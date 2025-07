COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Remoção de fios agilizada em Viçosa

A Câmara de Viçosa aprovou em primeiro turno projeto de lei que altera a Lei nº 2.954/2022, que trata da obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedentes e sem uso no município. As mudanças propostas pelo PL surgiram após a constatação pela Secretaria de Obras de que não é possível identificar a qual empresa pertence cada fiação. O novo projeto estabelece um prazo para que as empresas realizem o mapeamento de suas respectivas fiações. Caso não cumpram essa determinação, a Prefeitura fica autorizada a recolher os fios deixados. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/camara/noticias/camara-pl-que-dispoe-sobre-a-remocao-de-fios-e-cabos-e-aprovado-em-1a-votacao

Fórum debate desenvolvimento do Vale

Foi realizado na semana que passou o Fórum Invest Vale do Rio Doce. O encontro, realizados nos dias 10 e 11 de abril no Teatro Atiaia, é considerado o maior evento sobre desenvolvimento econômico do Leste de Minas Gerais. Na ocasião, empresários, prefeitos, secretários e líderes da região puderam melhorar o network, conhecer os atrativos da cidade e saber mais sobre benefícios e investimentos disponíveis para Valadares e região. De acordo com a secretária de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Socorro Bretas, ao trazer palestras técnicas o evento auxilia os investidores locais e de fora. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/forum-invest-dedicou-dois-dias-ao-desenvolvimento-do-vale-do-rio-doce/

Patos tem melhor centro universitário

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou, na última terça-feira (2/4), o Índice Geral de Cursos (IGC) das Instituições de Educação Superior (IES) do país, referente ao ano de 2022. De acordo com o levantamento, o Unipam de Patos de Minas é o 1º Centro Universitário particular do estado de Minas Gerais, entre os 27 Centros Universitários avaliados. Ampliando esse cenário, no contexto nacional, a instituição é a 20ª colocada do país entre as 274 instituições avaliadas. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/unipam-e-o-melhor-centro-universitario-de-minas-gerais-de-acordo-com-indice-geral-de-cursos-divulgado-pelo-mec/

Expoouro 2024 tem programação

A ExpoOuro 2024, maior festa agropecuária da região, retorna nos dias 3, 4 e 5 de maio, no Clube do Cavalo em Cachoeira do Campo, com o cantor Leonardo e a dupla Bruninho e Davi como atrações principais. Organizada pela Prefeitura de Ouro Preto em parceria com o Clube do Cavalo, o evento promete movimentar a economia local, gerar empregos e oferecer lazer e cultura para a população. Além dos shows nacionais, a festa incluirá concurso de marcha, poeirão e apresentações de músicos locais, sendo aberta ao público e gratuita. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9723/expoouro-2024-leonardo-se-apresenta-em-cachoeira-do-campo)

Festival celebra culinária e cultura

O Festival Mineiridades está programado para acontecer em Tiradentes, Minas Gerais, neste final de semana, até o dia 14 de abril, em união com a festividade local da Semana da Inconfidência Mineira. Com uma expectativa de público de 10 mil pessoas, o evento celebrará a gastronomia e a cultura mineira por meio de eventos musicais, gastronômicos e uma feira de produtos locais. O festival terá uma programação diversificada, incluindo cursos, palestras, oficinas, shows e aulas de gastronomia, além de estandes dedicados à culinária mineira, com venda de queijos, cafés premium, vinhos e azeites. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/festival-mineiridades-em-tiradentes-celebra-a-culinaria-e-cultura-mineiras/)

Festa do Trabalhador em Lagoa da Prata

A renomada banda de rock brasileira, Capital Inicial, está confirmada para agitar a Festa do Trabalhador em Lagoa da Prata, promovida pela Prefeitura Municipal no dia 30 de abril. O grupo promete um show memorável para homenagear os trabalhadores neste dia especial. Espera-se um grande público, com moradores locais e visitantes das cidades vizinhas, para desfrutar de um momento de confraternização e reconhecimento ao esforço diário dos trabalhadores em prol do desenvolvimento da cidade e do país. (Tribuna Centro Oeste)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/capital-inicial-vai-agitar-festa-do-trabalhador-em-lagoa-da-prata)

Ipatinga faz Mostra CineCidade

Termina neste sábado, 13 de abril, no Parque Ipanema, a Mostra CineCidade Ipatinga como parte das comemorações dos 60 anos de Ipatinga promovidas pela Usiminas. O evento oferecerá uma experiência de cinema ao ar livre, com entrada gratuita e pipoca liberada, além de atrações musicais e circenses. O festival proporcionará uma variedade de filmes e entretenimento para todas as idades e a programação inclui exibições de curtas-metragens, além de apresentações musicais, cortejo cultural, circo e fanfarra feminina. O evento será encerrado com um show musical da Rádio Exodus. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/mostra-cinecidade-chega-nesta-sexta/

Uberaba no congresso de telemedicina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uberaba está participando do XI Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde em Goiânia (GO), apresentando um projeto de teleconsultoria em endocrinologia como mediador entre a atenção especializada e a primária de saúde. Esse projeto foi implementado em resposta à sobrecarga nos serviços especializados e às filas de espera crescentes. A iniciativa envolve teleconsultorias por webconferência, realizadas duas vezes por semana, mediadas por uma assistente social e uma médica endocrinologista. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/uberaba-apresenta-projeto-em-congresso-brasileiro-de-telemedicina-1.372266)