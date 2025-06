COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Bahia reivindica área de Minas

O estado da Bahia ajuizou uma ação contra Minas Gerais visando a atualização das divisas territoriais entre os dois estados. A medida foi motivada pela imprecisão do Decreto Federal 24.155/1934 que, segundo o governo baiano, não reflete mais a realidade atual. Na ação, Nanuque e Serra dos Aimorés que fazem divisa com a Bahia estão em discussões. A Bahia destaca que suas tentativas de renegociação com Minas Gerais não foram respondidas. O processo também menciona a União e o IBGE, acusando-os de omissão na resolução da questão. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Lafaiete têm salto demográfico

Lafaiete, Ouro Branco e Congonhas foram as cidades da região que mais cresceram nos últimos 2 anos em termos populacionais. Os dados são das Projeções de População do IBGE, com base no Censo Demográfico 2022, divulgadas pelo instituto no dia 29 de agosto. Segundo o estudo, a região passou de 338.913 habitantes em 2022 para 351.546 – um aumento de 12.633 pessoas, ou 3,7%. O maior crescimento percentual foi observado em Lafaiete, onde o total de moradores saltou de 131.621 para 137.980, com aumento de 4,8%. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Lavouras de café são queimadas

Incêndios devastadores na Serra do Macaco, entre Ilicínea e Guapé (MG), estão causando sérios danos às lavouras de café, com produtores enfrentando perdas significativas. Especialistas alertam que a recuperação das lavouras pode levar mais de três anos, mesmo com intervenções como poda drástica. Brigadistas e voluntários continuam lutando contra as chamas para proteger áreas de preservação locais, que são essenciais para a economia e a cultura da região. (Gazeta de Varginha)

Gardenia autorizada transferir linhas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a Expresso Gardenia, em recuperação judicial desde 2020, a vender suas linhas intermunicipais para outras empresas, como SC Minas e Max Tour, na tentativa de evitar a falência. A foi motivada por irregularidades na prestação de serviços da empresa, que teve linhas paralisadas desde abril de 2024. A alienação representa apenas 4% do ativo total da Gardenia, mas pode gerar um impacto positivo de R$ 94,9 milhões. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Festa do Rosário é celebrada em Timóteo

A Festa do Rosário, também conhecida como Festa de Nossa Senhora do Rosário, está sendo celebrada em Timóteo até 22 de setembro, marcando 58 anos de tradição da comunidade católica. O evento inclui manifestações culturais, como o congado de origem africana, e espera reunir cerca de mil pessoas. A programação começa na sexta com o encerramento da novena e levantamento da bandeira, segue no sábado com o levantamento dos mastros, e culmina no domingo com orações, procissão, Missa Conga e um almoço de confraternização. (Diário do Aço – Ipatinga)

UFTM tem protótipo premiado

A equipe Zebu Baja da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) foi premiada na Etapa Sudeste da competição Baja SAE Brasil, realizada em São João del-Rei, conquistando três troféus. Competindo com um protótipo 4x4, a equipe obteve o terceiro lugar no desafio 4x4, o segundo na Apresentação de Projeto Dinâmico e o primeiro no Cabo de Guerra. Formada por 30 alunos de engenharia, a equipe representou bem a UFTM e Uberaba, finalizando a competição em sétimo lugar geral entre 24 equipes. A próxima etapa nacional ocorrerá em São José dos Campos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Acessa BH vivencia a diversidade

O Festival Acessa BH, que ocorre até 22 de setembro, trouxe uma programação gratuita e acessível em Belo Horizonte, valorizando a diversidade e a inclusão de artistas com deficiência. Entre as atrações, estão performances, shows musicais e exibições de filmes que abordam temas como acessibilidade e pertencimento. O festival conta com apresentações de artistas como Nathielle Wougles e a Cia Dança sem Fronteiras, além de sessões de cinema. A programação busca criar um espaço de reflexão e experiência sensorial para o público. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

UFMG vai monitorar qualidade do ar

O Grupo de Pesquisa em Poluição do Ar e Meteorologia Aplicada (GPama) da UFMG iniciou um monitoramento da qualidade do ar em Belo Horizonte, instalando equipamentos em três locais, incluindo o campus Pampulha e o Cefet-MG. A pesquisa visa analisar diferentes tamanhos de partículas atmosféricas, especialmente em face das queimadas que afetam o Brasil. Uma Estação Compacta de Qualidade do Ar permitirá monitoramento em tempo real de gases e variáveis meteorológicas, com acesso aos dados via aplicativo. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

