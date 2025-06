COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

HackTown tem mais de mil atividades

Começou no dia 1º e prossegue até amanhã, 4, de agosto, em Santa Rita do Sapucaí, a oitava edição do HackTown, um dos principais festivais de inovação, negócios, tecnologia e criatividade da América Latina. O festival espera reunir cerca de 15 mil pessoas diariamente, em uma programação que inclui atividades como palestras, conferências, sessões de networking, workshops, feiras, pitch sessions, shows e outras ativações por toda a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Pelo terceiro ano consecutivo, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, e em parceria com o Sindvale – Sindicato do Comércio do Vale Sapucaí, tem uma atuação representativa ao longo do evento. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Novo PAC prevê obras em Caeté

O Novo PAC Seleções, programa do Governo Federal, realiza obras e empreendimentos para a população brasileira em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. Caeté foi selecionada, por se enquadrar nos critérios estabelecidos para a modalidade Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana Sustentável. Com isso, o programa vai investir no Ribeirão Caeté, para a realização de obras de drenagem urbana sustentável e manejo de águas pluviais, reduzindo o risco de desastres naturais. (Opinião – Caeté)

11ª edição do Motocólatras Fest

Entre os dias 9 e 10 de agosto, o Palácio dos Ferroviários sediará a 11ª edição do Motocólatras Fest. O evento visa arrecadar alimentos para instituições sociais e famílias carentes e contará com shows de bandas como Matusa e Tributo Guns N’ Roses. A entrada será um gesto de solidariedade, com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Além das arrecadações, o clube realiza ações beneficentes, como o empréstimo de cadeiras de banho e outros itens médicos. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Conselho da Fiemg discute sustentabilidade

Na reunião do Conselho de Infraestrutura da FIEMG, realizada em Belo Horizonte, foram discutidos avanços na sustentabilidade e inovação na infraestrutura. foi apresentado um asfalto sustentável com 25% de conteúdo reciclado, e outro que reduz em 65% as emissões de gases de efeito estufa e os custos de pavimentação. O debate demonstra os esforços da Secretaria para melhorar a infraestrutura e mobilidade em Minas Gerais, além dos projetos para expandir o saneamento básico e eficiência hídrica. (Balcão News – Belo Horizonte)

Jovens de Ituiutaba recebem projeto

O projeto "Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade" chegará a Ituiutaba nos dias 12 e 13 de agosto, promovendo uma programação voltada para alunos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. O evento visa estimular a criatividade e a conscientização ambiental e impactar cerca de 3.500 pessoas em cinco estados brasileiros ao longo de 2024. A programação inclui a apresentação do espetáculo teatral "Água à Vista", que aborda a escassez de água, e um hackathon onde os participantes desenvolverão soluções para a preservação ambiental. (MG Turismo – Belo Horizonte)

SkatePark projeta maior demanda

Desde a inclusão do skate nas Olimpíadas de 2021, o esporte tem ganhado popularidade em Belo Horizonte, refletido no aumento da demanda na Blunt SkatePark. Fundada há 23 anos, a escola de skate projeta um aumento de 50% no número de alunos após os Jogos Olímpicos de Paris. A desmistificação do skate, impulsionada por personalidades como Letícia Bufoni e Rayssa Leal, contribuiu para que 50% dos alunos sejam mulheres. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

