Centro de Cafeicultura é inaugurado

O Centro de Excelência em Cafeicultura foi inaugurado nesta quinta-feira, 26, em Varginha. O centro oferecerá cursos técnicos e de graduação para formar profissionais qualificados ao mercado de trabalho, além de realizar parceria para projetos que desenvolvam a cafeicultura em todo país. De acordo com o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, o Centro é um exemplo de como o Senar contribui de forma significativa para formar profissionais, gerar emprego, melhorar a qualidade de vida dos produtores de alimentos, além de trazer competitividade e avanços sociais para o campo com uma produção cada vez mais sustentável”. (Blog do Madeira – Varginha)

Fundeb movimentou R$ 158,8 mi

A Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros apresentou, na manhã dessa quarta-feira (25/10), o balanço das receitas e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), relativo ao período de janeiro a setembro de 2023. Foi durante a reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb), realizada na Prefeitura Nova. No período de janeiro a setembro de 2023, o Fundeb movimentou recursos da ordem de R$ 158.852.294,28, sendo que 80% do montante (R$ 139.204.473,05) foram investidos em folha de pagamento dos servidores. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

MP vai construir sede em 3 cidades

Na última terça-feira, 24, o Ministério Público de Minas Gerais lançou o Plano Diretor Sedes Próprias 2023-2027 que inclui a ratificação da intenção de construir uma sede em Passos e outras cidades mineiras. Segundo o órgão, a iniciativa busca apresentar o projeto da instituição para a melhoria de suas unidades em todo o estado e a solenidade também marcou a assinatura de um protocolo de intenções com os municípios de Janaúba, Paracatu e Passos. (Folha da Manhã – Passos)

Conferência debate direitos de deficientes

A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas sediou a 5° Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, que abordou o tema “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo”. As discussões foram organizadas em cinco eixos: Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência; Garantia no acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada; Financiamento da promoção de diretos da pessoa com deficiência; Cidadania e acessibilidade; e Desafios para a comunicação universal. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Conferências de Cultura apura necessidades

Com a aproximação da 3° Conferência Municipal de Cultura de Mariana, os distritos têm recebido nas últimas semanas, em suas localidades, Pré-Conferências de Cultura. Nesses encontros, têm sido discutidas as necessidades da classe artística de cada distrito, de forma a abranger as mais variadas expressões artísticas de cada local, além de novas formas de movimentar o turismo. Em cada pré-conferência, representantes da sociedade civil do distrito são escolhidos pela população artística da localidade, para representá-los na Conferência Municipal de Cultura. (O Liberal – Ouro Preto)

Cooxupé anunciará melhor café da safra

O mercado de café está de olho para conhecer quais são e de onde vêm os 50 melhores lotes de cafés especiais, produzidos pelos cooperados da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé e colhidos nesta safra atual. O anúncio à comunidade cafeeira acontecerá por meio do Especialíssimo, no dia 03 de novembro, em Guaxupé, sul de Minas Gerais. O Especialíssimo é o programa de cafés especiais da Cooxupé e da SMC Specialty Coffes que, desde 2019, premia 50 lotes selecionados e apresenta, aos clientes da cooperativa e da SMC, os cafés que se destacaram pela qualidade especial e, assim, obtiveram pontuação acima de 83 pontos na avaliação física e sensorial do grão. (Folha Regional – Muzambinho)

Instituto Usiminas premia alunos

"Meu coração ardeu de felicidade quando ouvi meu nome", descreveu Micaelly Augusto Barbosa, aluna do 4º ano da Escola Municipal Everson Magalhães Lage, de Ipatinga, e uma das vencedoras do concurso Palavra Ilustrada. Ela e outras duas colegas foram premiadas com notebooks pelo Instituto Usiminas em uma das atividades de arte e educação realizadas pelo "Programa Escola Parceira". Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa propôs um desafio de expressão artística e textual sobre impressões e experiências com o tema "Somos diferentes e é isso que colore o mundo". (Jornal dos Vales – Ipatinga)

