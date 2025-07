COLUNA MG

Gás veicular expande em Minas

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) está investindo cerca de R$ 3 milhões para expandir os corredores de Gás Natural Veicular (GNV) em Minas Gerais, como parte das metas regulatórias estipuladas pelo Governo do Estado. O objetivo é garantir pelo menos um posto de GNV a cada 400 quilômetros nas principais rodovias que conectam Minas a outros estados, facilitando o acesso a regiões estratégicas. Além disso, os investimentos visam promover a substituição de combustíveis mais poluentes por GNV, contribuindo para uma matriz energética mais limpa e sustentável em Minas Gerais. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Servidores da Ufop aderem à greve

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Ouro Preto realizaram um ato de deflagração de greve, na portaria do Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. Veículos particulares e do transporte coletivo ficaram impossibilitados de entrar na instituição de ensino durante todo o período de manifestação, que encerrou-se por volta de 12h. Com a greve, a UFOP se juntou a outras 63 instituições de ensino, incluindo 59 universidades federais e 4 institutos federais. O objetivo central do movimento grevista é pressionar o governo federal em busca da recomposição salarial dos servidores técnico-administrativos em educação para o ano de 2024. (O Liberal – Ouro Preto)

Valadares terá nova Policlínica

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, destinará mais de R$ 28 milhões para Governador Valadares, para investimentos em educação, infraestrutura e saúde. Destacam-se a construção de uma nova Policlínica, uma Unidade Básica de Saúde e um Centro de Atenção Psicossocial na cidade. Além disso, outras oito cidades da região também receberão investimentos em áreas como creches, esportes, transporte escolar e saúde, beneficiando mais de 660 mil pessoas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Atleta patrocinense é campeã sub 18

A cidade de Patrocínio celebra mais uma conquista esportiva, desta vez no cenário do vôlei nacional, com a jovem atleta Lara Gabriele Rodrigues Almeida, de 16 anos, que integrou a Seleção Mineira Feminino Sub-18. Lara contribuiu para a equipe conquistar o título de campeã no Campeonato Brasileiro de Seleções 2024 - Divisão Especial, realizado em Maringá-PR. Apesar de atualmente jogar pelo Sesi Bauru em São Paulo, Lara tem raízes em Patrocínio, onde já passou por clubes locais como PTC e Catiguá. (Jornal de Patrocínio)

Aprovado Programa Lei Antirracismo

O legislativo de Formiga aprovou por unanimidade em reunião na segunda-feira (25) um projeto de lei que estabelece a inclusão obrigatória no currículo das escolas municipais o ensino de noções básicas sobre a Lei Antirracismo, por meio do Programa Lei Antirracismo nas Escolas. O objetivo é promover uma cultura de combate ao racismo e outras formas de discriminação, incentivando a igualdade de raça, cor, etnia, religião e orientação sexual, além de despertar o interesse dos estudantes pelos direitos humanos. (Últimas Notícias – Formiga)

Municípios têm regime de pagamento

A Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais anunciou que o regime especial de pagamento de precatórios de 28 municípios mineiros foi cumprido no final de março, e esses municípios voltam agora ao regime geral de pagamentos. Esse regime especial permite que os entes devedores de precatórios tenham um prazo constitucional para quitar seus débitos, retornando ao regime geral quando isso ocorre antes do prazo estabelecido. Graças aos esforços do TJMG, 317 entes devedores foram reconduzidos para o regime geral, representando 71% do total, enquanto 127 permanecem no regime especial. (Folha Patense)

Minas produz 70% dos peixes ornamentais

A produção de peixes ornamentais em Minas Gerais é uma atividade econômica de destaque, responsável por cerca de 70% da produção nacional. Concentrada na região da Zona da Mata, principalmente em oito municípios ao redor de Muriaé, essa atividade não apenas gera renda para cerca de 400 famílias da agricultura familiar, mas também movimenta mais de R$ 10 milhões anualmente. A criação de peixes ornamentais oferece um retorno financeiro rápido e atrativo, com margem de lucro de até 60%, e requer menos esforço e espaço em comparação com outras atividades agrícolas. (Folha Machadense )

I Congresso Fortalecendo Mulheres

O I Congresso Nacional Fortalecendo Mulheres para Ação, organizado pela Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas, contou com uma variedade de atividades, incluindo homenagens, palestras, feira de artesanato e gastronomia. O objetivo do congresso foi trazer as mulheres para o foco, com o encerramento em grande estilo de diversas ações realizadas ao longo do mês de março, colocando a mulher no centro das tomadas de decisão, profissionalizando as mulheres, para que elas consigam se estabelecer no mercado de trabalho. (Diário Sete Lagoas)

