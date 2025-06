COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Lagoa Santa terá fábrica de nano baterias

A Nanum Nanotecnologia S.A. inaugurou, nesta quarta-feira, 21, seu complexo industrial em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O investimento na planta, que já ultrapassou os R$ 30 milhões, alcançará ao menos R$ 60 milhões até o final do ano. A área de 20 mil metros quadrados (m²) é 20 vezes maior que as atuais instalações e vai abrigar seis laboratórios e três linhas de produção. A empresa está em negociações para captar novos recursos no mercado para mais investimentos e impulsionar seus produtos, como seu Hipercapacitor Molecular (HCM), considerado um produto revolucionário para o setor de energia. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://www.diariodocomercio.com.br/economia/nanum-inaugura-complexo-de-r-60-milhoes-na-rmbh/

Escorpiões provocam pânico

Há mais de 30 anos, moradores do bairro Queluz, em Lafaiete, enfrentam um problema silencioso, porém, ameaçador. Os escorpiões, que se proliferam a partir do cemitério Nossa Senhora da Conceição, colocam em risco a saúde de centenas de pessoas, que vivem e circulam nas proximidades. Aline Maria Campos mora na rua Felipe Camarão há 12 anos, bem perto do cemitério, e conhece bem a questão. Bióloga e especialista em gestão ambiental, ela relata que a presença de escorpiões é bastante comum durante a época de reprodução. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/

BH tem mais farmácias que bairros

Belo Horizonte possui 1.340 farmácias, número que supera em quase três vezes o total de bairros, refletindo uma tendência de diversificação e expansão no setor farmacêutico. A pandemia de Covid-19 acelerou essa expansão ao permitir que as farmácias permanecessem abertas enquanto outros setores enfrentavam dificuldades, solidificando sua presença no mercado. O envelhecimento da população e a demanda por serviços de saúde também contribuem para o crescimento. Esse cenário demanda dos farmacêuticos uma adaptação às novas exigências de gestão e marketing. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://www.jornalesplanada.com.br/belo-horizonte-tem-mais-farmacias-que-bairros-entenda-o-porque

Usiminas oferece programações gratuitas

Em setembro, o Instituto Usiminas oferecerá duas programações gratuitas para escolas e para a comunidade. Nos dias 18 e 25, as escolas poderão participar do “Histórias do Aço”, uma jornada interativa sobre a produção de aço com uma oficina de pintura sustentável conduzida pela artista Rosane Dias. No dia 20, será realizada uma Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas, oferecendo uma experiência imersiva no acervo histórico e artístico do local. Ambas as atividades são patrocinadas pela Usiminas através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/acao-educativa-do-instituto-usiminas-oferece-programacoes-gratuitas-em-setembro/

Divinópolis recebe Sevar

Nos dias 28 e 29 de agosto, Divinópolis recebe o principal evento do varejo supermercadista do Centro-Oeste mineiro, o Super Encontro Varejista (Sevar). Durante os dois dias, empresários e profissionais de supermercados, atacarejos, padarias, mercearias e demais varejistas se reúnem para realização de negócios, relacionamento e desenvolvimento profissional. No auditório, a programação oferece palestras, talk show e debates sobre os desafios e tendências do segmento, com apresentação de empresários supermercadistas e especialistas de renome no setor. Outra atração é a mostra de fornecedores, ambiente destinado a exposição de marca, lançamentos de produtos, realização de negócios e relacionamento comercial. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/divinopolis-recebe-sevar-do-centro-oeste-dias-28-e-29/

Escritora inaugura Espaço Cultural

No dia 16 de agosto, a escritora Wanda Morais inaugurará o espaço cultural Nikita Saberes e Sabores em Além Paraíba. O Nikita, que busca ser um centro multidisciplinar para eventos culturais e artísticos, reflete o desejo de Morais de promover a cultura local e regional. A escritora, conhecida pelo livro infantil "A menina da folha de bananeira", lançou o espaço após o sucesso de sua obra e a celebração do lançamento foi antecipada para 7 de agosto. (Agora Jornais – Além Paraíba)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/4556/escritora-wanda-morais-inaugura-espaco-cultural-nikita-em-alem-paraiba

Lago de Furnas está abaixo da cota

O Lago de Furnas está enfrentando uma grave crise hídrica, com seu nível atual abaixo da cota mínima de 762 metros. A situação preocupa, pois a vazão da água, fundamental para atividades pesqueiras, turísticas e para o ecossistema local, está diminuindo e pode levar a um colapso ainda maior, afetando o turismo, a navegação, e o abastecimento de água para diversos usos. Especialistas alertam que, se não houver uma mudança imediata, o lago pode secar completamente até novembro, trazendo sérios prejuízos econômicos e sociais. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/pol-ticos-e-rg-os-governamentais-n-o-cumprem-o-prometido-e-lago-de-furnas-j-est-abaixo-da-cota-m-nima

Cemig vai premiar clientes

A Cemig lançou a promoção "Cemig Dá Aquela Força", que sorteará R$ 25 mil para dois clientes do estado de Minas Gerais. O objetivo é incentivar o uso de formas digitais de pagamento e atendimento. Os clientes podem participar até 30 de setembro, realizando o cadastro no site da Cemig e seguindo os critérios estabelecidos, como pagamento via QRCode do PIX, débito automático, e-mail para recebimento da conta, e indicações de amigos. Os sorteios ocorrerão em 7 de outubro, e os vencedores receberão o prêmio em créditos de cartão pré-pago válidos por 180 dias. (Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3556/cemig-vai-premiar-clientes-com-sorteios-de-r-25-mil

Pouso Alegre recebe projeto de teatro

O projeto "Conexão Sustentável" chegará a Pouso Alegre de 27 a 30 de agosto, oferecendo uma programação gratuita voltada para a conscientização ambiental. A programação inclui espetáculos teatrais das CIAs Mamulengo Fuzuê e Ludicoz, que apresentarão peças que combinam música e dança para alertar sobre a importância da sustentabilidade, além de oficinas de reciclagem, palestras e exibição de filmes. A arena montada para o evento tem capacidade para 250 pessoas e visa entreter e educar a comunidade sobre a preservação do meio ambiente. (Diário Regional – Pauso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/08/22/pouso-alegre-recebe-projeto-de-teatro-gratuito-que-alerta-o-publico-sobre-a-importancia-da-preservacao-do-meio-ambiente/