COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cresce ocupação de margens da BR-040

Com o crescimento da cidade, as margens da BR-040 na região de Juiz de Fora e Matias Barbosa têm sido cada vez mais alvo de novos empreendimentos imobiliários. Segundo o Presidente da Associação Juiz-Forana de Administradoras de Imóveis (Ajadi), Diogo Souza Gomes, nos últimos anos mais de 15 novos empreendimentos movimentaram essa região. Os principais são os loteamentos residenciais, muitos de primeira moradia, e outros com foco em casas de fim de semana e feriados. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Má conservação das vias em Lafaiete

Ruas e avenidas de Lafaiete estão tomadas por buracos, no centro e nos bairros. Além das crateras, que exigem dos motoristas habilidades semelhantes às de praticantes de rally, outros problemas chamam a atenção, como os desníveis nas pistas, asfaltamentos e calçamentos precários e sinalização insuficiente. Uma empresa de pneus da cidade revelou que cerca de 80% da demanda de sua oficiana refere-se a danos causados pela má conservação das vias. Os problemas mais recorrentes têm atingido a suspensão dos carros e a vida útil dos pneus. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Silvio Brito é tema de exposição

O Museu Municipal de Varginha promove exposição especial em homenagem aos 50 anos de carreira do cantor varginhense Sílvio Brito. Objetos pessoais, figurinos de shows, instrumentos musicais, fotos e vídeos que contam a carreira do artista poderão ser vistos até sábado, 11 de maio. Sílvio Brito é o caçula de cinco irmãos. Nasceu em Três Pontas, mas foi criado em Varginha, para onde mudou-se aos seis meses de idade. Sílvio Brito era considerado um garoto prodígio por já cantar em vários idiomas e estilos diferentes. São mais de 30 discos lançados, 3 milhões de discos vendidos, e quatro prêmios discos de ouro, ao longo da carreira. (Blog do Madeira – Varginha)

5ª edição do Bocaina Park Trail

Com percursos montanhosos, terrenos rochosos e trilhas técnicas, a 5ª edição do Bocaina Park Trail reuniu cerca de 400 atletas em Araxá neste fim de semana. A corrida, que proporcionou desafios e visuais belíssimos, contou com a participação de competidores de vários estados e de países como Chile e Argentina. Com o apoio da Prefeitura de Araxá, a competição aconteceu no último sábado (4) e levou centenas de pessoas ao Bocaina Park, localizado a 30 quilômetros do Centro da cidade. O Bocaina Park possui uma localização privilegiada na Serra da Bocaina e atrai esportistas do país inteiro. O local é um dos principais atrativos turísticos da região, principalmente, para amantes da natureza e de esportes de aventura.(Clarim – Araxá)

Bendita Feira quer projetar artesanato

A Bendita Feira, que será realizada em Montes Claros nos dias 7, 8 e 9 de maio busca projetar o artesanato do Norte de Minas em nível nacional como uma alternativa para gerar mais empregos e renda. A exposição apresentará uma diversidade de produtos de qualidade de mais de 50 expositores das áreas de moda, artesanato, gastronomia, design, decoração, plantas e acessórios para mesa posta. Além disso, a feira proporcionará oficinas de capacitação para os expositores visando ao aprimoramento de técnicas e negócios. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

‘Café na Praça’ em Cachoeira do Campo

Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na manhã do último domingo (5), recebeu mais uma edição do “Café na Praça”. Organizado há, aproximadamente, oito anos pela Associação de Moradores do bairro São José, o último encontro foi em comemoração ao Dia das Mães. Além do café e dos tradicionais quitutes, como bolos e pão de queijo, o evento contou com sorteio de brindes para as mães presentes e apresentação da Orquestra Minas Rock. Ainda, o “Café na Praça”, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, ofereceu serviços de aferição de pressão, informações sobre cuidados com a saúde bucal e muito mais. (O Liberal – Ouro Preto)

Santa Rita in Fest comemora as Mães

O Mirante Santa Rita será palco da primeira edição do projeto "Santa Rita in Fest" neste domingo, 12 de maio, em celebração ao Dia das Mães. O evento gratuito contará com gincanas e shows. Pensado para reunir pessoas de diversas partes da cidade, assim como turistas e moradores de outros bairros, o projeto terá três edições previstas ao longo do ano, em feriados e datas comemorativas. Na programação da primeira edição, estão previstas gincanas para toda a família, além do show da cantora, que apresentará clássicos do forró e samba brasileiro. (Poços Já – Poços de Caldas)

Requeijão com queijo fora do padrão

O requeijão em barra Lírio Branco, produzido em Lima Duarte (MG), conquistou a medalha Super Ouro no 3º Mundial do Queijo do Brasil. Este produto é resultado de experimentos da Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), que transformou queijos Minas Artesanais fora do padrão comercial em um requeijão de alta qualidade, promovendo inovação e sustentabilidade na indústria de laticínios. A parceria entre a instituição de pesquisa e produtores locais, como Maria Elisa de Almeida e Jorge Bezerra, foi fundamental para o sucesso do projeto. (Jornal de Uberaba)

Educadores de Aiuruoca no Congresso

O Governo Municipal de Aiuruoca, através da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, proporcionou aos educadores da Rede Municipal de Ensino a participação no XIV Congresso de Educação que foi realizado em Campanha/MG, entre os dias 23 e 25 do mês de abril. O evento teve duração de três dias de muito aprendizado, a fim de propor reflexões que impactam de forma direta e imediata os processos de ensino e aprendizagem. (Jornal Panorama – Caxambu)

