COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Comércio de Minas está otimista

O setor de comércio de Minas Gerais está otimista para as vendas desse fim de ano. Isso porque o período é marcado por datas que, geralmente, estimulam o consumo como a Black Friday e o Natal, além do pagamento do 13º salário, renda extra para o trabalhador que movimenta a economia brasileira. A atual conjuntura econômica também vem elevando as expectativas. De acordo com o economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Stefan D’Amato, as perspectivas são favoráveis à atividade comercial mineira. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sindcomércio prepara a palestra

O Sindcomércio de Teófilo Otoni sempre em busca de capacitar e preparar os empreendedores locais, para oportunizar a preparação dos mesmos e suas equipes para as vendas do final de ano, vai realizar uma palestra com Fred Rocha. O Black Friday e o Natal movimentam muito a cidade, por isso o Sindcomércio está trazendo pela primeira vez a “Black Fred”. Fred Rocha já viveu 3 Black Fridays fora do Brasil, além de ter desenhado várias estratégias para grandes redes, sendo assim uma grande referência no tema. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Maçonaria articula criação de Batalhões

O Conselho de Veneráveis do Norte de Minas (Convenorte), maior instituição da ordem maçônica do norte de Minas articulou reunião com o procurador geral de justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior para discutir a criação de unidade dos bombeiros militares em São Francisco e a transformação da companhia independente de São Francisco em batalhão. A reunião realizada em Montes Claros contou com as presenças do coronel Jose Carlos Tófolli, comandante dos Bombeiros, além do coronel César Passos, comandante da 11ª Região Militar da Polícia Milita (RPM). (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Motoristas questionam valor de pedágio

Motoristas que trafegam diariamente na BR-365 (Uberlândia/Patrocínio) e na MGC-452 (Uberlândia/Araxá) denunciaram as más condições das rodovias e repercutiram a suspensão da cobrança de pedágio pela EPR Triângulo, responsável pelos dois trechos. De acordo com condutores, a tarifa de R$ 12,70 praticada pela concessionária é alta para duas rodovias que ainda não receberam os reparos necessários que justificam o valor cobrado. Dentre as principais queixas, estão a má sinalização, falta de acostamento e a ausência de duplicação nas vias. A suspensão do pedágio foi anunciada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no fim de semana, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Citur antecipa projetos em Poços

Desde o início da concessão, há 6 meses, a empresa Citur – Circuito Integrado do Turismo tem se empenhado significativamente para que todas as pessoas, independentemente de suas capacidades, desfrutem o máximo possível das atrações turísticas sob a sua gestão e projeta o cumprimento das estruturas de acessibilidade antes do prazo contratual, que é de dois anos contados do início da concessão. A análise dos pontos turísticos tem sido minuciosa, pois as obras devem estar alinhadas às suas peculiaridades, tais como o relevo, a proteção ambiental e a preservação do patrimônio histórico, primordiais na implantação dos projetos de acessibilidade. (Jornal Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Comemoração reúne 50 mil pessoas

Pouso Alegre comemorou 175 anos na última quinta-feira, 19, mas as festividades se estendem ao logo de todo o mês. Especialmente no festival de aniversário, realizado entre os dias 19 e 22, no Rosão. Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo local. “É muito gratificante e nos traz uma alegria imensa concretizar um grande evento como este que vem sendo organizado há meses e ver tantas famílias se divertindo e eternizando boas memórias. É isso que queremos, mais famílias e pessoas de bem utilizando os espaços públicos, famílias que trabalham com eventos tendo sustento e movimentando a economia da nossa cidade”, pontua o prefeito Cel Dimas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

