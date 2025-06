COLUNA MG

Unimontes monitorar o São Francisco

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) promoverá pesquisa para monitorar a qualidade da água do rio São Francisco, no trecho entre Pirapora e Januária, com a participação popular das comunidades ribeirinhas. Esse é o principal objetivo da pesquisa “Opará: Observatório cidadão da qualidade ambiental no médio São Francisco”, que será desenvolvida por pesquisadores dos Departamentos de Biologia Geral e de Geociências da Unimontes, em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas (Fadenor) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Uberaba tem projeto de gasoduto

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, juntamente a um grupo de investidores, apresentaram investimentos planejados para a construção de um gasoduto na cidade, durante uma reunião no Ministério de Minas e Energia, em Brasília. O projeto faz parte do programa Gás Para Empregar do governo federal e conta com o interesse de diversas empresas, incluindo a Yara Brasil Fertilizantes e outras indústrias de biocombustíveis e produtos químicos. A possibilidade de trazer gás da Argentina foi discutida, mas não descartaram a viabilização do gasoduto com gás brasileiro. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Programa da Copasa beneficia entidades

A Copasa implementou melhorias em seu "Programa de Subvenção Social" em março, oferecendo um subsídio tarifário de 50% na conta de água e esgoto para quase 600 instituições em Minas Gerais, com potencial para beneficiar até 11 mil entidades em todo o estado. O programa visa auxiliar entidades sem fins lucrativos que atuam nas áreas de assistência social, saúde, segurança pública ou educação. A ampliação do programa pela Copasa é vista como um exemplo positivo que pode inspirar outras empresas e colaboradores a apoiarem o terceiro setor. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Exposição inaugura Empório Arte

O restaurante Lourdes Square, em Juiz de Fora, inaugura esta semana o Empório Arte e Vinho, concebido para integrar arte, decoração e gastronomia. O fotógrafo Fernando Priamo é o primeiro artista convidado, com sua mostra aberta ao público até o Dia das Mães. Priamo encontrou inspiração na obra "Medusa" de Caravaggio, em Florença, Itália, em 2010, marcando sua transição para a arte fotográfica. Sua técnica envolve sobreposições que conectam passado e presente, influenciadas pelo renascentismo e pela paleta de cores de Caravaggio. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Usiminas traz Mostra CineCidade

O Festival de Cinema movimentará o Parque Ipanema em Ipatinga nos dias 12 e 13 de abril com uma programação cultural diversificada. Patrocinado pela Usiminas, o evento traz a Mostra CineCidade como parte das comemorações do aniversário de 60 anos da cidade. Além da exibição de filmes nacionais, haverá atrações musicais e circenses, proporcionando uma experiência única de cinema ao ar livre. A programação é gratuita e aberta ao público. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

Bom Despacho promove Feira

A 2ª Feira da Saúde em Bom Despacho será realizada na Praça da Estação no próximo sábado (06/04), em celebração ao Dia Mundial da Saúde. O evento oferecerá uma variedade de serviços essenciais para cuidar da saúde da população, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite, além de distribuição de preservativos. Práticas integrativas e convencionais de saúde, como auriculoterapia e bioimpedância, também serão oferecidas. Profissionais estarão disponíveis para orientações sobre diversos temas relacionados à saúde. (Portal Gerais – Divinópolis)

Catadores participam de projeto

O novo projeto "Revitalizar - uma proposta interdisciplinar" de fisioterapia desenvolvido pelo Centro Universitário UNA, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Divinópolis, tem como objetivo prevenir lesões nos catadores de materiais recicláveis e promover a saúde dos trabalhadores. Professores e alunos do curso de fisioterapia da UNA farão uma análise do trabalho executado pelos catadores e observarão os movimentos mais frequentes. Será realizado um levantamento de queixas e demandas dos catadores em relação a dores ou incômodos, seguido de orientações e dicas para evitar lesões, incluindo exercícios de fortalecimento, alongamentos e ativação muscular. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

Emater-MG incentiva saneamento

O sistema de tratamento de esgoto nas áreas rurais de Minas Gerais, por meio dos Tanques de Evapotranspiração (Tevap), tem sido uma solução eficaz e de baixo custo, implantada em mais de 3,5 mil propriedades pelo Emater-MG. Esses tanques transformam o esgoto em adubo para plantas, contribuindo para a preservação ambiental. Além disso, a Emater-MG promove o tratamento das águas cinzas com os Círculos de Bananeiras, evitando o acúmulo de água no entorno das residências rurais. (Diário de Manhuaçu)

