Câmara de Uberlândia aumenta gastos

Os gastos da Câmara Municipal de Uberlândia aumentaram 18,4% em 2023. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no ano passado, as despesas do Legislativo alcançaram R$ 53,4 milhões, enquanto em 2022 foram R$ 45,1 milhões. No ranking estadual de gastos, a legislatura de Uberlândia ocupa a quarta posição. Em 1° lugar aparece Belo Horizonte (R$ 278,9 milhões), seguido de Contagem (R$ 72,7 milhões) e Betim (R$ 60,3 milhões). No ano passado, os gastos com a remuneração dos 27 vereadores de Uberlândia foram de R$ 5,4 milhões, cerca de R$ 200 mil por parlamentar. Já em 2022, a despesa foi de R$ 6,3 milhões, cerca de R$ 199 mil por vereador. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35466/gastos-da-camara-municipal-de-uberlandia-aumentaram-quase-20-em-2023

Moradores fazem vaquinha em Viçosa

Cansados de ver o mato tomar conta da rua e observar a omissão do Serviço de Limpeza do Saae, moradores da rua Luiz Pimentel, no Bairro Inácio Martins, cotizaram e contrataram um trabalhador para promover uma limpeza geral na rua, com capina da via e das margens de lotes vagos e retirada de todo o entulho, inclusive de alguns imóveis (neste caso, o morador deposita o entulho na calçada para ser, imediatamente, retirado pelo responsável pela limpeza). (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/cidade/noticias/moradores-fazem-vaquinha-para-capinar-rua-em-vicosa

Patos terá voos diários

A oferta de voos em Patos de Minas será ampliada a partir de 1º de julho, o que proporcionará mais opções e conveniência aos usuários. A notícia foi confirmada pela Azul: “Os voos serão operados diariamente com partida do aeroporto de Belo Horizonte para Araxá e, em seguida, para Patos de Minas, com retorno à capital mineira”. O movimento no Aeroporto Pedro Pereira dos Santos vem aumentando desde dezembro de 2023. De lá até o dia 20 de março deste ano, foram 1.604 desembarques e 1.237 embarques. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/voos-diarios-no-aeroporto-de-patos-de-minas/

Professores terão reajuste de 5%

A valorização dos profissionais da educação é uma prioridade da Administração Municipal de Pouso Alegre, e isso se reflete no reajuste salarial concedido aos professores da rede municipal. A Câmara Municipal aprovou, em caráter de urgência, o aumento de 5% nos salários dos docentes. A medida, retroativa a 1° de janeiro, respeita a data base da categoria. (Diário Regional- Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/02/22/professores-terao-reajuste-salarial-acima-da-inflacao/

Centro Dia para idosos

A Prefeitura de Poços de Caldas, inaugurou, nesta quinta-feira (4), o Centro Dia para idosos da Zona Leste. O Centro Dia é um espaço que oferece diversas atividades que contribuem no processo de envelhecimento ativo e saudável. O atendimento é gratuito e tanto os idosos como os familiares se beneficiam do serviço. O serviço integra a Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo classificado como Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. O serviço é voltado para o atendimento dos idosos que fazem parte do público da assistência social, em situação de vulnerabilidade social ou econômica. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/centro-dia-para-idosos-da-zona-leste-sera-inaugurado-hoje/

Ipatinga será capital de downhill

Neste final de semana, dias 6 e 7 de abril, Ipatinga sediará a segunda etapa da Copa Mineira de Downhill, como parte das celebrações do aniversário de 60 anos do município. Organizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o evento reunirá renomados pilotos do downhill nacional em uma pista desafiadora, com aproximadamente 1,9 km de extensão, repleta de obstáculos e trechos sinuosos. A iniciativa visa não apenas promover o esporte, mas também destacar a cidade de Ipatinga como um destino turístico e fortalecer sua imagem como um polo esportivo. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/leste-de-minas/ipatinga-sera-capital-brasileira-de-downhill-no-final-de-semana/)

“Cinemas de rua de Guaxupé” será exibido

O filme documentário "Cinemas de rua de Guaxupé", produzido pela Memorabilia Filmes e dirigido por Eudaldo Monção Jr., faz parte da 4ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil. Com uma prévia exibida no Cine Vila Rica, em Ouro Preto/MG, o filme integra uma série de exibições gratuitas em várias cidades brasileiras e no exterior, além de estar disponível no formato virtual. A mostra tem como objetivo destacar a importância dos cinemas de rua, trazendo-os para o centro das narrativas cinematográficas. O documentário de Guaxupé será exibido em diversas cidades brasileiras e nas TVs públicas ainda este ano. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/noticias/cultura/6593/previa-do-filme-%E2%80%9Ccinemas-de-rua-de-guaxupe%E2%80%9D-sera-exibido-em-ouro-preto-e-em-varias-outras-cidades-do-brasil)