COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Expocachaça movimenta R$ 30 milhões

Vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça, a Expocachaça 2024 vai movimentar o setor produtivo. Reunindo a cadeia da cachaça e outros produtos artesanais de Minas Gerais, como cervejas, doces, azeites e vinhos, o evento deve movimentar pelo menos R$ 30 milhões em negócios. Este ano, a 33ª edição da Expocachaça acontece, pela primeira vez, no Centerminas Expo, em Belo Horizonte. De 4 a 7 de julho, os visitantes conhecerão as cachaças e também participarão da 17ª edição da Brasilbier e da 2ª edição da Minas + Doce – Feira e Festival da Doçaria Mineira. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/expocachaca-vai-movimentar-r-30-milhoes-em-negocios/

Ouro Preto faz festival de inverno

A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançou oficialmente o Festival de Inverno 2024. O evento, que celebra a cultura e a natureza ouro-pretana, acontece até o dia 28 de julho. Dentro da programação do festival, está o aniversário de 313 anos de Ouro Preto, que vai receber grandes nomes da música brasileira. O show do aniversário terá um custo de R$ 650 mil a R$ 800 mil, sendo que parte dos recursos é custeado via patrocínio, e estão previstos para acontecer no coração de Ouro Preto: a Praça Tiradentes. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10108/festival-de-inverno-de-ouro-preto-recebe-grandes-nomes-da-musica-brasileira

Serviço Emergência MG se expande

O Governo de Minas ampliou o serviço Emergência MG para mais 27 municípios, totalizando 61 cidades beneficiadas, alcançando cerca de 6 milhões de pessoas. Lançado como um projeto pioneiro no país, permite o acionamento das forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros) via chat, através de plataformas como o site próprio do serviço, o aplicativo MG App e o Telegram. Essa expansão visa oferecer uma alternativa eficiente e inclusiva ao tradicional acionamento por telefone. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/expansao-governo-de-minas-leva-emergencia-mg-para-mais-27-municipios-servico-ja-alcanca-29-da-populacao-do-estado/

Divinópolis paga parcela do 13º

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia (Semad) em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), pagou na sexta, 28, a primeira parcela do 13° salário de 2024, a todos os servidores públicos municipais (efetivos, celetistas, contratados, conselheiros tutelares, comissionados). O pagamento da primeira parcela do 13° totalizará mais de R$ 8 milhões e o pagamento da folha de junho totalizará R$ 27 milhões. Juntos, os dois pagamentos, injetarão mais de R$ 35 milhões na economia local. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/prefeitura-de-divinopolis-paga-primeira-parcela-do-13o-salario-dos-servidores-nesta-sexta/

Caeté na Semana do Chá

Caeté, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia são as cidades mineiras com atividades confirmadas na extensa programação da Semana da Cultura do Chá no Brasil, que vai acontecer entre 29 de julho e 4 de agosto. Caeté será representada pelo Bistrô e Casa de Chá Marrege, recém inaugurado na rua Mato Dentro, no centro histórico. Para o evento, estão previstas centenas de atividades, como workshops, promoções, encontros, degustações, webinários e outros. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-tera-atividades-na-semana-da-cultura-do-cha-no-brasil/

Cefet com vagas para mestrado

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG Timóteo) está oferecendo vagas para o curso de Mestrado em Engenharia de Materiais, com inscrições gratuitas até 5 de julho. Podem se candidatar portadores de diploma de graduação em áreas como Engenharia, Física, Química, entre outras correlatas. O curso é presencial, realizado no campus de Timóteo, com disciplinas ministradas durante a tarde e noite, de segunda a sexta-feira. Além dos alunos regulares, há a opção para alunos especiais cursarem até duas disciplinas isoladas por semestre. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0116742-cefetmg-timoteo-oferece-vagas-para-mestrado-gratuito

Campanha Inverno em Minas

O Governo do Estado lançou, na quinta-feira (27) a campanha Inverno em Minas. O objetivo é posicionar Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do país na estação mais fria do ano, tanto pela pluralidade de atrativos e paisagens, quanto pela estrutura e riquezas culturais. No sul de Minas, participam as cidades de Três Pontas, Caldas, Andradas (Circuito dos Vinhos), São Gonçalo do Sapucaí, Extrema, Gonçalves e Monte Verde (Circuito Sul de Minas). A campanha turística Inverno em Minas coincide com os tradicionais festivais de inverno em diversas localidades. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/06/27/campanha-inverno-em-minas-caldas-e-andradas-estao-no-circuito-dos-vinhos/