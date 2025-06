COLUNA MG

Minas tem alta em empresas abertas

Minas Gerais registrou 7.745 novas empresas abertas em fevereiro. O dado representa um avanço de 21,24% em relação ao mesmo mês de 2023, quando foram constituídas 6.388 empresas. Os números são da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), responsável pelos registros mercantis como abertura, alterações e encerramentos empresariais. A autarquia é vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG), na estrutura do Governo de Minas. Considerando todo o mês, fevereiro teve média de 267 empresas constituídas por dia, acima da média de 2023, que foi de 235 empresas/dia. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

BH é finalista no World Green

A Prefeitura de Belo Horizonte é finalista do Prêmio World Green City Awards 2024 por sua política de apoio à agricultura urbana e à agroecologia, que promove a produção de alimentos saudáveis em parceria com a comunidade local. A iniciativa, reconhecida pela Associação Internacional de Produtores de Horticultura (AIPH), abrange desde hortas comunitárias até técnicas agroecológicas em espaços urbanos, visando segurança alimentar, inclusão social e preservação ambiental. Com mais de 100 mil metros quadrados dedicados à agricultura urbana e cerca de 400 agricultores envolvidos, Belo Horizonte se destaca como líder em sustentabilidade urbana. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Grupo de Enfrentamento nas Escolas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deu um passo importante no combate à violência extrema nas escolas. No dia 6 de março, foi lançado o Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento da Violência Extrema nas Escolas (GIE-Escolas). Essa iniciativa é fruto da parceria entre o MPMG, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e as polícias Civil e Militar. O grupo visa prevenir casos de violência extrema nas escolas, acompanhar e estruturar dados sobre esses casos e estabelecer estratégias para neutralizar a violência. (Folha de Sabará)

Congresso do MPMG em Araxá

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realiza, nos dias 10, 11 e 12 de abril, na cidade de Araxá, um congresso que tratará de temas relacionados a Processo Civil, Processo Penal, além de inovação e tecnologia. O congresso tem como objetivo congregar os integrantes do Ministério Público, com atuação nas mais variadas frentes da instituição, possibilitando o intercâmbio de experiências com outros profissionais do Direito e a comunidade acadêmica. Será uma oportunidade para o fomento de discussões sobre o impacto das novas ferramentas tecnológicas nos processos civil e penal e na rotina das unidades funcionais. (Clarim.net – Araxá)

Coleta seletiva na Usiminas

Conforme divulgado pela Mineração Usiminas, a coleta seletiva garantiu o recolhimento de 50.897 quilos de materiais recicláveis em 2023. Foram mais de 50 toneladas de itens como plásticos, papéis, papelão, vidro, metal e eletrônicos, beneficiando cidades vizinhas e contribuindo com o desenvolvimento ambiental e socioeconômico da região. Os itens foram destinados à Cooperativa de Reciclagem e Trabalho de Itaúna (Coopert), que atualmente opera com 90 cooperados, e à Associação dos Catadores e Parceiros do Meio Ambiente de Igarapé (Apaig), que conta com 16 associados. (Folha Povo Itatiaiuçu)

Valadares sedia Campeonato de Taekwondo

No dia 21 de abril, a nona edição da Copa Marçal Tiger será realizada na Praça de Esportes, sediando o Campeonato Mineiro de Taekwondo. Cerca de 500 atletas são esperados para competir em diversas categorias, incluindo Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto e Master. Além das modalidades tradicionais de poomsae e kiorugui, haverá um festival kids com dez desafios para os atletas mais jovens. Os vencedores garantirão vaga para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo em julho, em Belo Horizonte, e também serão premiados com medalhas, enquanto as equipes serão reconhecidas do 1º ao 5º lugar. (Diário do Rio Doce)

Congonhas adquire 26 microscópios

A prefeitura de Congonhas adquiriu 26 microscópios para as escolas municipais, visando promover o ensino de ciências de forma prática. Com essa iniciativa, os alunos do Ensino Fundamental terão a oportunidade de explorar o mundo microscópico e compreender conceitos científicos de maneira mais profunda. Os equipamentos serão distribuídos entre as escolas e os professores receberão treinamento especializado para utilizá-los eficazmente. Além da aquisição dos microscópios, a Secretaria de Educação planeja desenvolver atividades extracurriculares e projetos de pesquisa para maximizar o uso desses recursos. (Jornal Correio da Cidade)

