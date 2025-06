COLUNA MG

Minas Gerais tem 338 lixões

O dia 2 de agosto era a data-limite para os municípios brasileiros colocarem fim aos lixões. O prazo foi definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 2010) que estabelecia a regra, de acordo com o tamanho das cidades. Entretanto, hoje, em todo o País, cerca de 3 mil áreas continuam recebendo resíduos sólidos urbanos (RSU) de forma irregular. Dessas, 338 são em Minas Gerais. De acordo com a norma, os rejeitos (lixo que não pode ser reaproveitado) deveriam ter destinação final ambientalmente adequada até o último dia de 2014. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://www.diariodocomercio.com.br/economia/residuos-solidos-minas-tem-338-areas-de-destinacao-incorretas/

Sindcomércio recebe ‘Liquida Fecomércio’

Sindcomércio de Teófilo Otoni recebeu na noite de quinta-feira o Liquida Fecomércio, evento que inicialmente fazia parte da caravana Fecomércio na Rua, que pelo seu grande sucesso começou a rodar pelo estado. A iniciativa tem como objetivo levar conhecimento de alta qualidade para os empresários através de palestras com temas relevantes para o dia a dia de um negócio de sucesso. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26020

Lightwall investirá em nova fábrica

A empresa Lightwall anunciou um investimento de R$ 80 milhões na construção de uma nova fábrica em Minas Gerais. O investimento faz parte de um aporte total de R$ 400 milhões no Brasil, e a nova unidade, que gerará 200 empregos diretos, começará a operar em 2025. A Lightwall, especializada em painéis pré-fabricados que aceleram a construção e reduzem custos, foi fundada em 2017 e tem se expandido significativamente desde então. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2024/08/29/lightwall-investira-r-80-milhoes-em-nova-fabrica-em-minas

Grupo TSX lança a fase Bússola

Executivos da TSX Invest esclareceram para empresários locais detalhes do cronograma de trabalho com o objetivo inicial de alinhar agenda Bússola, que fará o diagnóstico da maturidade e engajamento da cidade no tema atração de investimentos. Este é o primeiro de vários passos que vão culminar com a instalação de uma agência para atração de investimentos na cidade. A reunião, na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI), contou com representantes das empresas envolvidas no projeto. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

https://www.setedias.com.br/grupo-tsx-lanca-a-fase-bussola-para-a-criacao-da-invest-sete-lagoas/

Irrigação impulsiona produtividade

A irrigação está transformando a produtividade agrícola em Minas Gerais, com áreas irrigadas produzindo até três vezes mais arroz e feijão do que as áreas não irrigadas. O estado é o segundo no país em área irrigada, especialmente nas regiões Norte e Noroeste. A tecnologia permite até três safras por ano e melhora a qualidade dos produtos, beneficiando-se também dos investimentos do Governo de Minas em infraestrutura elétrica e legislação favorável. Além disso, a Lei da Agricultura Irrigada Sustentável facilita a ampliação das áreas irrigadas sem necessidade de desmatamento. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/com-empenho-do-governo-de-minas-irriga%C3%A7%C3%A3o-impulsiona-a-produtividade-nas-lavouras-mineiras

Congonhas no ranking do ICMS

Congonhas figura entre as cidades históricas de Minas Gerais que se destacam no ranking do ICMS Cultural deste ano, com a cidade alcançando uma posição de destaque entre as dez melhores. O Programa ICMS Patrimônio Cultural, que incentiva a preservação do patrimônio cultural estadual, contou com a participação de 840 dos 853 municípios mineiros. Mariana liderou o ranking, seguida por Ouro Preto e Diamantina. As dez primeiras colocações incluem também cidades como Santa Bárbara, São João del Rei, e Congonhas, evidenciando o sucesso das políticas públicas de preservação e promoção do patrimônio cultural mineiro. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37273-congonhas-esta-entre-as-cidades-historicas-de-minas-gerais-que-lideram-ranking-do-icms-cultural-no-estado

Situação da Gardênia volta a ser discutida

Uma nova audiência sobre a situação dos funcionários da Expresso Gardênia estava marcada para ontem, sexta-feira, na 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. O encontro visa resolver pendências trabalhistas e discutir a venda de linhas da viação, que a empresa considera essencial para quitar dívidas com funcionários. Desde o início dos problemas, cerca de 200 trabalhadores foram demitidos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana também está envolvida, oferecendo apoio para soluções operacionais e seguras. (Poços.com – Poços de Caldas)

https://pocoscom.com/situacao-dos-funcionarios-da-gardenia-volta-a-ser-discutida-pela-justica-do-trabalho/