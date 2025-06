COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Festival de Inverno agita Valadares

Os amantes do frio, de um bom vinho e da alta gastronomia podem se preparar: acontece entre os dias 1º e 4 de agosto, a quarta edição do Festival de Inverno Gastronômico e Cultural no Fast Place, no Pico da Ibituruna. O evento se consolida como um dos mais tradicionais do tipo na região. A festividade é uma excelente opção para aqueles que desejam curtir um ar tipicamente europeu em Valadares, desfrutando das baixas temperaturas típicas no alto do pico, o que destoa do forte calor muito comum na cidade. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/4o-festival-de-inverno-promete-agitar-valadares-com-musica-e-gastronomia/

Empresa realiza estudos sobre queijos

Um projeto de pesquisa liderado pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes da Epamig em Minas Gerais está investigando as características e o processo de fabricação de queijos azuis, como o Gorgonzola, utilizando fungo. O estudo visa otimizar condições como embalagem, teor de sal e temperatura de maturação para controlar a formação de aminas biogênicas, sem comprometer o aroma, sabor e textura. O projeto envolve uma equipe multifuncional e espera concluir suas pesquisas até o final deste ano. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/empresa-de-pesquisa-agropecuaria-de-minas-gerais-realiza-estudos-sobre-queijos-azuis/

Começa Rodeio de Santana

O Rodeio de Santana 2024 começou na sexta e vai até o domingo (28). O evento acontece na Arena Paraíso, e terá como atrações nacionais dois grandes nomes da música: Gino & Geno e Alemão do Forró. Valendo vaga na final da Liga Nacional de Rodeios (LNR), o evento gratuito, contará com a tradicional fogueira e shows regionais durante os 3 dias. Além dos shows, o Rodeio de Santana terá montarias em touro e prova dos três tambores. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/regiao/rodeio-de-santana-comeca-nesta-sexta-feira-26-5628

Poços atualiza saneamento básico

Em publicação no Diário Oficial do Município a prefeitura anunciou a criação de uma comissão especial encarregada de coletar informações e preencher os formulários do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA). A medida segue as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e suas emendas, que definem normas nacionais para o saneamento e instituem o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/07/25/prefeitura-de-pocos-cria-comissao-para-atualizacao-de-dados-do-saneamento-basico/

Donos de bares serão capacitados

Cerca de dez mil pessoas são esperadas na final do Festival Gastronômico Prato da Casa, que será realizada no dia 3 de agosto (sábado), no Parque de Exposições de Divinópolis. Ao longo do mês de julho, os jurados percorreram os bares participantes e avaliaram o melhor prato, a cerveja mais gelada, o melhor atendimento e atração musical. Os vencedores (1º, 2º e 3º lugar) do festival, serão revelados nesta edição que completa 20 anos, em 2024. A final do evento marca, ainda, o encerramento do Prepara Gastronomia – programa desenvolvido pelo Sebrae Minas que oferece suporte para micro e pequenas de alimentação fora do lar. (Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/07/26/donos-de-bares-participantes-do-prato-da-casa-e-divinopolis-serao-capacitados-pelo-sebrae-minas/

App atualiza informações de rodovias

O Governo de Minas Gerais estabeleceu uma parceria com o aplicativo Waze para fornecer informações em tempo real sobre as condições das rodovias estaduais. A iniciativa visa alertar os motoristas sobre obras de manutenção e intervenções que possam afetar o tráfego, permitindo que planejem seus deslocamentos de maneira mais eficiente e segura. Todos os agentes das Unidades Regionais do DER-MG estão sendo treinados para inserir dados relevantes no aplicativo, contribuindo para a melhoria da experiência de viagem dos usuários. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/em-parceria-com-waze-governo-de-minas-atualiza-informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-rodovias-estaduais-em-tempo-real