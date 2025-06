COLUNA MG

Servidores de JF mantêm paralisação

Os servidores municipais não aceitaram a contraproposta de reajuste salarial feita pela Prefeitura de Juiz de Fora na sexta-feira, 22, e prometeram intensificar a paralisação deflagrada por eles na última quarta-feira, 20, a partir de segunda, 25. Pelo terceiro dia consecutivo, servidores realizaram uma manifestação em frente ao prédio da PJF, na Avenida Brasil. Dezenas de profissionais do setor administrativo, da limpeza urbana, do setor de obras e da saúde se reuniram para exigir a valorização dos serviços prestados por meio do reconhecimento de direitos e de aumento de salário. Em reunião com a Prefeitura depois da manifestação, a contraproposta feita pelo Executivo não foi aceita. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Projeto oferece cursos culturais

O Centro Cultural Sesiminas Uberaba realizará mais uma edição do projeto Casa Aberta no sábado, 23, com entrada gratuita e inscrições para oficinas no local. O evento visa apresentar as atividades do Centro Cultural, com destaque para os cursos da Escola de Cultura, como Jazz, Dança Contemporânea, Teatro, Ballet Clássico e Circo. Haverá aulas experimentais gratuitas, feirinha de artes, apresentações artísticas, foodtrucks e oficinas de circo, teatro, dança, fotografia, desenho e violão. (Jornal de Uberaba)

Copasa amplia atuação do Pró-Mananciais

A Copasa expandiu o programa Pró-Mananciais para a bacia do ribeirão dos Tachos, em Varginha, visando à recuperação e preservação ambiental da região. Essa iniciativa, que conta com a colaboração da comunidade e do Coletivo Local de Meio Ambiente de Varginha (Colmeia), busca proteger os recursos hídricos e beneficiar os sistemas de abastecimento de água da região. O programa Pró-Mananciais é parte dos esforços da Copasa em cumprir a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 15, que visa proteger os ecossistemas terrestres e promover o uso sustentável da terra. (Gazeta de Varginha (https://www.gazetadevarginha.com.br/post/copasa-amplia-atua%C3%A7%C3%A3o-do-pr%C3%B3-mananciais-em-varginha)

Pouso Alegre adere à Amesp

O plenário da câmara de Pouso Alegre testemunhou um momento histórico com a adesão da cidade à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (Amesp). Com a chegada de Pouso Alegre, a Associação passa a atender 30 cidades e mais de 500 mil pessoas. O prefeito Cel Dimas, durante o evento, expressou sua satisfação com a integração da cidade à associação. “É um passo significativo para nossa comunidade. Estamos comprometidos em buscar o melhor para Pouso Alegre e a Amesp proporciona uma série de benefícios que irão impactar positivamente a vida dos cidadãos”. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Itabirito combate o feminicídio

O município de Itabirito, por meio da Lei nº 4034/2024, instituiu o "Dia da Conscientização e Combate ao Feminicídio". A lei estabelece que o dia 04 de fevereiro será dedicado anualmente a essa causa e visa sensibilizar a população sobre os direitos das mulheres, bem como promover ações efetivas contra o feminicídio e outras formas de violência de gênero. O objetivo é intensificar campanhas, debates e atividades para prevenir e enfrentar essa violência, alinhando-se com a legislação nacional e fortalecendo as redes de apoio às vítimas. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Projeto incentiva trocas de saberes

O Projeto Chá de Saberes, da Prefeitura de Belo Horizonte, promove oficinas teóricas e práticas gratuitas sobre plantas medicinais, voltadas para pessoas idosas e jovens até 30 anos, com foco em membros de povos e comunidades tradicionais de matriz africana e indígena. Realizado pela primeira vez, o projeto conduziu formações que abordaram técnicas de plantio, manuseio e preparo de receitas. As atividades visam trocar saberes sobre o uso das plantas para prevenção e tratamento, além de incentivar o empreendedorismo e a organização de redes de venda. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Manhuaçu celebra o Dia da Água

O Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu) anuncia o lançamento do Edital de Chamamento da Iniciativa Protratar Projetos em comemoração ao Dia Mundial da Água, disponibilizando mais de R$ 1 milhão para melhorias em saneamento básico e abastecimento de água em municípios da região. O edital visa beneficiar cidades inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, buscando mitigar os impactos da falta de saneamento básico identificados pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos. Além disso, a Iniciativa Rio Vivo, em fase inicial na bacia, investirá mais de R$ 4 milhões em ações para melhoria da qualidade e incremento hídrico (Diário de Manhuaçu)

Workshop na Fiemg Centro Oeste

O evento realizado na FIEMG Regional Centro-Oeste proporcionou aos empresários e gestores ambientais de Divinópolis e região uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre os impactos da nova organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de outras medidas relevantes. Contando com uma equipe de palestrantes qualificados, o workshop integra uma série de capacitações planejadas ao longo do ano, visando oferecer informações de qualidade aos profissionais envolvidos na gestão ambiental das empresas. (Portal G37 – Divinópolis)

