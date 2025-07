COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

15 vereadores trocam de sigla em Ipatinga

Dos 19 vereadores de Ipatinga, 15 trocaram de partido dentro do prazo estipulado por lei. Isto porque terminou no último sábado (5), a janela partidária. Já nestes novos partidos, os parlamentares devem concorrer à reeleição para o cargo de vereador já pelo novo partido do qual foi filiado. A Lei dos Partidos Políticos (9.096/1995) determina que os mandatos são dos partidos, e não dos vereadores e que estes são eleitos pelo modelo do voto proporcional. Porém, a legislação abre uma brecha, conhecida como janela partidária, que permite a troca de legendas seis meses antes do pleito, para que eles possam trocar de partido sem perder o mandato. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Bem Brasil fecha parcerias

A empresa líder de vendas de batatas congeladas no Brasil, Bem Brasil, estará presente como parceira bronze na Copa Internacional de Mountain Bike, que é seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris e atrai atletas de aproximadamente 50 países. Além disso, a Bem Brasil fornecerá batatas para ambos os eventos, que acontecerão em abril em Araxá, Minas Gerais, com expectativa de público superior a 60 mil pessoas. A parceria busca ampliar a visibilidade da marca em âmbito nacional e internacional, aproveitando o potencial dessas competições no ciclismo para promover hábitos de vida saudáveis. (Clarim.net)

Atleta da Caldense fica em 10º lugar

O atleta da Caldense, Rafael Leôncio, competiu a 28ª Maratona Internacional de São Paulo na manhã de domingo, 7. Rafael apresentou um grande desempenho entre os principais atletas do Brasil e do mundo, cruzando a linha de chegada em 10º lugar. Participaram cerca de 18 mil corredores e as premiações somadas dos primeiros colocados de cada categoria chegaram a 40 mil reais. Rafael Leôncio foi o sétimo melhor brasileiro da prova, fazendo tempo próximo ao de corredores renomados como Ederson Vilela, Renílson Silva, Geílson Conceição, entre outros. (Jornal da Mantiqueira)

Fundação de Arte inaugurada em BH

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) expandiu suas atividades com a inauguração da Faop Liberdade em Belo Horizonte, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais em parceria com o Centro de Arte Popular (CAP). A nova unidade, localizada no Circuito Liberdade, oferecerá uma série de ações culturais, como exposições, rodas de conversa e oficinas, totalmente gratuitas. Essa é a terceira extensão da Faop fora de Ouro Preto, seguindo os exemplos de Paracatu e Guaxupé. A próxima cidade a receber uma unidade será Santa Luzia. (Jornal Andradas Hoje)

Vale do Lítio muda o Vale do Jequitinhonha

O Vale do Jequitinhonha registrou um aumento significativo de 18,45% na abertura de empresas em 2023, impulsionado pelo investimento no setor de extração de lítio. A presença de grandes empresas na região, como a Sigma Lithium, está gerando desenvolvimento econômico e novas oportunidades de emprego e empreendedorismo local. O Vale do Lítio se destaca como um polo em ascensão, atraindo investidores e impulsionando a economia regional. (Balcão News)

Venda de combustíveis cresce em MG

As vendas de combustíveis em Minas Gerais no primeiro bimestre de 2024 registraram um aumento de 8,5%, totalizando 2,61 milhões de metros cúbicos, impulsionadas principalmente pelo crescimento expressivo do consumo de etanol hidratado, que aumentou 86% no período. O diesel também teve destaque, com um aumento de 6,6% nas vendas. Por outro lado, as vendas de gasolina diminuíram 11,6%. Em fevereiro, as vendas totais de combustíveis no estado alcançaram 1,2 milhão de metros cúbicos, apresentando um crescimento modesto de 0,8% em relação ao mesmo mês de 2023 e uma queda de 6,34% em comparação com janeiro.

Diário do Comércio (https://diariodocomercio.com.br/economia/puxada-pelo-etanol-venda-combustiveis-cresce-minas-gerais/)

Congada participa de festa em Aparecida

Em comemoração a 115ª festa em louvor a São Benedito no município de Aparecida (SP), a Congada de Carvalhópolis Santa Efigênia participou da Consagração das Congadas e Moçambique no Santuário Nacional de Aparecida na festa que acontece logo depois da Pascoa. O evento teve a participação de mais de 200 grupos de congada e Moçambique, que por lá estiveram marcando presença no movimento “tamborizado” dos congos, catopés, moçambique desde a Praça do Santuário em procissão até o altar de exposição da Santa (Nossa Senhora) em seu santuário. O grupo de Congada Santa Efigênia é um bem imaterial registrado como Patrimônio Cultural de Carvalhópolis. (Jornal Panorama)

