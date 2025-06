COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Projeto combate gordofobia em JF

O projeto de lei que institui a Campanha Permanente de Conscientização e Enfrentamento à Gordofobia em Juiz de Fora foi aprovado pelo Legislativo. O PL é de autoria da vereadora Laiz Perrut (PT) e tem como objetivos promover o respeito à dignidade das pessoas gordas, além de assegurar que estas pessoas possam usufruir dos mesmos direitos que as demais pessoas, com acesso pleno e sem constrangimentos. Para finalidade de aplicação da lei, entende-se como gordofobia “qualquer forma de violência, ofensa ou discriminação contra pessoas gordas feita em razão de suas características físicas ou do seu peso corporal”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora) https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/26-10-2023/projeto-de-combate-a-gordofobia-e-aprovado-na-camara.html

Gilson lidera intenção no Crea MG

Pesquisa realizada entre os dias 19 e 21 de outubro apontam a liderança do engenheiro e empresário Gilson Queiroz na corrida à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). A eleição ocorrerá no dia 17 de novembro deste ano, e será realizada pela internet. Também haverá a escolha para a presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea-Crea). A sondagem eleitoral, realizada pelo Instituto 121 Labs de São Paulo, captou a opinião de 1.836 pessoas. Deste total, 929 disseram que pretendem escolher seus candidatos no dia da eleição. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2023/10/27/gilson-queiroz-lidera-intencao-de-votos-para-a-presidencia-do-crea-mg/

Formiga faz ‘Encontro de Guitarristas’

No dia 26 de novembro, a administração municipal realizará mais uma edição do “Encontro de Guitarristas”. Trata-se de um evento em comemoração ao “Dia do Músico”, que, nas edições anteriores, teve boa adesão dos guitarristas formiguenses e, neste ano, a administração espera que mais músicos participem. Conforme a Prefeitura, o evento será realizado no estacionamento do Terminal Rodoviário, em um domingo, para que mais músicos possam participar. (Últimas Notícias – Formiga) https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/prefeitura-de-formiga-promovera-encontro-de-guitarristas-em-novembro/

Saneouro soluciona falta de água

A Saneouro anunciou que conseguiu solucionar o problema histórico de falta de água em Santa Rita de Ouro Preto. A mudança aconteceu após a concessionária perfurar um poço artesiano no distrito, que tem 180 metros de profundidade e é capaz de produzir 36 metros cúbicos de água por hora, suficiente para abastecer toda região. De acordo com Evaristo Bellini, superintendente da Saneouro, o poço foi entregue em julho deste ano e teve um investimento de quase R$900 mil reais. “Nós eliminamos as três captações superficiais e hoje o abastecimento de Santa Rita de Ouro Preto é feito por meio desse poço e de outros dois poços menores”, afirmou. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9072/saneouro-soluciona-problemas-de-falta-de-agua-em-santa-rita-de-ouro-preto

Coral no teatro da PUC Minas

Caeté foi representada pelo Centro de Convivência e Referência do Idoso na PUC Minas, durante o Fórum Mineiro. Juntos do vice-prefeito Alberto Pires, os grupos Caeté Cantarola e Oficina de Ritmos fizeram apresentações culturais durante o evento, que tratou sobre Instituições de Longa Permanência para Pessoa Idosa. A Prefeitura é uma grande incentivadora e apoia iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida da terceira idade, como por exemplo os Lares de Idosos, principais interessados no fórum, e que a cada ano recebem mais recursos financeiros do município, que são essenciais para sua sobrevivência. (Opinião Caeté – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/coral-cantarola-e-oficina-de-ritmos-se-apresentaram-no-teatro-da-puc-minas/

CDL Lafaiete completa 55 anos

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Conselheiro Lafaiete – CDLCL, está completando 55 anos de atuação, uma marca importante que simboliza uma trajetória de conquistas e realizações. Desde a implantação do SPC na entidade, foram realizadas mais de 400 mil consultas pelos associados. Outro serviço significativo oferecido aos empresários e pessoas físicas é a emissão de certificado digital, implantado em 2012, desde então, já foram emitidos quase 8 mil certificados. A entidade conta também com o Serviço de Cobrança Amigável - SEC e Serviço de Cobrança Jurídica. ( que já realizaram incontáveis atendimentos para auxiliar os associados na questão da inadimplência. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/32774-cdl-lafaiete-completa-55-anos-uma-historia-em-movimento