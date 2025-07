COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cooxupé devolve R$ 101 mi aos cooperados

A Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé distribuirá R$ 101,4 milhões às famílias cooperadas referentes às sobras de 2023, diante dos resultados de R$ 286,8 milhões e faturamento de R?6,4 bilhões conquistados no ano passado. O balanço anual da Cooxupé foi divulgado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 27 de março, na sede da cooperativa em Guaxupé. Em 2023, a Cooxupé recebeu 6,5 milhões de sacas de café arábica, das quais 5,3 milhões vieram dos mais de 19 mil cooperados com produção no Sul e Matas de Minas, cerrado mineiro e média mogiana do estado de São Paulo. (Midia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/cooxup%C3%A9-apresenta-balan%C3%A7o-de-2023-com-distribui%C3%A7%C3%A3o-de-mais-de-r-100-milh%C3%B5es-para-cooperados

Femec 2024 começa em Uberlândia

Na próxima segunda-feira, dia 01/04, tem início uma das maiores feiras do agronegócio em Minas Gerais: a Femec. A Siamig marcará presença para representar o setor bioenergético do estado. O evento será realizado no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, com o tema "Biocombustíveis: a nova energia vem do campo", e contará com a participação de mais de 100 expositores, incluindo indústrias, comerciantes e instituições relacionadas ao agronegócio brasileiro e mundial. (Vale 24hs)

https://vale24horas.com.br/noticia/8109/femec-2024-siamig-marca-presenca-em-feira-do-agronegocio-em-uberlandia

Programação da Expo Iguatama 2024

A Expo Iguatama 2024 promete entrar para a história da cidade com uma programação repleta de atrações. No dia de abertura, 09 de maio, o renomado US Agroboy se apresentará no palco principal. No segundo dia, 10 de maio, a dupla Zé Henrique e Gabriel agitará o público com seus sucessos contagiantes. No dia 11, a festa ganhará ainda mais brilho com a participação da dupla Matogrosso e Mathias, trazendo a tradição da música sertaneja. E para encerrar em grande estilo, no dia 12 de maio, a final do rodeio e a cavalgada marcarão o encerramento da Expo Iguatama 2024. Com uma programação diversificada, o evento celebrará a cultura, música e tradições locais. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/prefeitura-de-iguatama-anuncia-programa-o-da-expo-iguatama-2024)

Professora conquista medalha de ouro

A noite desta quarta-feira, dia 27, foi de emoção e reconhecimento para 10 professores de Matemática do País, que conquistaram o Ouro na primeira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr). Entre eles, Christiano Otávio de Rezende Sena, de Belo Horizonte, e Silmara Louise da Silva, de Poços de Caldas, ambos professores de escolas públicas. Minas foi o único estado do País a ter mais de um professor premiado na categoria ouro. Os dois começam, agora, a contagem regressiva para embarcar, em setembro, rumo a um intercâmbio técnico e cultural de 15 dias a Xangai (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/03/27/pocos-caldense-conquista-medalha-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-dos-professores-de-matematica/)

Maria Fumaça tem horários ampliados

O trem Maria Fumaça, que conecta os municípios de São João del-Rei e Tiradentes, está programado para operar com horários especiais durante o feriadão de Páscoa. A VLI, empresa responsável pela administração da locomotiva, anunciou que serão 16 viagens de ida e volta entre a sexta-feira (29) e o domingo (31). O percurso de 12 quilômetros entre as cidades históricas serpenteia pelas margens da Serra de São José. A Maria Fumaça é a mais antiga em operação no Brasil e proporciona um passeio que contempla a rica diversidade ecológica da região e paisagens que preservam a arquitetura do século XIX. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/27-03-2024/maria-fumaca-que-liga-sao-joao-del-rei-a-tiradentes-tem-horarios-ampliados-no-feriado.html)

Restauração da estátua do Juquinha

O Ministério Público de Minas Gerais assinou um acordo para restaurar a estátua icônica do Juquinha, na Serra do Cipó, garantindo sua conservação e segurança. O plano de ação inclui o projeto de restauro, monitoramento contínuo, sinalização e ações de educação socioambiental. O acordo foi motivado por denúncias de problemas de conservação, e envolveu a Anglo American, recente proprietária do terreno onde a estátua está localizada. Promotores de Justiça participaram da assinatura do acordo, visando preservar o patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. (Sabará Notícias)

https://sabaranoticias.com.br/minas-gerais/ministerio-publico-mg/mpmg-assina-acordo-para-restauracao-da-estatua-do-juquinha-na-serra-do-cipo/

Minas poderá ter Cidades Inteligentes

O projeto de lei que estabelece diretrizes para a implantação de cidades inteligentes em Minas Gerais recebeu parecer favorável de 1º turno da Comissão de Administração Pública. Ele define uma cidade inteligente como aquela que promove inteligência coletiva, responsabilidade ambiental, desenvolvimento social e crescimento econômico equilibrado. O texto garante o atendimento adequado às pessoas com deficiência auditiva ou surdas. Essas diretrizes incluem o apoio ao uso da Libras e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis nos serviços de atendimento ao público. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/03/27/minas-podera-ter-cidades-inteligentes/)

Minas é polo na produção de mogno

O mogno africano está se consolidando como principal cultura agrícola em Minas Gerais, impulsionando a economia local e proporcionando emprego e renda, especialmente nas áreas rurais. Conhecido por sua rápida maturação e pelo alto valor no mercado internacional, o mogno africano se tornou uma escolha predileta para diversos setores, incluindo a indústria moveleira e a construção civil. A consolidação do mogno africano em Minas Gerais representa não apenas uma oportunidade de desenvolvimento sustentável para o estado, mas também um compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar social. (Folha Machadense)

https://folhamachadense.com.br/minas-gerais-se-torna-polo-na-producao-de-mogno-africano-no-brasil/)

Veículos de grande porte com tráfego restrito

Durante os dias 27, 28 e 31 de março, em decorrência do feriado da Semana Santa, veículos de carga de grande porte não poderão circular nas rodovias de pista simples sob responsabilidade do DER-MG. As restrições ocorrerão em horários específicos, visando aumentar a segurança e a fluidez do tráfego. A medida inclui diversos tipos de veículos, como bitrens e treminhões, e também suspende os serviços de escolta oficial para veículos superdimensionados durante o período da Semana Santa. Os motoristas que desrespeitarem a restrição estarão sujeitos a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/veiculos-de-grande-porte-terao-trafego-restrito-nas-rodovias-estaduais-durante-feriado-de-semana-santa/