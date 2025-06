COLUNA MG

Fenova mostra tendências outono/inverno

Começa nesta terça, 27, e prossegue até o dia 29 mais uma edição da Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova), a 28ª. O Centro de Convenções da cidade será palco para os expositores mostrarem as novidades e as tendências da moda para a estação outono/inverno. Propulsora de negociações, a Fenova é considerada uma das maiores feiras de calçados do Brasil e a maior de Minas Gerais. O ano começou com motivos para comemorar no setor calçadista, com a classificação de Nova Serrana no ranking de melhores cidades para fazer negócios, pesquisa realizada pela revista Exame, a mesma ocupou o 3º lugar na categoria indústria. (Jornal Agora – Divinópolis)

MoC aparece bem no Saneamento

Novos dados divulgados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram como é o acesso ao saneamento básico e à coleta de lixo nos municípios do Brasil. Os indicadores melhoraram desde 2010. O município de Montes Claros aparece bem no levantamento. Em 2022, 99,73% da população tinham água canalizada, 94,96% da população tinham coleta de esgoto, 99,8% dos moradores contavam com banheiro em casa, e 96,59% dos residentes eram contemplados com coleta de lixo. Montes Claros tem uma população de 414.240 habitantes, sendo 215.465 mulheres e 198.775 homens. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Maior primata procurado em Ibitipoca

A muriqui Nena, de nove anos, fugiu da reserva em que morava no Distrito de Conceição do Ibitipoca, em Lima Duarte. Ela é um dos poucos exemplares do muriqui-do-norte, maior primata da América Latina. O resgate de Nena é muito importante para o projeto, visto que ela é uma das três fêmeas que residem na reserva e parte da esperança para o aumento da população de muriquis na região. O projeto, de conservação Muriqui House cuida de sete macacos, além das fêmeas, são dois machos adultos e dois juvenis. (Jornal Além Parahyba)

Palestrante mirim faz roda de conversa

Nesta quarta-feira, 28, em Caratinga, o palestrante mirim César Augusto estará em uma roda de conversa com o ativista “Daniel do Bem”, com o tema “Conhecer para Acolher – Crianças PCDs (Pessoas com Deficiências) e Autistas de volta às aulas”. César Augusto tem 10 anos e desde os cinco é palestrante. Ele nasceu com agenesia de membro nos braços, que é a ausência ou desenvolvimento incompleto de um membro ou parte do corpo. (Diário de Caratinga)

Uberlândia acolheu 670 dependentes

Em 2023, Uberlândia acolheu pelo menos 673 dependentes químicos em organizações da sociedade civil ou comunidades terapêuticas. O número corresponde a 11,8% do total de acolhimentos realizados em Minas Gerais, que registrou 5.667 atendimentos no ano passado. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Em 2023, Uberlândia acolheu pelo menos 673 dependentes químicos em organizações da sociedade civil ou comunidades terapêuticas. O número corresponde a 11,8% do total de acolhimentos realizados em Minas Gerais. (Diário de Uberlândia)

IMA lança consulta para subprodutos

O Governo de Minas, por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), lançou uma consulta pública para ouvir a sociedade e os interessados sobre a nova legislação que regulará o cadastro de empresas e o credenciamento de profissionais que manipulam subprodutos de origem animal não comestíveis, como couro. A portaria busca garantir a rastreabilidade desses produtos e controlar seu trânsito, visando mitigar riscos de contaminação e facilitar a exportação. (Jornal Andradas Hoje)

Invest Minas reúne empresários em Paraíso

Na última quarta-feira, dia 21 de fevereiro, diretores e gestores do Invest Minas se reuniram com empresários em São Sebastião do Paraíso, organizada pela Prefeitura. O encontro apresentou os serviços oferecidos pelo Invest Minas, visando apoiar e incentivar o setor produtivo mineiro, desde orientações sobre tributação até a oferta de crédito pelo BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais). Foram destacados projetos em andamento na região Sul de Minas e a importância da parceria para promover o crescimento econômico local. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

