Clima impacta safra de café

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé apresentou, no dia 31 de julho, durante a realização do 6º Fórum Café e Clima, em Guaxupé/MG, as condições da atual safra de café e as expectativas para safra 2025. O evento abordou os impactos de um ano atípico para a cafeicultura, marcado por desafios climáticos como o El Niño, que afetou diretamente a produção. Para o próximo ano agrícola, a possibilidade de chuvas mais regulares a partir do final de setembro pode contribuir com a safra, entretanto o cenário ainda é de precaução devido às altas temperaturas e os estresses térmico e hídrico enfrentados pelas plantas de café. (Midia Minas – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/lavouras-cafeeiras-continuam-impactadas-pela-seca-e-altas-temperaturas-segundo-6%C2%BA-f%C3%B3rum-caf%C3%A9-e-clim

Congados e reinado são patrimônios

O Governo de Minas Gerais declarou os congados e reinados como Patrimônio Cultural Imaterial do estado durante o Festival Cozinha das Afromineiridades, realizado no Palácio da Liberdade. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) foi responsável pela pesquisa e documentação das práticas culturais. O evento, que celebra e valoriza a cultura ancestral mineira, contou com a exibição de uma bandeira de Ouro Preto produzida com técnicas africanas e incluiu a participação de cerca de 1.500 representantes de congados e reinados. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/governo-de-minas-declara-congados-e-reinado-patrimonio-cultural-imaterial-do-estado/

Dançaraxá começa dia 15 de agosto

O Dançaraxá, um dos maiores festivais de dança competitivos do Brasil, acontecerá de 15 a 18 de agosto em Araxá. O evento reunirá mais de 2 mil dançarinos de 38 cidades de 5 estados, apresentando mais de 600 coreografias. Com o grupo Allegro in Foco abrindo o festival, o evento contará com jurados renomados e atividades como oficinas e palestras. Além das apresentações no teatro, haverá telões externos e transmissões pelo Instagram. (Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/dancaraxa-acontece-de-15-a-18-de-agosto/

Governo lança a Nota Fiscal Mineira

O Governo de Minas Gerais lançou o programa Nota Fiscal Mineira (NFM), que incentiva os consumidores a exigir a nota fiscal para concorrer a prêmios em dinheiro que variam de R$ 100 a R$ 1 milhão. O primeiro sorteio ocorrerá em 16 de setembro, com um grande prêmio de R$ 1 milhão previsto para 30 de dezembro de 2024. Participar é simples: basta pedir o CPF na nota fiscal e se cadastrar no aplicativo NFM. Os sorteios serão semanais, mensais e anuais, abrangendo todos os municípios do estado. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/08/06/governo-de-minas-lanca-a-nota-fiscal-mineira/

Museu de Mineralogia está de volta

O Museu de Mineralogia Victor Dequech, localizado na Fundação Victor Dequech em Belo Horizonte, reabriu suas portas com uma coleção revitalizada e moderna. Considerado um dos maiores e mais importantes museus de mineralogia do Brasil, o espaço apresenta amostras de minerais raros e valiosos, incluindo quartzos, topázio imperial, e turquesas. A coleção conta com 51 das 75 espécies minerais identificadas no Brasil até 2023. A visitação ao museu é gratuita, e o local oferece uma experiência educativa com tecnologia de ponta e exibições dinâmicas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/variedades/museu-mineralogia-esta-volta-saiba-como-visitar/

16º Festival da Linguiça de Formiga

O 16º Festival da Linguiça de Formiga acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, com uma programação que mistura gastronomia e música. O evento começa na sexta-feira, e, além das apresentações musicais de banda regionais, o festival visa oferecer uma variedade de pratos com linguiça artesanal, preparados por diversas barracas e food trucks. O festival celebra a culinária local e promove a integração entre moradores e turistas, destacando-se no calendário cultural da cidade. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/programa-o-do-16-festival-da-lingui-a-de-formiga-divulgada

Copasa investe R$ 20 milhões em Patos

Melhorar cada vez mais a prestação de serviços para a população de Patos de Minas é uma prioridade para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que está investindo aproximadamente R$ 20 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade. A previsão é que as intervenções, que aumentarão a produção de água em 30%, sejam concluídas em dezembro deste ano, beneficiando cerca de 160 mil moradores. Cristiane Carneiro, superintendente da Copasa no âmbito da Unidade de Negócio Oeste (UNOE), explicou o cronograma dos investimentos. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/R-20-milh%C3%B5es-investidos-pela-Copasa-para-melhorar-o-abastecimento-de-Patos-de-Minas