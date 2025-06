COLUNA MG

Samu Norte recebe sete ambulâncias

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) recebeu novas ambulâncias destinadas à renovação de frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Macro Norte. Os veículos foram entregues, na manhã dessa quarta-feira, 13, em Belo Horizonte. As unidades são uma doação do Governo Federal ao Governo de Minas e estão sendo repassadas aos consórcios de saúde que fazem a gestão dos Samus em Minas Gerais, entre eles o Cisrun. Ao todo, o Samu Macro Norte receberá sete novas ambulâncias, sendo que cinco foram entregues nesta quarta-feira. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Teófilo Otoni ganha hospital

Unimed Três Vales realizou solenidade, na noite de sexta-feira, 8 de março de 2024, no Dia Internacional da Mulher, a inauguração do seu hospital em Teófilo Otoni. O Hospital Unimed Três Vales conta com uma estrutura de grandes centros com equipamentos de ponta, são 68 leitos de internação, 4 salas de cirurgias de pequeno e médio porte, 1 sala para cesariana e 1 sala parto humanizado, sala da família e brinquedoteca. A diretora-presidente da Unimed Três Vales, Vera Lúcia Lauar destaca que o projeto contempla a UTI que será aberta futuramente. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Borrachalioteca em Sabará

A Borrachalioteca, ponto cultural de Sabará, anuncia o lançamento do projeto "Borrachalioteca Impressos", focado no reaproveitamento de papéis para a produção de materiais sustentáveis. Impulsionado pelo Programa Parceria Sustentáveis da AngloGold Ashanti, o projeto representa mais um passo em direção à sustentabilidade e à inovação. Desde sua fundação em 2002, a Borrachalioteca tem expandido suas atividades, tornando-se um ponto de referência cultural na cidade. Entre suas realizações destaca-se a organização da primeira Festa Literária de Sabará. (Sabará Notícias)

Iluminação de Varginha é reconhecida

Varginha se destacou no evento "Cidade Inteligente, Conectada e Sustentável", organizado pela Philips Signify e Sebrae, graças ao sucesso de seu projeto de iluminação pública, que tornou o município um dos mais bem iluminados do país. Também foram mencionados outros investimentos em energia solar, que prometem trazer mais economia ao município. O evento contou com a participação de dezenas de cidades e apresentou palestras sobre inovação municipal, eficiência energética e embelezamento urbano. (Gazeta de Varginha)

Novos ônibus circulam em Belo Horizonte

Belo Horizonte anunciou que 648 novos ônibus circulam pelas ruas da cidade. Com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade, a iniciativa supera a exigência legal de inclusão de 420 veículos. Além disso, 13 linhas tiveram aumento no número de viagens, totalizando 24.142 viagens nos dias úteis, contribuindo para reduzir a lotação nos veículos. Além disso, duas linhas receberam mais viagens, e novos pontos de embarque e desembarque foram implementados em outras linhas para melhorar a acessibilidade e oferecer mais opções aos passageiros. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

2ª edição do Andradas Café Festival

A 2ª edição do Andradas Café Festival, promovido pela Prefeitura de Andradas, em parceria com diversas entidades, acontece de 15 a 17 de março. O evento visa incentivar o agronegócio na região, destacando a importância da cafeicultura para o desenvolvimento socioeconômico. A última edição, contou mais de 27 expositores e a realização de competições de torra e preparo de café, além de cursos e palestras. A expectativa para esse ano é ampliar o sucesso da edição anterior, que atraiu mais de 3 mil pessoas. (Jornal Andradas Hoje)

Aprovada a isenção para o advogado

O Conselho Pleno da OAB de Minas Gerais aprovou por unanimidade uma proposta inovadora da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), que garante isenção da anuidade para advogados carentes com mais de 60 anos e 30 anos de contribuição. A medida, apresentada visa apoiar os membros mais experientes da comunidade jurídica, reconhecendo sua dedicação à advocacia. Essa iniciativa representa um marco na valorização e inclusão da advocacia idosa em Minas Gerais, demonstrando o compromisso, valorização e inclusão da advocacia idosa, a partir dos 60 anos. (Jornal de Patrocínio.

