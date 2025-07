COLUNA MG

Parque do Rio Doce completa 80 anos

O Parque Estadual do Rio Doce, celebrado por completar 80 anos neste domingo (14/7), é a primeira unidade de conservação de Minas Gerais e abriga a maior área contínua de Mata Atlântica preservada no estado, com 36 mil hectares. Localizado entre Marliéria, Dionísio e Timóteo, o parque é um importante santuário de biodiversidade, com destaque para a onça pintada e 50% das aves de Minas Gerais. Reconhecido como Sítio Ramsar, o parque é vital para a conservação ambiental e promove o lazer e a reconexão com a natureza, sendo aberto à visitação. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/regiao/parque-estadual-do-rio-doce-completa-80-anos-celebrando-a-preservacao-ambiental-1516

5 milhões de veículos na Via Nascentes

Com a chegada das férias escolares, é comum observar um aumento significativo no fluxo de veículos nas estradas de todo o país. Durante esse período, muitos aproveitam para viajar com a família, o que torna ainda mais importante a adoção de cuidados especiais para garantir a segurança de todos. A Via Nascentes, situada em Minas Gerais e responsável pela administração de 371 quilômetros de rodovias, prevê um movimento de aproximadamente 1,4 milhão de veículos, um incremento de 6% em relação aos demais períodos do ano. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/ferias-escolares-mais-de-5-milhoes-de-veiculos-devem-circular-nas-rodovias-administradas-pela-via-nascentes/

Incêndio no Ibituruna comove população

Um incêndio florestal de grandes proporções devastou rapidamente o Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, iniciando na tarde de quinta-feira (12/7). As chamas e a fumaça eram visíveis de longe, gerando indignação na população. À noite, o fogo iluminava o céu, causando medo entre os moradores. O incêndio começou em uma propriedade particular durante o uso de uma roçadeira, que soltou fagulhas que atingiram o mato seco, alastrando o fogo. Além disso, a brigada de incêndio local conta com apenas dois brigadistas, o que dificultou o combate às chamas. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/incendio-no-pico-da-ibituruna-comove-a-populacao-de-governador-valadares/

Presídio de Leopoldina é desativado

O Presídio de Leopoldina será desativado e os presos serão transferidos para o novo presídio de Ubá, cidade que fica a 70 quilômetros do município. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Conforme o órgão, os trâmites para desativação tiveram início após visita de representantes do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) ao presídio na quinta-feira (11). A Sejusp ainda informou que a desativação do Presídio de Leopoldina faz parte de um planejamento de concentração e desmobilização de unidades que oferecem poucas condições por novas unidades prisionais projetadas. Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/12-07-2024/presidio-de-leopoldina-e-desativado-e-presos-serao-transferidos-para-uba.html

Ex-presidente é condenado a 11 anos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, obteve a condenação do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Muriaé, investigado pela prática de crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo apurado, o parlamentar se associou à esposa e ao seu assessor para ocultar o seu patrimônio ilícito, decorrente dos crimes de corrupção, concussão e peculato, seja adquirindo veículos, maquinários e outros bens em nome de terceiros, seja constituindo empresas de construção em nome de “laranjas”. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/15710/ex-presidente-da-camara-municipal-de-muriae-e-condenado-a-mais-de-11-anos-de-prisao

Café multicampeão de Simonésia

Horácio Antônio de Moura, produtor de cafés especiais em Simonésia desde 2003, tem se destacado na produção de cerca de 800 sacas por ano, reconhecido por sua qualidade tanto no Brasil quanto no exterior. Participando da feira Word of Coffee em Copenhague, ele já exportou para 11 países e conquistou diversas premiações, incluindo o primeiro lugar no 7º Cupping AteG Café+Forte em 2023. Seu café alcançou 89,05 pontos pela Specialty Coffee Association e foi vendido por R$ 15 mil, com parte do valor doada à Apae. Com foco em sustentabilidade, Horácio cultiva 22 variedades de café, sempre buscando inovações e melhorias na produção. (Diário de Munhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/cafe-multicampeao-de-simonesia-para-o-mundo/

Exposição retrata força feminina

A exposição "Sete Mulheres de São Benedito", da artista Dani Alvisi, está em cartaz em Poços de Caldas, de 13 a 28 de julho, como parte do Festival de Inverno. Com foco na força feminina na cultura popular, a mostra retrata a trajetória de sete mulheres envolvidas nos Ternos de Congo, destacando suas contribuições e resistência ao longo de 15 anos de registros fotográficos. Além das imagens, a exposição inclui minibiografias e um slide show com audiodescrição para garantir acessibilidade. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/07/11/sete-mulheres-de-sao-benedito-exposicao-retrata-a-forca-feminina-na-cultura-popular/