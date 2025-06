COLUNA MG

MP pede anulação de concessão das BRs

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público Estadual (MPE) ajuizaram uma ação civil pública solicitando a nulidade do contrato de concessão das BRs 365 e 452, rodovias administradas pela concessionária EPR Triângulo desde fevereiro do ano passado. De acordo com os órgãos, os atos praticados pelo governo mineiro são nulos, porque foram simulados, frustrando o caráter concorrencial do procedimento licitatório e chegam a “configurar, em tese, crimes contra a fé pública e a Administração Pública”. (Diário de Uberlândia)

Copasa faz diagnóstico no Mucuri

Com o compromisso de cuidar do meio ambiente e zelar pela preservação dos mananciais e nascentes, a equipe socioambiental da Gerência Regional de Teófilo Otoni da Copasa, deu continuidade nesta semana, na zona rural de Poté, a execução das atividades do Pró-Mananciais, programa de proteção e recuperação de microbacias hidrográficas, que visa à preservação ambiental em curto, médio e longo prazo. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Alunos recebem treinamento

A Copasa tem realizado iniciativas significativas em Varginha desde 2017 por meio do Programa Pró-Mananciais, concentrando esforços na recuperação e preservação das bacias do ribeirão Santana e, agora, do ribeirão dos Tachos. A recente colaboração com os alunos do Cefet-MG promete trazer novas ideias e energia para os projetos em andamento. A iniciativa fortalece os resultados positivos alcançados pelo Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) de Varginha, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e a segurança hídrica. (Folha de Varginha)

Medalha homenageia Mulheres

Anualmente, a Câmara Municipal de Araxá realiza a cerimônia de entrega da Medalha Leonilda Montandon, homenageando mulheres que se destacam na sociedade por seu trabalho educacional, empresarial, social, filantrópico, cultural ou artístico. A cerimônia deste ano homenageou empresárias, comunicadoras, profissionais da saúde e principalmente educadoras. Durante o evento, também foi entregue o troféu Dona Carlota de Melo pela Câmara da Mulher Empreendedora da ACIA. (Jornal Clarim – Araxá)

BH desenvolve programa para inclusão

O programa "Estamos Juntos” de Belo Horizonte busca promover a inclusão produtiva da população em situação de rua por meio de parcerias com empresas e entidades. Desde 2019, o programa oferece oportunidades de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo. Em parceria com a Rede Cidadã desde 2023, mais de 300 pessoas foram qualificadas e 210 participaram ou estão inseridas em frentes de trabalho. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Distribuição gratuita de Araucária

A 7° Festa do Marmelo e 2° Festival Gastronômico do Pinhão de Delfim Moreira está trazendo uma oportunidade especial para os amantes da natureza: a distribuição gratuita de mudas de Araucária. Este evento, que celebra a riqueza gastronômica e cultural da região, agora também se destaca por sua iniciativa ambiental. As mudas de Araucária são símbolos da biodiversidade brasileira e essenciais para a preservação de nossas florestas. Durante a festa, os participantes terão a chance de receber essas mudas e contribuir para o plantio e cuidado dessas árvores tão importantes para o ecossistema.

(Jornal Panorama – Caxambu)

Planta de 200 anos é encontrada

Uma nova espécie de planta da família do girassol foi descoberta por pesquisadores em Piumhi, Minas Gerais. Durante uma expedição realizada em março de 2024 na região da Cachoeira da Belinha, coordenada pelo movimento Amigos do Araras e da Belinha, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Museu Nacional e Universidade Estadual de Feira de Santana, a nova planta foi identificada. A descoberta ressalta a importância de Piumhi para a biodiversidade e a necessidade de proteção dessas áreas. (Tribuna Formiguense)

Semana de Incentivo à Literatura

A IV Semana Estadual de Incentivo à Literatura, focada nas afromineiridades, teve início em Divinópolis e se estenderá até o dia 21 de abril. A Biblioteca Pública Municipal Ataliba Lago sediará uma mostra cultural, incluindo lançamento de livro, noite da poesia especial com participação dos Reinadeiros da Congregação das Irmandades Congadeiras, bate-papo com o escritor Arnaldo Júnior, e hora do conto com Cris Silva e Bruno Rodrigo Ramos. O evento busca celebrar as manifestações da tradição oral e promover as culturas afro-diaspóricas. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

Flávia assume presidência da Abih-MG

Uma inesperada mudança na mais importante entidade da hotelaria mineira, em função da renúncia do empresário Pablo Ramos – Impar Hotéis, alegando problemas pessoais, desde o último dia 8 de abril, leva a arquiteta, empresária e hoteleira Flávia Araújo a assumir a presidência da Associação Brasileira da Indústria e Hotéis – Seção Minas Gerais – Abih-MG. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

