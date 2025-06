COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Prefeitura de Araguari sofre ataque hacker

Desde a noite do dia 22 de outubro, a Prefeitura de Araguari trabalha para a solução de um suposto ataque hacker que causou danos ao sistema de gestão do município. A empresa responsável pelo sistema também está atuando para resolver a situação. O eventual crime cibernético foi registrado junto a Polícia Civil para a devida investigação criminal. O ataque sofrido causou a exclusão de informações. Não houve cópia ou retenção dos dados. A Prefeitura e a Empresa estão restituindo as informações a partir do último backup realizado. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-trabalha-para-reverter-ataque-hacker-sofrido-no-ultimo-final-de-semana/

Museu tem programa para autistas

Mais uma vez o Museu de História e Ciências Naturais mostra a sua importância no contexto municipal e lança, no dia 28 de outubro, uma ação voltada a atender ao público autista em Além Paraíba, aberto também a todos portadores de transtorno do espectro autista da região. Na data mencionada, nos horários de 15 e 17 horas, será exibido na sala de exibições de filmes da instituição o filme “Elementos”, e as sessões estão sendo preparadas e adaptadas especialmente para este público. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2023/10/mhnc-lanca-junto-ao-projeto-popcine-exibicao-de-filmes-para-o-publico-protador-de-transtorno-do-espectro-autista-tea/

Araxá terá curso de medicina

Araxá foi pré-selecionada pelo Ministério da Educação (MEC) para a implantação de um Curso de Medicina em Instituições Particulares de Ensino Superior. A seleção de municípios para a adoção de novos cursos faz parte do programa "Mais Médicos", do Governo Federal. Para discutir a implantação na cidade, o prefeito Robson Magela se reuniu com o reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), José Oscar de Melo, na última sexta-feira, 20. Na oportunidade, o reitor apresentou propostas com planejamentos detalhados e os requisitos necessários para que a instituição de ensino seja credenciada pelo MEC para a oferta do curso. (Correio de Araxá – Araxá)

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8589/prefeitura-e-uniaraxa-tratam-sobre-implantacao-de-curso-de-medicina-na-cidade

Estrada Caeté/Barão de Cocais em 60%

As obras de melhorias na malha rodoviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), realizadas por meio do Provias, somam 190 quilômetros de extensão. Empreendimentos contemplam cidades como Nova Lima, Sabará, Ribeirão das Neves, Caeté e Barão de Cocais. Um dos destaques é a pavimentação do trecho, de aproximadamente 30 quilômetros, da MGC-262, que liga Caeté a Barão de Cocais, e funciona como rota alternativa para acesso à BR-381. O empreendimento já está com 60% dos serviços executados. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/estrada-caete-barao-de-cocais-ja-esta-60-concluida/

Contagem regressiva para o 3° Flitabira

O Flitabira – Festival Literário Internacional de Itabira chega na sua 3ª edição com o patrocínio do Instituto Vale e Ministério da Cultura. O evento, que promete movimentar a cidade, começa dia 31 de outubro, terça-feira, e termina no domingo 5 de novembro. “Arte, Literatura e Correspondências”, esse é o título do 3º Flitabira, cuja curadoria é do expert conhecido jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, e do romancista sociólogo e escritor Sérgio Abranches, mineiro de Curvelo, comentarista da Rádio CBN. O evento utiliza a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e todas as atividades do Festival são gratuitas. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

https://zeaparecido.com.br/blogueiros/contagem-regressiva-para-o-3-flitabira-31-de-outubro-a-5-de-novembro-com-presenca-confirmada-de-100-autores/

Congonhas abre processo seletivo

A Prefeitura de Congonhas anunciou a abertura das inscrições para um novo processo seletivo visando a contratação de profissionais de variadas áreas. Segundo o edital, estão sendo oferecidas 259 vagas para cargos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 1.834,06 a R$ 21.165,35, dependendo da carga horária de 30 ou 40 horas semanais para as funções designadas. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/32717-prefeitura-de-congonhas-abre-inscricoes-para-processo-seletivo-com-259-vagas-na-area-da-saude

Comércio abre 700 vagas em JF

Até novembro, o setor comercial em Juiz de Fora deve abrir cerca de 700 vagas para contratação temporária para a reta final do ano. Dessas oportunidades, por volta de 30% devem se tornar efetivas, de acordo com estimativa do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF). O reforço nas equipes visa ao atendimento da demanda impulsionada por datas importantes para o setor, como a Black Friday e o Natal. A maioria das vagas abertas no município são para a área de vendas, conforme o presidente do Sindicomércio-JF, Emerson Beloti. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/25-10-2023/comercio-700-vagas-temporarias-juiz-de-fora.html