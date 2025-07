COLUNA MG

Lagos em área de interesse turístico

Na semana que passou estiveram reunidos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, juntamente com o deputado estadual Professor Cleiton, o secretário executivo da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), Fausto Costa, e o Presidente da União dos Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto (Unelagos), Thadeu Alencar. O objetivo da reunião foi a elaboração de um projeto de lei, que será enviado ao Congresso Nacional, que classifica os Lagos de Furnas e Peixoto como Área Especial de Interesse Turístico, que oficializa a denominação Mar de Minas e reforça a importância do uso múltiplo das águas. (Últimas Notícias – Formiga)

Fiscalização reduz descarte de resíduo

As ações de fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte resultaram em uma queda de 32% no número de pontos de deposição irregular de resíduos, especialmente da construção civil na cidade. As operações, realizadas em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, visam orientar os motoristas dos caminhões e conscientizar a comunidade sobre a importância da destinação correta dos resíduos. As blitzen ocorrem nas principais saídas da cidade e incluem verificações de licenciamento, documentação e cobertura dos materiais transportados. Infrações são passíveis de multas e medidas administrativas e penais previstas em lei. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Viçosa gasta R$ 4,8 mi com transporte

Saiu o resultado da licitação do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Viçosa para a contratação de serviços de transporte rodoviário, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares e públicos não perigosos. A sessão de licitação foi realizada de forma eletrônica no último dia 16 e a vencedora foi a União Recicláveis Rio Novo Ltda, proprietária do aterro CTR Bituruna, em Piedade de Ponte Nova, para onde os resíduos de Viçosa serão levados. Para o diretor-presidente do Saae, Eduardo José Lopes Brustolini, o resultado foi benéfico para o Município. O valor total por tonelada ficou estabelecido em R$ 266,31, valor abaixo da ata compartilhada do Cimvalpi (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga), onde o custo seria de R$ 278,26 por tonelada. (Folha da Mata – Viçosa)

Parceria democratiza acesso à cultura

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) inaugurou um novo espaço cultural em Belo Horizonte, em parceria com o Centro de Arte Popular (CAP), oferecendo uma programação diversificada e gratuita para o público. A iniciativa faz parte do projeto de expansão da Faop e inclui exposições, oficinas, rodas de conversa e outras atividades ao longo do ano. Com a proposta de democratizar o acesso à cultura, o programa reflete o encontro de saberes e fazeres em um espaço que multiplica conhecimento. O Centro de Arte Popular abrigará exposições de artistas mineiros, além de oferecer oficinas e cursos. (Folha de Sabará)

Financiamento impulsiona pequenas

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anuncia a retomada do financiamento para micro e pequenas empresas do setor do turismo do estado. Com taxas reduzidas e condições acessíveis, a iniciativa visa impulsionar negócios como bares, restaurantes e pousadas, contribuindo para o fortalecimento de um setor já relevante para a economia mineira. Essa iniciativa está alinhada com os esforços do governo estadual para fortalecer o turismo, que tem Minas Gerais liderando o crescimento do setor no Brasil, com um aumento de 12,9% no acumulado dos últimos 12 meses, acima da média nacional. (Jornal dos Vales)

Concursos municipais do Queijo

A agenda de concursos municipais de queijo em Minas Gerais continua agitada nos meses de maio e junho, com destaque para o 15º Concurso Municipal de Queijo Minas Artesanal do Serro, marcado para este sábado, 27. Os concursos municipais são etapas importantes para o Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, previsto para agosto, pois é neles que se definem os concorrentes dos concursos regionais, que por sua vez selecionam os finalistas para a grande final estadual. Ao longo do ano, esses eventos contarão com a participação da Emater-MG (Jornal da Região)

Esquadrilha retorna a Ipatinga

No dia 11 de maio, o céu do Vale do Aço será abrilhantado pela apresentação da Esquadrilha da Fumaça, em homenagem aos 60 anos de emancipação político-administrativa de Ipatinga. A performance acrobática, que contará com sete aeronaves Super Tucano A-29, poderá ser acompanhada de uma posição privilegiada no Parque Ipanema, principal cartão-postal da cidade. O evento, que foi solicitado há um ano, marca o retorno da Esquadrilha da Fumaça a Ipatinga após 12 anos, sendo a última apresentação em 2022. A apresentação terá duração de 35 minutos e contará com aproximadamente 45 a 50 manobras. (Diário do Aço)

