidade de celebrar o empreendedorismo e a contribuição da Amapá para Cláudio. (Portal Gerais)

https://portalgerais.com/festival-outono-na-praca-tera-programacao-diversificada-em-claudio/

Energia limpa em Minas Gerais

Minas Gerais alcançou um marco significativo no setor de energia limpa com a operação de 8 GW de geração solar fotovoltaica, consolidando-se como líder nacional nesse segmento. Esse total de 8 GW equivale a mais de 70% da capacidade instalada da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e seria capaz de abastecer aproximadamente 5.2 milhões de residências. No cenário energético atual, Minas registrou a conexão de novos módulos de geração solar, tanto centralizada como distribuída, mostrando um crescimento significativo nesse setor. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3276/energia-limpa-minas-gerais-atinge-8-gw-em-energia-solar-fotovoltaica-e-garante-lideranca-nacional)

Advocacia mineira tem cursos gratuitos

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), anuncia o lançamento da plataforma de cursos OAB Classroom. Esta iniciativa traz conteúdos gratuitos e exclusivos sobre uma variedade de temas do direito, visando a qualificação profissional e a educação continuada das advogadas e dos advogados mineiros. Desenvolvida em parceria com a Escola Superior de Advocacia e a OAB-MG, a plataforma oferece uma oportunidade única de aprimoramento, promovendo o acesso a recursos valiosos para o desenvolvimento profissional. (Ascom CAA MG)

https://oabclassroom.com.br/

Projetos itinerantes de saúde

Durante os meses de abril e maio, equipes das unidades móveis do Sesc em Minas estão realizando exames e ações de educação em saúde em Itabirito, com foco nos cuidados com a mulher, além de oferecerem atendimento oftalmológico e avaliação nutricional para a população. As unidades contam com estrutura climatizada, acessibilidade e equipamentos modernos, oferecendo consultas, exames e ações educativas com uma equipe qualificada e humanizada. O Sesc Saúde Mulher realizará mamografias, exames de Papanicolau e ultrassons, além de ações de conscientização sobre saúde da mulher. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9732/projetos-itinerantes-de-saude-do-sesc-em-minas-serao-realizados-em-itabirito)

Congonhas faz 10º Circuito Gastronômico

O 1º Festival da Cachaça em Congonhas inaugurou o aguardado 10º Congonhas Sabores, um circuito gastronômico renomado que transforma a cidade em um paraíso culinário. Este ano, o circuito tem como tema "Histórias de Bar" e homenageia Chiquinho (in memoriam), do Bar Beira Rio, uma figura icônica da cidade. De 18 a 21 de abril, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de delícias da culinária mineira em 12 bares participantes, com pratos como risoto de canjiquinha, maçã de peito, pastel de angu, torresmo de rolo, costela de boi e muito mais. (Jornal Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/35285-apos-sucesso-de-publico-no-festival-da-cachaca-congonhas-se-prepara-para-o-10-circuito-gastronomico)