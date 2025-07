COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Golpe do boleto em Teófilo Otoni

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) Teófilo Otoni alerta à classe empresarial de toda a região para um golpe que está preocupando empresários, contadores e até às autoridades policiais. Estelionatários muito bem-organizados estão hackeando e invadindo e-mails de empresas para conseguir identificar os boletos que chegam para serem pagos. O boleto então é adulterado sendo gerado um novo – que parece idêntico, com a única diferença de que o código de barras pertence a uma cobrança gerada em favor dos estelionatários. Vários empresários da cidade relataram prejuízos de valores baixos, mas também médios e grandes. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=25225

Desconto no pedágio do Triângulo

A EPR Triângulo está incentivando motoristas a adotarem etiquetas eletrônicas/TAG nas praças de pedágio do Triângulo Mineiro, onde apenas 27% dos veículos leves utilizam essa tecnologia. Com o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que pode chegar a 82% dependendo da praça, os motoristas que passam regularmente pelas rodovias podem reduzir significativamente o valor das tarifas, aplicando-se automaticamente após a segunda passagem no mesmo sentido e mês calendário, sem necessidade de cadastro prévio com a concessionária. (Portal Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/motoristas-podem-ter-desconto-no-pedagio-da-rodovia-triangulo-mineiro/

ExpoAgro-GV vai até dia 14

A 53ª Exposição Agropecuária de Governador Valadares começou nesta sexta-feira (5) e se estenderá até 14 de julho no Parque de Exposições José Tavares Pereira, sendo um evento destacado no município. Além das atrações agropecuárias, a festa inclui apresentações musicais e um aguardado rodeio, com destaque para a participação de renomados locutores nacionais. A expectativa é de receber cerca de 300 mil visitantes ao longo dos dez dias, com infraestrutura completa para exibições e competições, incluindo pistas para vaquejada e provas funcionais, além de um hospital veterinário em parceria com a Univale. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/confira-a-programacao-completa-para-a-expoagro-gv-2024/

Programa oferece capacitações gratuitas

Ipatinga é um dos 101 municípios mineiros contemplados na primeira fase do Programa Minas Forma, iniciativa desenvolvida pelo Governo de Minas. A proposta do programa é ofertar oportunidades de aprendizado e formação profissional e comportamental gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial aquelas em situação de pobreza. A administração municipal de Ipatinga atua como uma parceira do programa e está empenhada na divulgação dessa oportunidade, contribuindo com a mobilização e captação de alunos. Os estudantes regularmente matriculados serão beneficiados com o pagamento de bolsa-auxílio. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/ipatinga-participa-do-programa-minas-forma-que-oferece-capacitacoes-gratuitas-5143

Evento celebra a semana do rock

A Feirinha Acústica em Sete Lagoas promove um evento especial de rock e gastronomia na Praça Tiradentes no dia 11 de julho. Além de apresentações musicais com Higor Gott, Banda U2 Cover Experience e DJ Johnny Brasilidades, o evento destaca a culinária local com diversas opções como pizzas, sushi, hambúrgueres artesanais, tábuas de frios e sobremesas da Minas Artesanal e Magnólia. A estrutura foi melhorada com caixas volantes para agilizar o atendimento nas barracas de comida e uma barraca exclusiva para bebidas, proporcionando mais praticidade aos visitantes. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/feirinha-acustica-celebra-a-semana-do-rock-com-tres-shows-no-dia-11/

Caso Samarco ainda sem acordo

Em nova audiência para negociação do novo acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco terminou sem acordo. As partes não conseguiram superar as principais divergências durante o encontro, realizado nesta sexta-feira (5) no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em Belo Horizonte. As discussões, que se arrastam há mais de dois anos, buscam uma saída para diversos problemas ainda não solucionados. Tramitam no Judiciário brasileiro mais de 85 mil processos, passados quase nove anos da tragédia que causou 19 mortes e impactou as populações de dezenas de municípios até a foz no Espírito Santo. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/justica/caso-samarco-nova-reuniao-para-repactuar-reparacao-acaba-sem-acordo/

BR-459 terá novos radares

A EPR Sul de Minas iniciou a instalação de cinco radares fixos ao longo da BR-459, concentrados principalmente em Pouso Alegre. Atualmente em fase final de infraestrutura, os radares ainda não emitem multas, mas serão operacionais em breve, autuando veículos que excederem os limites de velocidade indicados. A medida visa reforçar a segurança viária ao garantir o cumprimento das normas de trânsito na região, com gestão das multas a cargo do DER MG, enquanto novos pontos de instalação estão sendo considerados para outras partes da malha concedida. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/07/04/br-459-tera-cinco-novos-radares-no-sul-de-minas/