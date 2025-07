COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Número de alfabetizados cresce quase 23%

Nos últimos 12 anos, Uberlândia registrou um aumento de quase 23% na quantidade de pessoas alfabetizadas. De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010, a cidade tinha 460.500 pessoas que sabiam ler e escrever. Já no último levantamento divulgado em 2022, o número subiu para 566.051, o que representa 78% da população total do município, estimada em 725.536 habitantes. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35730/em-12-anos-numero-de-pessoas-alfabetizadas-cresce-quase-23-em-uberlandia

Lasanha na merenda de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Educação, está inovando mais uma vez na oferta da merenda escolar, visando proporcionar uma alimentação completa e de qualidade aos alunos das escolas municipais. Após o sucesso da tilápia e do pão de queijo, agora é a vez da lasanha entrar para o cardápio. A novidade está sendo introduzida inicialmente no período integral e em breve será oferecida para todos os alunos das 38 escolas municipais e instituições filantrópicas, beneficiando mais de 15 mil estudantes. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/05/20/alem-da-tilapia-e-pao-de-queijo-prefeitura-introduz-lasanha-na-merenda-escolar/

JF considerada melhor destino

Juiz de Fora foi contemplada como melhor destino turístico LGBTQIAPN+ do Brasil na feira World Travel Market, no projeto Rota da Diversidade, que aconteceu este ano. De acordo com o Secretário de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora, Marcelo do Carmo, no evento, que é o maior da América Latina, foi levado em conta a história desse tipo de turismo na cidade, a partir do Miss Brasil Gay, com o ineditismo do que foi feito e as ações atuais. Para ele, no entanto, a Secretaria ainda enfrenta desafios para expandir esse turismo e precisa contar não só com o poder público. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/26-05-2024/jf-e-considerada-como-melhor-destino-turistico-lgbt-do-brasil.html

BH como destino gastronômico

Desde o reconhecimento de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, a prefeitura, em parceria com a Belotur e o Sebrae Minas, desenvolveu o projeto 'Ajunta Gastronomia'. A iniciativa inclui o lançamento de um estudo de Place Branding para fortalecer a cidade como destino gastronômico. Desenvolvido com a consultoria da empresa Bloom Consulting, o estudo envolveu diagnósticos e escuta de mais de 160 profissionais do setor. O evento de lançamento acontece em 27 de maio, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/prefeitura-de-belo-horizonte-apresenta-posicionamento-da-gastronomia-da-cidade/)

Cerrado tem maior área de cafeicultura

No Dia Nacional do Café, celebrado em 24 de maio, a atenção se voltou para a Região do Cerrado Mineiro, reconhecida por sua alta qualidade e sustentabilidade. A região lidera na produção de café regenerativo no Brasil, com quase 30.000 hectares certificados pela Regenagri. A agricultura regenerativa, adotada amplamente, foca na conservação de ecossistemas agrícolas. Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, destaca a inovação e sustentabilidade como pilares que tornam o café do Cerrado Mineiro um símbolo de qualidade reconhecido globalmente. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/agronegocio/regiao-do-cerrado-mineiro-tem-maior-area-de-cafeicultura-regenerativa-do-brasil/)

Serra do Espinhaço pauta na ALMG

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) debateu a proteção da Serra do Espinhaço, destacando a necessidade de gestão participativa, fomento ao turismo comunitário, controle da mineração e estudos aprofundados sobre sua biodiversidade. Foi proposta a criação do Dia Estadual da Serra do Espinhaço para valorizar seu patrimônio natural e cultural. Especialistas enfatizaram a riqueza única da serra, que abriga três biomas e várias espécies endêmicas. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/05/24/preservacao-ambiental-da-serra-do-espinhaco-e-pauta-na-almg/)

Teatro recebe exposição de camisas

A Galeria Monhangara é palco da exposição “Camisas do Campeonato Brasileiro 2024”. A mostra é uma celebração à paixão nacional pelo futebol e reúne 20 camisas, representando cada um dos times da série A do Campeonato Brasileiro. Os visitantes poderão apreciar uma variedade de peças que incluem tanto uniformes históricos quanto modelos atuais, muitos fotografados por grandes nomes do futebol brasileiro. (Diário do Aço – Ipatinga

https://drd.com.br/teatro-atiaia-recebe-exposicao-de-camisas-de-futebol/)

Professora recebe medalha de ouro

A professora Silmara Louise da Silva, da Escola Estadual David Campista em Poços de Caldas, recebeu a medalha de ouro e um certificado na 1ª Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr), ficando entre os 10 melhores professores de matemática do Brasil. A premiação, que incluiu uma viagem para conhecer o sistema educacional da China, foi realizada no Ministério da Educação em Brasília, com a presença da secretária-executiva do MEC, Izolda Cela. A OPMbr visa estimular o ensino de matemática e identificar boas práticas pedagógicas no Brasil. (Poços.com)

https://pocoscom.com/professora-silmara-campea-da-olimpiada-de-matematica-recebe-medalha-de-ouro-no-mec/