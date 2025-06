SICEPOT | Divulgação

Evento será realizado em Belo Horizonte e reunirá líderes do setor para fomentar negócios, inovação e soluções em infraestrutura

O setor brasileiro de infraestrutura ganhará, a partir de 2025, um novo e estratégico ponto de encontro. Está confirmada a realização da InfraBusiness Expo, feira que pretende se firmar como um dos maiores eventos da cadeia produtiva da infraestrutura na América Latina. O encontro acontecerá de 12 a 14 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

Idealizado por Emir Cadar Filho, engenheiro civil e referência no setor, o evento nasce com o propósito de integrar, qualificar e acelerar os negócios da área, que deverá movimentar mais de R$ 100 bilhões em investimentos em Minas Gerais até 2032, segundo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Isso sem contar os aportes nacionais em concessões, parcerias público-privadas e grandes obras estruturantes em curso.

“Queremos criar um ambiente propício à geração de negócios, articulação institucional e expansão de parcerias. A InfraBusiness é uma oportunidade concreta para fomentar a economia e fortalecer a infraestrutura nacional”, afirma Emir, que é vice-presidente da FIEMG e presidente do Conselho de Infraestrutura da entidade.

Ele também atua em instituições como o SICEPOT-MG e a Brasinfra. Inspirado em grandes feiras internacionais e na necessidade de descentralizar o eixo Rio-SP, Emir aposta no protagonismo de Belo Horizonte como novo polo estratégico da construção pesada no país.

Mais que uma feira: um ecossistema de infraestrutura

A InfraBusiness Expo vai além de uma simples vitrine de máquinas e equipamentos. O evento propõe-se a ser uma plataforma de conexões entre todos os elos da infraestrutura: fabricantes de equipamentos pesados, fornecedores de insumos (cimento, aço, pneus, lubrificantes), instituições financeiras, seguradoras, consultorias técnicas e grandes contratantes — públicos e privados.

A programação incluirá rodadas de negócios, apresentações técnicas e um ambiente planejado para parcerias estratégicas reais.

Outro destaque é o Congresso InfraBusiness e os Infra Talks, que contarão com especialistas nacionais e internacionais debatendo temas como sustentabilidade, inovação tecnológica, modelos de financiamento e gestão de riscos em obras públicas.

Entre os nomes já confirmados estão:

Ricardo Amorim (economista)

Rubens Menin (empresário)

Antonio Anastasia (ministro do TCU)

Eugênio Mattar (executivo da Localiza)

Romeu Zema (governador de Minas Gerais)

Minas Gerais como centro da transformação

A escolha de Minas Gerais como sede do evento reflete o atual cenário positivo do estado, que vive um ciclo robusto de investimentos em infraestrutura. Entre os principais projetos estão:

As concessões das BRs 040, 381 e 262

O Rodoanel Metropolitano de BH

A expansão do metrô da capital

As ações estruturantes do Acordo de Mariana, com previsão de mais de R$ 110 bilhões em investimentos

A expectativa é que esse movimento gere cerca de 730 mil empregos diretos e indiretos até 2032.

“Nesse cenário, a InfraBusiness Expo pretende consolidar Minas como protagonista da transformação da infraestrutura nacional, com um evento à altura dos desafios e das oportunidades do setor”, reforça Emir.

Realização e informações

A feira é uma realização da Cubo Eventos, especializada em grandes feiras e congressos, com apoio institucional da FIEMG e do SICEPOT-MG.

. InfraBusiness Expo

12 a 14 de agosto de 2025

Expominas, Belo Horizonte – MG

Inscrições e mais informações: www.infrabusinessexpo.com.br

Informações para a imprensa:

Saulo Penaforte – (31) 9 9683-5270

Karine Seimoha – (11) 9 6969-2774