Cães mordem 5 por semana em Lafaiete

Defesa Social fiscalizou ônibus da Saritur

Visando fornecer informações ao DER para que as linhas do transporte intermunicipal entre Caeté e Belo Horizonte recebam melhorias, a Secretaria de Defesa Social realizou na manhã da sexta- feira, dia 19, diversas vistorias na Rodoviária. Dentre os veículos inspecionados, não foram encontradas falhas que comprometessem a segurança dos passageiros. No entanto, os servidores da Defesa Social fizeram vários levantamentos que serão repassados ao órgão do Estado para que sejam analisados. É sempre importante salientar que a responsabilidade no controle e punibilidade das empresas concessionárias é do DER, uma vez que este é um serviço do estado de Minas Gerais. (Opinião Caete – Caete )

Biblioteca na comunidade em Formiga

As bibliotecas públicas desempenham um papel fundamental na comunidade, buscando sempre atender às necessidades diversificadas de seus leitores. Assim acontece na Biblioteca Osório Garcia, que é um tesouro de conhecimento e refúgio cultural, que tem como missão: enriquecer a vida de seus usuários por meio de ações e projetos literários e culturais desenvolvido durante ao ano. Neste compromisso de promover a cidadania das comunidades leitora do bairro, a equipe de colaboradores da Biblioteca Osório Garcia, promove neste mês de janeiro atividades artísticas como: desenho, atividades, jogos, montagem de marcador de livro e também boas leituras que enriquecem a experiência de aprendizado e lazer de toda clientela, A equipe espera por você à Rua Alfa, 59, no Bairro Ouro Negro. (O Pergaminho – Formiga)

Rio Doce baixa para 1,87 metro

O nível do Rio Doce baixou em Governador Valadares, Minas Gerais, nesta sexta-feira (26). De acordo com a Defesa Civil Municipal, o rio atingiu a marca de 1,87 metro na régua do SAAE, às 18h. A previsão é que o nível do rio continue abaixando gradativamente; às 17h, o rio estava 1,91 metro. A Defesa Civil segue monitorando o Rio Doce em toda a sua bacia. Então qualquer mudança será imediatamente comunicada por meio dos canais oficiais da Prefeitura, imprensa, aplicativo Rio Doce Alerta e carros de som, se houver necessidade. Contudo em caso de emergência, a população deve ligar para o telefone 199. A Defesa Civil Municipal está a postos para atender a população. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares )

Detectados quase 90 casos em Itaúna

A Secretaria Municipal de Saúde solicita aos moradores de Itaúna que, ao identificar sintomas comuns de Dengue (febre, dores, manchas, mal estar, etc.), que procurem primeiramente a unidade de saúde da sua área de abrangência e não o Hospital Manoel Gonçalves. As ESF’s são a porta de entrada do sistema público de saúde e assim evitaremos sobrecarga de atendimentos no Pronto Socorro. As unidades estão capacitadas para informações, diagnósticos e encaminhamentos referentes à Dengue. ( Jornal Integração – Itaúna )

Varginha recebe circuito

Promovido em parceria com renomados especialistas e organizações com reconhecida atuação no Terceiro Setor, o Circuito Minas Terceiro Setor será realizado em Varginha no dia 07 de março. Totalmente gratuito e aberto a gestores, membros e colaboradores de instituições sem fins lucrativos, a iniciativa visa fortalecer o Terceiro Setor por meio de temas essenciais.Neste evento, serão abordados tópicos cruciais para o desenvolvimento, o sucesso e a sustentabilidade das organizações sem fins lucrativos. (O Debate – Varginha)

