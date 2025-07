COLUNA MG

Uberaba deve ter 90 mil declarações

O prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física em 2024 começa em 15 de março e vai até 31 de maio. A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do IRPF, com ano-base 2023. Em Uberaba, a expectativa é que pelo aproximadamente 90 mil declarações sejam entregues. No ano passado, a Receita Federal recebeu 84.065 declarações de contribuintes uberabenses. Em todo Brasil a projeção é de receber 43 milhões de declarações. Em 2023, foram recebidas 41.151.515 declarações. O programa de declaração do Imposto de Renda será liberado para download também a partir do dia 15 de março, com versões para desktop e celular (Jornal da Manhã - Uberaba).

Justiça mantém condenação de prefeito

O prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto de Azevedo (Betinho, Cidadania), teve negado recurso à sentença de improbidade administrativa e litigância de má-fé. O chefe do Executivo é investigado por desrespeitar a classificação de um concurso público em 2017. A ação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) pedia a condenação do prefeito por ter nomeado uma candidata aprovada em quinto lugar em um concurso público, em detrimento de outras candidatas que ficaram melhor classificadas em certame de 2017. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora0

Lei resguarda clubes de tiro

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, sancionou na última quarta-feira (6), com publicação no Diário Oficial, a Lei nº 4.833, que disciplina o funcionamento de entidades de tiro e demais estabelecimentos autorizados de armas de fogo, munições, insumos e acessórios no âmbito do município. O objetivo da lei, fruto de projeto de autoria do Executivo submetido à avaliação do Legislativo, é garantir aos empresários do setor liberdade para manterem seus negócios e planejar investimentos, protegendo também os empregos gerados no segmento. (Silmara de Freitas – Ipatinga)

Ouro Preto terá Festival Interativo

Nos dias 8 e 9 de março, a Casa da Ópera de Ouro Preto sediará a 3ª Edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA), que presta homenagem aos teatros históricos do Brasil. O evento, com entrada gratuita, inclui na programação uma aula magna com o cravista João Janeiro e uma palestra sobre arquitetura e música, com participação do prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, e do diretor da Casa da Ópera, Roberto Sussuca. (Jornal O Liberal – Ouro Preto

“Mulheres na Produção Cultural”

O Fórum da Mulher na Cultura de Divinópolis chega à sua 3ª edição, após dois anos de sucesso. O evento, organizado pelo Coletivo MUSA - Mulheres Unidas na Arte, terá como tema o papel das mulheres na produção cultural e acontecerá nos dias 22 e 23 deste mês de março no espaço cultural do Coletivo Bem te conto. Com rodas de conversa, capacitação, apresentações artísticas e foco na Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, o fórum promete ser um espaço de debate e mobilização cultural. As inscrições são gratuitas. (Portal Agora – Divinópolis)

Minas Gerais fortalece posição turística

Minas Gerais brilhou na 34ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), destacando suas riquezas culturais e culinárias. O Governo de Minas recebeu cerca de 300 visitantes por dia, além de gestores e políticos. A Cozinha Mineira foi o destaque da programação, encantando o público com degustações e a presença de personalidades como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Produtos típicos, como o pão de queijo, café e cachaça, foram celebrados e apreciados pelos visitantes da feira.(MG Turismo – Belo Horizonte)

Jota Quest e Paralamas em Formiga

O fim de semana do feriado de 21 de Abril em Formiga promete ser agitado com grandes eventos, incluindo o 36º Encontro de Motociclistas, que contará com shows do Jota Quest e Paralamas do Sucesso. Além disso, haverá o 9º Encontro de Carros Antigos no dia 21 e um concurso de Bandas de Rock. A competição é exclusiva para bandas formiguenses e oferece prêmios em dinheiro e a oportunidade de se apresentar no palco principal do evento, proporcionando visibilidade e reconhecimento à cena musical local. (Tribuna Centro Oeste)

Campanha arrecada recicláveis

A campanha "A reciclagem não tira férias", realizada em parceria entre a Prefeitura de Guaxupé, as Secretarias de Educação e Meio Ambiente, e a cooperativa de reciclagem Recicla Guaxupé arrecadou 16 toneladas de materiais recicláveis, principalmente livros e cadernos usados. Essa iniciativa não apenas gerou renda e trabalho para os cooperados da Recicla Guaxupé, mas também promoveu a conscientização socioambiental entre alunos, pais e professores, além de contribuir para a sustentabilidade do município. A campanha faz parte do Programa Recicleiros Cidades, promovido pelo Instituto Recicleiros. (Jornal da Região)

