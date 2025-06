COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Prefeitos podem impugnar concessão

Sem duplicação integral da BR-262 de Uberaba a Belo Horizonte, gestores municipais e lideranças políticas da região analisam entrar com pedido de impugnação contra o edital da nova concessão da rodovia. A informação é da prefeita Elisa Araújo (PSD). De acordo com a chefe do Executivo de Uberaba, o pedido de impugnação pode ser apresentado e o assunto já está sendo debatido com as demais lideranças da região, pois o objetivo inicial é conseguir uma revisão do edital sem recorrer à Justiça. O cronograma do próprio certame prevê que impugnações poderão ser feitas até 25 de outubro no âmbito administrativo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Professores anunciam greve

Os professores da rede particular de ensino de Juiz de Fora paralisarão suas atividades no próximo dia 27. Segundo o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF), que também representa a classe na cidade, a categoria já aprovou por unanimidade o indicativo de greve e realiza nova assembleia no fim deste para discussão sobre a possibilidade de deflagração caso as negociações não avancem. A categoria pleiteia ganho real no reajuste salarial e a equiparação dos pisos do Ensino Infantil (anos iniciais) e Fundamental I (1º ao 5º ano) ao Fundamental II (6º ao 9º ano). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Parlamento tem projetos em Muriaé

O Parlamento Jovem de Muriaé – formado a partir do Programa Cidadania (iniciativa da CBA em parceria com o Instituto Votorantim) - já começa a mostrar resultados em seu primeiro semestre de atuação na cidade, com a proposição de três Projetos de Lei, que visam promover o fomento à prática de esportes, os hábitos de ler e escrever e a inclusão e participação do jovem na política. As propostas são do presidente do Parlamento Jovem, Felipe Pinheiro, aluno da Escola Estadual Professor Orlando de Lima Faria, e do vereador jovem Felipe Lopes Couri, estudante do Colégio Ômega. (Gazeta de Muriaé)

Fecomércio faz Semana do Pão de Queijo

A Semana Integrada do Pão de Queijo, promovida pelo Sistema Fecomércio MG e pela Faculdade Senac, acontecerá de 12 a 17 de agosto em Belo Horizonte. A programação inclui palestras, workshops e oficinas gratuitas sobre a história e preparo do pão de queijo, culminando com uma grande distribuição gratuita da iguaria no Mercado Central no dia 17, Dia Nacional do Pão de Queijo. O evento também abordará a discussão sobre a técnica de preparo do pão de queijo, com atividades práticas e uma pesquisa online para o público (São Geraldo – Belo Horizonte)

Mineiro participa das Olimpíadas

Flávio Gualberto, de 31 anos e natural de Pimenta, Minas Gerais, participou das Olimpíadas de 2024 em Paris como membro da Seleção Brasileira de vôlei masculino. A equipe brasileira avançou às quartas de final, mas foi eliminada pelos Estados Unidos, não se classificando para a semifinal. Gualberto iniciou sua trajetória no vôlei aos 14 anos e se destacou ao longo dos anos, incluindo uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e um bronze no Campeonato Mundial de 2022. (O Pergaminho – Formiga)

Emplacamentos em Divinópolis crescem 11%

As vendas do primeiro semestre, no acumulado até julho, mostraram-se favoráveis ao setor automobilístico, mesmo sem os incentivos do governo para a compra de carros zero quilômetro, como os oferecidos no ano passado. Neste cenário positivo também se refletiu no aumento do número de emplacamentos na cidade, que cresceu 11,6% em comparação ao mesmo período de 2023, passando de 1.982 no ano passado para 2.213 em 2024. Os dados foram divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais (Sincovid-MG).

Sebrae Minas lança Empretec Rural

A 11ª Semana do Produtor Rural de Virginópolis, que acontece até 10 de agosto contará com o lançamento do Empretec Rural pelo Sebrae Minas, uma adaptação do renomado programa de formação de empreendedores para o setor rural. O Empretec Rural visa aprimorar competências empreendedoras para a gestão eficiente das propriedades rurais. O evento, que espera gerar cerca de R$ 10 milhões em negócios e atrair cinco mil visitantes, também contará com o maior Torneio Leiteiro da história do evento. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

