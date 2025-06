COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais da Rede Sindijori MG

www.sindijori.com.br

Seca deixa municípios em emergência

20 cidades da região Leste de Minas estão em situação de emergência por causa da seca no estado. Os decretos foram emitidos nos últimos quatro meses e tem duração de 180 dias. Os municípios pertencem aos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Segundo o boletim da Defesa Civil, ao todo, em Minas, 137 cidades estão nessa situação de emergência. A partir do reconhecimento dos decretos, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/48811/tempo-seco-deixa-20-cidades-do-leste-de-minas-em-situacao-de-emergencia

Portal ouve candidatos em Poços

O portal ‘Poços Já’ iniciou a publicação das entrevistas em vídeo com os candidatos e prefeito de Poços de Caldas. O conteúdo ficará disponível nas redes sociais e também aqui no portal de notícias. As entrevistas foram realizadas pelo diretor de jornalismo do Poços Já, João Araújo, com todos os candidatos: Paulo Ney (PSDB), Marcelo Heitor (PL), Breno Brum (UP), Eloisio Lourenço (PSB), Silvio Véio (PMB), Ulisses Guimarães (MDB) e Rovilson de Lima (PRTB). (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/09/09/pocos-ja-inicia-nesta-terca-a-serie-de-entrevistas-com-candidatos-a-prefeito/

Timóteo recebe agência da Copasa

Visando mais praticidade e celeridade nos atendimentos dos serviços comerciais disponibilizados pela Copasa aos clientes, a empresa vai disponibilizar sua Agência Móvel para que moradores de Timóteo recebam atendimentos personalizados relacionados a estes assuntos na Praça 1º de Maio. Na ocasião, os usuários que possuem direito à tarifa social poderão solicitar o cadastramento para obter o benefício junto à Copasa. Para isso é necessário apresentar a folha resumo do CadÚnico, cópias da Carteira de Identidade e do CPF e a fatura de água da Copasa onde o cliente reside (caso a conta não esteja no nome do beneficiário, será necessário um comprovante de endereço do imóvel em seu nome). (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/centro-de-timoteo-vai-receber-agencia-movel-da-copasa/

Semana do Fazendeiro terá shows

A 94ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa (UFV), que começa no próximo sábado, 14 de setembro, contará om uma diversificada programação musical na praça de alimentação do Espaço Multiuso (atrás do Centro de Vivência). Com atrações ao vivo durante toda a semana, o público poderá aproveitar shows que vão do sertanejo ao forró, passando por samba e rock. O evento, que vai até o dia 20 de setembro, também contará com cursos, palestras, exposições e atividades culturais, além de feiras agrícolas e de artesanato. A Semana do Fazendeiro é organizada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFV e terá como tema "95 anos de Extensão Universitária: Interação, Sociedade, Ciência e Cultura". (Folha da Mata - Viçosa)

https://folhadamata.com.br/semana-do-fazendeiro-tera-mais-de-15-shows-ao-vivo-a-partir-de-sabado

Epamig promove feira de piscicultura

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) está na organização da quarta edição da Feira de Pesca e Piscicultura de Minas Gerais – Feppishow. O evento, que será realizado nos dias 13 e 14/9 em Felixlândia, vai reunir piscicultores, professores e estudantes, indústrias de beneficiamento, de insumos e de maquinários, de distribuição e de comércio e instituições públicas ligadas à agropecuária. Iniciativa pioneira em Minas Gerais, a Feppishow teve primeira edição em 2018, com o objetivo de apresentar e potencializar o mercado e a cadeia produtiva do pescado no estado, e divulgar tecnologias e integrar pesquisa, extensão, cadeia produtiva e público consumidor. (Correio de Uberlândia)

https://jornalcorreiodeuberlandia.com.br/noticia/55413/empresa-de-pesquisa-agropecuaria-de-minas-gerais-promove-feira-de-piscicultura

Sul de Minas registra 107 incêndios

Em agosto, a EPR Sul de Minas, concessionária responsável pelas concessões do Governo de Minas na região, registrou 107 casos de incêndio, o maior número de queimadas no ano. Para combater os focos, foram mobilizados 12 colaboradores e três carros-pipa, que utilizaram mais de 1 milhão de litros de água. A BR-459 é a estrada com mais ocorrências, somando 141 focos desde o início do ano. A concessionária realiza sinalização, monitoramento e combate aos incêndios, e orienta os motoristas a manter distância segura, usar faróis baixos e não parar na pista em caso de fogo. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/sul-de-minas-registra-107-casos-de-inc%C3%AAndio-em-agosto-aponta-epr

Desfile de Carros de Boi em S. Sebastião

O domingo, 08 de setembro, foi um dia marcante para o município de São Sebastião do Rio Verde e região com o tradicional Desfile de Carros de Boi, Cavaleiros e Tratores. Logo pela manhã, centenas de peões e participantes se concentraram no Clube do Cavalo da Estrada Real. Guiados pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, o desfile seguiu pelas ruas da cidade. Participantes de Passa Quatro, Itanhandu, Virgínia, Pouso Alto, Caxambu, São Sebastião do Rio Verde e também de cidades do Estado de São Paulo realizam com sucesso mais um desfile reunindo a comunidade para celebrar e evidenciar a cultura local e regional. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/desfile-de-carros-de-boi-cavaleiros-e-tratores-celebram-a-cultura-de-sao-sebastiao-do-rio-verde/