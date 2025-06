COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori

www.sindijorimg.com.br

Infraero assume aeroporto de Valadares

O Aeroporto Coronel Altino Machado, em Governador Valadares, passa a ser administrado pela Infraero. A cerimônia de entrega da gestão aconteceu nesta terça-feira no Auditório Luiz Franco (5º andar da Prefeitura). O evento contou com a presença do Diretor de Administração da Infraero, Aparecido Luiz da Silva, e de autoridades locais. Além da entrega da gestão, foram apresentados detalhes sobre a nova administração e o planejamento das obras de ampliação do aeroporto. (Diario do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/infraero-assumira-gestao-integral-do-aeroporto-de-valadares-a-partir-desta-terca/

Patos inaugura Casa da mulher

No Dia Internacional da Mulher, foi inaugurada em Patos de Minas a Casa da Mulher, um espaço que reúne serviços de apoio às vítimas de violência doméstica. O espaço visa facilitar o acesso a diversos serviços, como orientação jurídica, oficinas de arteterapia e apoio social e psicológico. Além disso, também é oferecido registro de boletim de ocorrência por meio da Delegacia Virtual; inclusão ou atualização do CadÚnico para viabilizar o acesso a programas socioassistenciais; atendimento para oferta de serviços da política pública de trabalho e renda; certificação de empresas que contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos das mulheres. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/casa-da-mulher-patos-de-minas-ganha-espaco-especial-para-enfrentamento-a-violencia-domestica/

2º Batalhão Ferroviário realiza formatura

Na sede do 2º Batalhão Ferroviário, em Araguari, 247 soldados do efetivo variável iniciaram o Serviço Militar Obrigatório. A cerimônia marcou o início de uma nova jornada para os jovens conscritos, com a presença de autoridades locais, familiares e amigos. O comandante do Batalhão destacou o compromisso com a Pátria e as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/2o-batalhao-ferroviario-realiza-formatura-para-incorporacao-do-grupamento-de-soldados-2024/

Hospital inaugura Centro de Imagens

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) inaugurou um novo Centro de Imagens. Fruto de um convênio com o Governo de Minas, o centro agora conta com um tomógrafo de última geração, com maior velocidade de escaneamento, eficiência, produtividade e segurança para diagnósticos de alta precisão. O investimento da Prefeitura de Sete Lagoas na saúde reflete positivamente nas condições de atendimento. A solenidade também contou com a presença de autoridades locais e representantes da instituição. (Diário de Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/hospital-nossa-senhora-das-gracas-inaugura-centro-de-imagens-com-moderno-tomografo/

Uberlândia recebe show da banda Sepultura

A banda Sepultura está encerrando suas atividades após 40 anos de uma trajetória marcada por sucessos. Sua turnê de despedida, "Celebrating Life Through Death", passará por Uberlândia, onde se apresentará nesta sexta-feira, dia 15. Além disso, a banda de rock também realizará show em várias cidades, incluindo Belo Horizonte. A turnê vai acontecer ainda pelos próximos 18 meses em países espalhados pela América Latina e nos Estados Unidos. Com mais de 50 milhões de unidades vendidas mundialmente, o Sepultura deixa um legado importante no cenário do rock. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35333/uberlandia-recebe-show-da-banda-sepultura-nesta-sexta-15

Curta juiz-forano tem prêmio internacional

O filme “À deriva”, dirigido e roteirizado por Tainá Varandas e Marcella Paiva, ganhou, na última semana, premiações internacionais. O curta recebeu o prêmio de “Melhor direção” no Busan New Wave Short Film Festival, na Coreia do Sul e, no Athens International Monthly Art Film Festival, na Grécia, ficou em terceiro lugar na categoria “Melhor curta-metragem” e ganhou ainda menção honrosa. A produção foi toda feita em Juiz de Fora e contou com financiamento do edital “Cultura da/na quebrada”, do Programa Cultural Murilo Mendes, da Funalfa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/12-03-2024/a-deriva-jf.html

Nany People é homenageada

A atriz e comediante Nany People foi homenageada com a inauguração de uma cabine cor de rosa no Teleférico do Parque do Cristo de Poços de Caldas, em reconhecimento à sua dedicação como Embaixadora do Turismo. A cabine é uma homenagem feita pela Citur, empresa responsável pela administração do teleférico e outras atrações turísticas da cidade. O teleférico, um dos principais atrativos turísticos de Poços de Caldas, passou por reformas e melhorias, oferecendo uma experiência segura e confortável aos visitantes. (Poços.com – Poços de Caldas

https://pocoscom.com/nany-people-e-homenageada-pela-citur/)

Cirurgia inédita em Pará de Minas

O médico otorrinolaringologista Jayson Peixoto Machado realizou com sucesso a primeira Cirurgia Endoscópica dos Seios da Face, conhecida como cirurgia para sinusite, em Pará de Minas, pelo SUS. A cirurgia, que é feita por vídeo endoscopia, marca um avanço significativo na precisão e redução de complicações. O Hospital Nossa Senhora da Conceição se destaca por ter realizado o maior número de cirurgias pelo SUS na área de Otorrinolaringologia em 2022 na região Centro-Oeste de Minas. O projeto iniciado em 2020 contou com o apoio da diretoria do hospital e envolvimento de toda a equipe cirúrgica, resultando em uma recuperação pós-cirurgia que superou as expectativas. (Diário de Pará de Minas)

https://www.jdiario.com.br/cirurgia-inedita-e-realizada-pelo-dr-jayson-peixoto-no-hospital-nossa-senhora-da-conceicao/