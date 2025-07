COLUNA MG

Coca Cola anuncia fábrica em Uberlândia

Novos empreendimentos privados devem gerar mais de 8 mil empregos, diretos e indiretos, em Uberlândia. O pacote de investimentos, que totaliza mais de R$ 2,1 bilhões, foi anunciado nesta pelo Governo de Minas. Entre os empreendimentos, está a construção da nova fábrica da Uberlândia Refrescos (Coca-Cola), responsável pela produção e distribuição de bebidas da Coca-Cola no Triângulo Mineiro. A empresa irá investir cerca de R$ 1,5 bilhão até 2030 em Uberlândia e região, sendo R$ 860 milhões nas obras da fábrica, o que resultará na criação de 338 empregos diretos. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36039/empreendimentos-privados-devem-gerar-mais-de-8-mil-empregos-em-uberlandia

Programa apoia atingidos por mineração

A UFMG integra a rede do programa Participa Minas, que visa financiar projetos de extensão interinstitucionais para apoiar comunidades impactadas pela mineração em Minas Gerais. Lançado pelo Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, o programa destinará até R$ 100 mil para propostas que envolvam pesquisa e ações comunitárias, com prazos para submissão até 26 de agosto. Inspirado em iniciativas anteriores da UFMG, o projeto busca promover o desenvolvimento sustentável e atender às necessidades das populações afetadas. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10165/ufmg-integra-rede-que-desenvolvera-projetos-de-extensao-em-apoio-a-comunidades-atingidas-por-mineracao

Começa a Minas Láctea 2024

O Minas Láctea 2024, promovido pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes e Epamig, prossegue até amanhã, 18 de julho, no Expominas, com expectativa de atrair cerca de 12 mil pessoas. O evento contará com mais de 100 expositores, 600 congressistas e participantes do 47º Concurso Nacional de Produtos Lácteos e da 48ª Expolac, que apresenta produtos derivados do leite. Além de palestras e degustações, destaca-se a introdução de um clube de assinatura de produtos lácteos pela MilkBox. A abertura terá a presença do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões. (Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/07/minas-lactea-2024-tem-inicio-nesta-terca-feira-16-e-deve-reunir-cerca-de-12-mil-pessoas/

Sabará celebra 350 anos

Sabará celebra seus 350 anos de fundação em 17 de julho, consolidando-se como um polo na produção de arame de aço, especialmente com a Belgo Arames, que opera na cidade desde 1987. A empresa, responsável por fabricar produtos como fibras para concreto e arames lisos e ovalados, emprega cerca de 100 pessoas e investe em diversidade e inclusão, sendo reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Em comemoração ao aniversário da cidade, a Belgo Arames, em parceria com a Fundação ArcelorMittal, promove um espetáculo gratuito chamado "Entre Dois Santos", que ocorrerá em 28 de julho, destacando as tradições populares do Norte de Minas. (Sabará Notícias)

https://sabaranoticias.com.br/sabara/sabara-celebra-350-anos-e-se-consolida-como-polo-na-producao-de-arame-de-aco/

Encontro de Danças Folclóricas

O Cine-Theatro Central em Juiz de Fora recebeu, nesta terça-feira (16), o Encontro Internacional de Danças Folclóricas, com a participação dos grupos Ihna Erlangen, da Alemanha, e Ina Goleniów, da Polônia, a partir das 20h e com entrada gratuita. O evento, promovido pela Associação Alemã de Juiz de Fora e o Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling, celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil, abordando a história da cidade, que recebeu 1.200 imigrantes germânicos em 1858. Hoje, Juiz de Fora abriga cerca de 50 mil descendentes de alemães. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/16-07-2024/dancas-folcloricas.html#goog_rewarded

Casa acolhe mulheres vítimas

No último dia 5 de julho Sete Lagoas avançou ainda mais na implantação de novos serviços em apoio às mulheres. O Município celebrou a assinatura do termo para a implantação da Casa de Acolhimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Temporários e discretos, esses locais oferecem proteção física e realizam encaminhamentos psicológicos e jurídicos para mulheres que se encontram em situação de risco. Os encaminhamentos serão feitos pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), em uma parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher e Secretaria Municipal de Assistência Social. Para garantir mais segurança às mulheres acolhidas, o local é discreto e sigiloso. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/sete-lagoas-ganha-casa-de-acolhimento-as-mulheres-vitimas-de-violencia/

Vias do Café inicia pedágio

A EPR Vias do Café, concessionária responsável pela administração das rodovias CMG-491, BR-265, MGC-369, MG-167, BR-146 e LMG-863, informa que iniciou hoje, 16 de julho a zero hora, o funcionamento das praças de pedágio de forma educativa, para preparação e divulgação aos usuários. O valor da tarifa praticado em todas as praças do Lote 3 – Varginha-Furnas, do Programa de Concessão do Governo do Estado de Minas Gerais, será de R$14,30 para veículos de passeio e R$7,15 para motocicletas, conforme previsto no contrato de concessão. A cobrança terá início a partir de 0h do dia 26/07. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2024/07/16/data-de-inicio-de-cobranca-do-pedagio-divulgada-pela-epr-vias-do-cafe/