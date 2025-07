COLUNA MG

MP e Usiminas assinam acordo

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Usiminas assinaram, na manhã desta quinta-feira, 13 de junho, Termo de Ajustamento de Conduta prevendo medidas para compensação integral pelos possíveis danos ambientais decorrentes de emissões atmosféricas irregulares provocadas pela empresa, entre o período de julho de 2021 e setembro de 2023. Segundo apurado, os danos se deram principalmente pela emissão de gases na atmosfera decorrentes de degradação nas coquerias da empresa, equipamentos responsáveis pela produção de coque, etapa importante na fabricação de aço. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3402/ministerio-publico-e-usiminas-assinam-acordo-para-compensar-danos-ambientais-causados-pela-empresa

Arrecadação sobe em MG

Em maio, a arrecadação do Estado de Minas Gerais subiu 9,4%, alcançando cerca de R$8,81 bilhões, com um aumento significativo nas receitas não tributárias, principalmente devido ao repasse de dividendos de empresas estatais. Esse crescimento é atribuído ao bom cenário econômico do estado, com baixa taxa de desemprego e investimentos privados estimados em R$300 bilhões até 2026. Além disso, medidas como o programa de regularização de débitos e o aumento da fiscalização contribuíram para o aumento da arrecadação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/financas/arrecadacao-sobe-94-em-minas-gerais/)

Caratinga tem 61.159 eleitores

Caratinga tem, até o momento, 61.159 eleitores e eleitoras aptos/as a votar nas eleições municipais de 2024, que acontecem em 06 de outubro. Os dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o término do prazo para regularização e emissão do título eleitoral, ocorrido no último dia 8 de abril.

Do total, 55.397 (90,58%) já estão com biometria e 5.762 (9,42%) sem biometria. São 32.288 mulheres e 28.869 homens. A consolidação do número de eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições 2024, ainda não está finalizada, considerando que alterações ainda estão previstas, como processamento de óbitos, eleitores condenados e os que tiveram penas extintas. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/caratinga-tem-61-159-eleitores-aptos-a-votar/

Minascon em Divinópolis

O Minascon 2024 em Divinópolis, que acontecerá de 4 a 6 de julho, oferecerá uma série de palestras, painéis temáticos e workshops abordando questões técnicas relevantes para engenharia, arquitetura e a cadeia produtiva da construção. Os temas incluem ESG, descarbonização da construção, automação no canteiro de obras, controle tecnológico, segurança no trabalho, legislação urbanista e regularização de edificações. Haverá também um painel sobre habitação de interesse social, com a participação da Caixa Econômica Federal para discutir o programa Minha Casa Minha Vida. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/minascon-2024-vai-debater-temas-atuais-e-relevantes-da-construcao-em-divinopolis/

Transporte atende candidatos de concurso

A Superintendência de Transporte de Uberaba irá disponibilizar ônibus extras para atender a demanda do Concurso Público da Prefeitura, cujas provas acontecerão nos dias 15 e 16 de junho. Os principais pontos de reforço serão a Uniube e o campus da UFTM, devido ao maior fluxo de candidatos. Os horários de abertura e fechamento dos portões variam entre os dias e períodos de prova. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/transporte-publico-tera-onibus-extras-para-atender-candidatos-do-concurso-1.392598

Formiga é certificada no Mapa

Por meio do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, Formiga foi novamente certificada no Mapa do Turismo Nacional. Para a aprovação e participação no mapa, alguns critérios são observados, como a participação do município em uma Instância de Governança – Formiga integra o Circuito Turístico “Grutas e Mar de Minas”. É necessário, também, que a cidade tenha um Conselho Municipal do Turismo ativo. O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo que define a área territorial a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/formiga-novamente-certificada-no-mapa-do-turismo-nacional

Expo Usipa abre inscrições

A 34ª Expo Usipa, a maior feira de negócios da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais, tem o prazer de anunciar a abertura das inscrições para suas Palestras Técnicas. Com um total de 69 palestras programadas, elas prometem ser uma oportunidade ímpar para profissionais e entusiastas do setor aprimorarem seus conhecimentos gratuitamente. As palestras serão realizadas no Colégio São Francisco, em Ipatinga, dos dias 16 e 17 de julho, com uma programação diversificada e rica em conteúdo, essencial para o desenvolvimento e atualização técnica. (Portal Silmara Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/expo-usipa-abre-inscricoes-gratuitas-para-palestras-tecnicas-2/