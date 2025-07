COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Superinter reúne varejo supermercadista

A Convenção e Feira de Supermercados do Interior (Superinter) da Zona da Mata reúne o varejo supermercadista e a indústria fornecedora em evento iniciado ontem, 17, e que será encerrado nesta quinta-feira, 18, no Expominas. Essa é a segunda edição do evento. De acordo com a organização, são dois dias focados em fazer negócios, estimular o relacionamento empresarial e promover exposição de marcas numa feira com fornecedores locais, regionais e nacionais. Na edição do ano passado, a Superinter reuniu mais de dois mil participantes, vindos de 75 municípios para o evento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Valadares inaugura Poliesportivo

Os moradores do bairro Santa Rita, em Governador Valadares, têm muito o que comemorar. Além da pavimentação de vias, a Prefeitura entrega agora aos moradores uma obra que traz mais esporte e lazer para toda a comunidade local. Nesta quinta-feira 18, será inaugurado o Complexo Poliesportivo Dona Rosalva. O complexo - que leva o nome de uma das primeiras moradoras do bairro, que muito contribui para a comunidade, está localizado na Avenida Castelo Branco, s/n, via que também foi contemplada com obras de pavimentação. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Geoparque Uberaba é apresentado em feira

O Geoparque Uberaba - Terra de Gigantes está sendo promovido na World Travel Market (WTM) Latin America 2024, em São Paulo. Neste ano, a feira vem com o tema “O futuro está aberto. Seja a mudança”, com o objetivo de conectar destinos, operadoras de turismo, hotéis, empresas de tecnologia, e outros players do mercado. Esta participação é estratégica para inserir o município no cenário internacional do turismo, ampliando oportunidades de interação com diversas agências e empresas do setor. A presença do Geoparque na feira reflete o crescente destaque de Uberaba como destino turístico significativo, contribuindo para o desenvolvimento econômico local através do turismo. (Jornal de Uberaba)

Copasa investe no abastecimento

A Copasa assinou uma ordem de serviço para a ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto em Pouso Alegre, com um investimento aproximado de R$80 milhões. Esse anúncio é fruto de um diálogo constante entre a administração municipal e a companhia, após cobranças da comunidade por melhorias nos serviços de água. O investimento inclui a expansão do sistema de abastecimento em 40%, novos reservatórios, ampliação de estações de tratamento de água, implantação de redes de distribuição e outras melhorias. As obras já estão em andamento e devem ser concluídas até abril de 2027. ( Diário Regional)

Feira da Agricultura Familiar

Segundo organizadores, a Feira da Agricultura Familiar de Santo Antônio do Aventureiro será realizada na sexta-feira, dia 19 de abril. A feira contará com a participação do forrozeiro Álvaro Cortez para animar ainda mais o evento que é sucesso não só para os produtores que lá comercializam seus produtos, mas também para o sempre numeroso número de visitantes de outros municípios que adquire o que existe de melhor em queijos, defumados, embutidos, verduras, legumes, frutas, doces em barras e compotas, licores, artesanato etc. (Jornal Além Parahyba)

Varginha utilizará drone contra dengue

A Prefeitura de Varginha anuncia o início das operações com drones a partir de quarta-feira, 17 de abril. Os drones serão empregados com o propósito de ampliar a eficácia na identificação dos focos de dengue, especialmente em áreas de difícil alcance para os agentes de endemias, tais como calhas, caixas d'água, lajes, imóveis fechados e quaisquer outras localidades de difícil acesso. Essa iniciativa visa aprimorar as estratégias de combate ao vetor da doença. O bairro inicialmente selecionado para dar início a essa operação é o Centro da cidade, visto que é a região que registra o maior número de notificações de dengue até o momento. (Gazeta de Varginha)

Ipatinga recebe a exposição Biodiversidade

A exposição "Biodiversidade" do artista plástico Marcílio Caldeira está em exibição até 30 de abril no salão da Prefeitura de Ipatinga. A mostra apresenta 17 telas que representam a natureza de forma singular, com traços surrealistas e elementos em terceira dimensão. Marcílio utiliza materiais como massa, cascalho e pedras para criar suas obras em 3D, destacando seu apreço pela natureza e sua preocupação com a biodiversidade e fauna brasileiras. As pinturas, feitas em acrílico e alto-relevo, já foram exibidas em diversos países, incluindo Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. (Diário do Aço – Ipatinga)

BH vai ganhar Terminal Multimodal

A Prefeitura de Belo Horizonte assinou um termo de compromisso com a MRS Logística para a construção de um Terminal Multimodal. O investimento previsto é de cerca de R$80 milhões, o que deve gerar aproximadamente 250 empregos entre a fase de implantação e operação. A inauguração do terminal está prevista para 2025. A empresa também se comprometeu a adiantar a entrega das obras de alargamento da Avenida Teresa Cristina e a construção de um viaduto ferroviário sobre a via, na Região do Barreiro. Essas iniciativas visam melhorar a infraestrutura de transporte e logística, reduzindo o número de viagens de caminhões por ano na região metropolitana. (Balcão News)

Show de música autoral em Sabará

O cantor mineiro Gustavo Fraga se apresentará no Teatro Municipal de Sabará no dia 19 de abril (sexta-feira). O artista apresentará seu trabalho autoral que estão disponíveis no Spotify e tem ganhado destaque, alcançando milhares de ouvintes mensais de forma orgânica nas plataformas digitais. Além disso, Gustavo Fraga desenvolveu o projeto "Musicando nas Escolas", um trabalho voluntário realizado em escolas estaduais de Minas Gerais, promovendo a música, o teatro e a poesia entre os estudantes. Por isso, a apresentação em Sabará terá dois momentos: uma primeira etapa para alunos das escolas estaduais e, em seguida, um horário aberto ao público. (Folha de Sabará)

