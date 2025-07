COLUNA MG

Pedágio sem cancela no Sul de Minas

Começa a funcionar no próximo dia 4 de junho o primeiro pedágio sem cancela de Minas Gerais. O trecho onde está localizado o pórtico da EPR Sul de Minas fica localizado no km 12,7 da MG-459, em Monte Sião. A grande novidade deste modelo é que o motorista não precisa parar para fazer o pagamento. A tecnologia implantada pela EPR Sul de Minas – responsável por administrar oito rodovias no sul do estado – permite a passagem dos veículos em fluxo contínuo com mais segurança e agilidade. A cobrança da tarifa é feita através da etiqueta eletrônica (TAG) instalada nos para-brisas dos veículos ou pela leitura das placas. (Jornal Panorama – Caxambu)

Saúde libera 2,7 milhões para Viçosa

O secretário de Saúde de Viçosa, Rainério Rodrigues Fontes, confirmou que a primeira UBS tipo III da cidade será construída na região do Centro Administrativo Municipal. A área escolhida fica atrás da UAES (Unidade de Atendimento Especializado em Saúde) da UFV. Em suas redes sociais, o secretário comemorou a publicação da Portaria GM/ MS N° 4.112, do dia 27 de maio, por meio da qual o Ministério da Saúde autoriza o município a receber recursos financeiros na ordem de R$ 2,7 milhões destinados à construção da nova UBS. (Folha da Mata – Viçosa)

Nando Reis abre Guaxupé Café Festival

Na última quinta-feira, dia 30 de maio, aconteceu a abertura do Guaxupé Café Festival. O evento, já tradicional na região, marca o aniversário da cidade e, este ano, promete superar todas as expectativas com uma programação repleta de atrações imperdíveis. O pontapé inicial dessa festa de talentos e cultura foi com o show do cantor e compositor brasileiro, Nando Reis. Com uma carreira que atravessa décadas e uma coleção de sucessos que conquistaram gerações, Reis encantou o público com sua presença marcante e suas canções atemporais. (Portal Mídia Brasil – Guaxupé)

Gerdau anuncia investimentos

A Gerdau anunciou um investimento de R$ 400 milhões na expansão e modernização de sua siderúrgica em Maracanaú, CE, com obras começando em janeiro de 2025 e retomada das operações em 2026. Durante a construção, 400 empregos serão gerados, e 500 na operação. Simultaneamente, a empresa fechará sua planta de Barão de Cocais, MG, demitindo 450 funcionários diretos. A decisão visa otimizar ativos e reduzir custos. Além disso, a Gerdau investirá R$ 7,5 bilhões no Brasil para modernizar outras plantas e desenvolver mineração sustentável. (Diário do Aço – Ipatinga)

24 novos trens para o Metrô de BH

O governo de Minas Gerais anunciou a compra de 24 novos trens para o Metrô de Belo Horizonte. Cada trem terá quatro carros e será equipado com Operação Automática do Trem (OTA), proporcionando mais regularidade, conforto e economia de energia. Os trens terão monitores digitais, amplas janelas e mais espaço interno para os passageiros. Eles substituirão os trens mais antigos da série 900. A previsão é que o primeiro veículo comece a circular em 2026. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Abertura do Rodeio Fenamilho 2024

A abertura do Rodeio Fenamilho 2024, que aconteceu na noite de quinta-feira, 30 de maio, em Patos de Minas foi marcada por muita adrenalina e emoção. O evento contou com competições profissionais em touros e cavalos, além de shows e a presença de personalidades como a Musa do Rodeio e a Rainha Nacional do Milho. O rodeio promete mais competições emocionantes e momentos inesquecíveis até domingo. (Folha Patense)

Plano de conservação da Mata Atlântica

A Prefeitura de Itabirito reafirmou seu compromisso com a preservação ambiental ao lançar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. O evento contou com a participação de autoridades municipais, diretor de Meio Ambiente de Coimbra (Portugal), proprietários rurais e representantes de empresas. O plano visa assegurar a preservação da mata atlântica. Além disso, em dezembro de 2023, a prefeitura lançou o Plano de Ação Climática, buscando medidas para a redução de emissões de gases de efeito estufa e reforçando o compromisso com a sustentabilidade. (Jornal Liberal – Ouro Preto)

Mutirão das Árvores

O Governo de Minas firmou um protocolo de intenções com a Fundação Pitágoras para implantar e fortalqecer o movimento Mutirão das Árvores no estado. O projeto visa incentivar a preservação e a restauração ambiental por meio do plantio de árvores, com a meta de plantar 100 milhões de mudas em Minas Gerais, respeitando os biomas de cada região. O Mutirão das Árvores mobiliza diversas entidades e setores da sociedade, com destaque para a participação de escolas públicas e privadas, empresas e organizações do terceiro setor. (Poços Já)

Varginha recebe cerca de 200 tenistas

Cerca de 200 tenistas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, 15 deles profissionais, participam, no Clube Campestre em Varginha, do 3º Campestre Open de Tênis – Via Mondo Renault. Os jogos começaram nesta quarta-feira (29/05/24) e serão realizados até (02/06/24). Em cinco dias do torneio serão disputadas 200 partidas. O torneio é o maior da categoria no Sul de Minas e um dos maiores do Estado. A competição, que está sendo disputada nas quadras de saibro do Campestre, distribuirá mais de 30 mil reais em premiação em oito categorias. (Jornal Folha de Varginha)

