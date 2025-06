COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Mulheres são maioria e lideram pesquisa

As mulheres representam 54% do eleitorado de Juiz de Fora em 2024, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Um levantamento do Instituto MDA Pesquisa encomendado pela TV Integração aponta que duas mulheres, Margarida Salomão, atual prefeita, seguida pela delegada Ione Barbosa (Avante), lideram a preferência do eleitorado. Entre os seis concorrentes ao pleito municipal, as mulheres são metade, já que além das duas, há a representante do PSTU, Victoria Mello. A cidade, que teve pela primeira vez uma prefeita mulher eleita em 2020, está diante de dois possíveis cenários inéditos: a decisão eleitoral em primeiro turno ou um segundo turno totalmente feminino. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Feira Cocatrel gera oportunidades

A 17ª Fecon, Feira Cocatrel de Negócios, realizada em Três Pontas e nas lojas agropecuárias da Cocatrel, superou as expectativas da cooperativa. O evento atraiu uma grande adesão dos cooperados, oferecendo condições vantajosas como preços diferenciados, permitindo a troca de café, soja ou milho por insumos. Luciano Neder, executivo comercial da Cocatrel, afirmou que os preços elevados do café, entre R$ 1,4 mil e R$ 1,5 mil por saca, tornaram o momento ideal para essas trocas. Jacques Miari, presidente do Conselho Administrativo da Cocatrel, expressou satisfação com os resultados superando o ano anterior. (Correio Trespontano)

MG tem mais ocorrências de mpox

Nos primeiros oito meses de 2024, o Brasil registrou 945 casos confirmados ou prováveis de mpox, superando o total de 853 casos do ano passado. O Sudeste concentra a maioria das ocorrências, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A mpox pode ser transmitida por contato direto com lesões ou fluidos corporais, além de gotículas respiratórias e objetos contaminados. O tratamento inclui cuidados locais e antivirais para casos graves, e a vacinação, que oferece proteção cruzada com a varíola, é recomendada para profissionais de saúde e pessoas em alto risco. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Expo Favela Minas

A 2ª edição da Expo Favela Minas celebrou o empreendedorismo nas favelas e periferias de Minas Gerais. Com uma programação diversificada com palestras, workshops, rodadas de negócios, e exposições, o evento atraiu mais de 10 mil visitantes e abordou o impacto econômico da periferia, com mais de 2 milhões de empreendedores movimentando R$ 84 bilhões no estado. O evento também foi promovido como zero carbono e oferece atividades variadas, como o Palco Gastronomia e a Favela Literária. A Expo Favela Minas visa conquistar crescimento dos negócios periféricos e promover a cultura e criatividade local. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Boi invade escola municipal

Na tarde de sexta-feira (13), um boi invadiu uma escola municipal em Caratinga, causando uma série de incidentes. Enquanto crianças e mães aguardavam para entrar, uma criança caiu e se feriu levemente ao se assustar com o animal. O boi entrou na escola, danificando uma sala de aula vazia, e foi necessário o trabalho da polícia e dos bombeiros para retirá-lo. Após uma operação que envolveu amarrar o boi com cordas e remover carros próximos, o animal foi finalmente amarrado a uma árvore e, posteriormente, recolhido pela Secretaria de Meio Ambiente. (Diário de Caratinga)

Aeroporto com demanda reprimida

O aeroporto Mário de Almeida Franco tem muita capacidade a ser explorada e está operando com estrutura ociosa. Guilherme Zapola, gerente da concessionária Aena, disse que a empresa está trabalhando para criar novos voos e conexões. “Estamos trabalhando para criar condições para a vinda desses voos. Obviamente essa tratativa é muito interna entre a companhia aérea e o grupo interessado. Isso a gente até não tem muito acesso à informação, mas na nossa avaliação seria muito interessante a vinda desse voo”, opinou. (Jornal da Manhã – Uberaba)

DMAE faz rodízio em Poços

A estiagem prolongada e a falta de previsão de chuvas para as próximas semanas tem afetado o setor de abastecimento de água em todo o país. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, milhares de municípios no país estão em situação de seca severa ou extrema, entre elas, Poços de Caldas (seca severa). O município depende exclusivamente da água de chuvas para realizar o abastecimento em toda a cidade e, por isso, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) montou um “Gabinete de Crise Hídrica”, com a participação de diversos setores da autarquia buscando planejar ações que possam minimizar impactos à população, entre elas, as manobras. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

