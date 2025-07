COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Australianos investem R$ 1,35 bi em Poços

O governador Romeu Zema acompanhou a assinatura de protocolo de investimentos entre o Governo de Minas e a empresa australiana Viridis Mineração e Minerais, nesta quinta-feira, 29, em Poços de Caldas. A empresa australiana investirá R$ 1,35 bilhão no local que, segundo resultados iniciais, tem indicado grandes volumes de recursos e teores de elementos de terras raras (ETRs) mais elevados do mundo. O protocolo estabelece a instalação do Projeto Colossus, que pretende desenvolver a mineração de terras raras e elementos na região. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Santa Rita contemplado com ‘Idealize’

Em novembro passado a Prefeitura de Santa Rita de Jacutinga deu um passo importante para a continuidade dos estudos dos jovens assinando o convênio com a UniFAA (Fundação Educacional Dom André Arcoverde), para a formação acadêmica de muitos santa-ritenses com acesso à cursos de nível superior. Na semana que passou, mais um passo foi dado com o lançamento do Projeto IDEALize - que utiliza o modelo que transformou a educação da cidade de Sobral-CE, que hoje é referência nacional em qualidade de educação e a número um no Índice de Desenvolvimento de Educação (IDEB). (Jornal Panorama – Caxambu)

BH com voos diários para Lisboa

A partir de junho, a capital mineira contará com voos diários para Lisboa, em Portugal. A ação, que busca fortalecer o intercâmbio, o turismo e os investimentos entre Brasil e Portugal, foi anunciada no estande de Minas Gerais, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), pelo diretor da TAP para o Brasil e América do Sul, Carlos Antunes. A novidade foi acertada em reunião com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, o secretário-chefe de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, e o diretor de administração e finanças da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Lincoln Teixeira Genuino de Farias. Atualmente, Minas Gerais tem cinco frequências para o destino europeu. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Viçosa finalista do Prêmio Sebrae

O Projeto Acreditar no Amanhã, desenvolvido pelo Setor de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura de Viçosa, está entre os 30 finalistas da XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O projeto atua em Viçosa desde 2021. Uma de suas vertentes é a capacitação de detentos do presídio de Viçosa na arte do corte e costura para confeccionarem uniformes escolares para alunos das escolas públicas do município e para eles mesmos. Eles produzem shorts e camisas para os meninos, e saias-shorts, laços de fitas e camisas para as meninas. (Folha da Mata – Viçosa)

Fórum do Agronegócio em Araguari

Foi realizado em Araguari o Fórum do Agronegócio Sustentável com Tecnologia e Inovação, promovido pelo Instituto Mineiro de Agronegócio Sustentável (IMAS) e pela Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Araguari e Região Ltda (Coocacer). O evento discutiu ações para a sustentabilidade agrícola e coletou demandas para a COP 30, abordando temas como o futuro do ESG no agronegócio brasileiro, transição para uma agricultura de baixo carbono, cafeicultura digital, entre outros. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Timóteo terá encontro de Motociclistas

A administração de Timóteo já iniciou os preparativos para a festa de aniversário do município, celebrado dia 29 de abril. Um dos eventos mais tradicionais, o XI Encontro Nacional de Motociclistas será realizado nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, como parte das festividades de aniversário da cidade. O evento, organizado pelo Instituto Moreira Matos (IMM) com apoio da prefeitura, contará com a apresentação de bandas e artistas, além de uma praça de alimentação, expositores de produtos do segmento e estrutura para camping e café da manhã. (Diário do Aço – Ipatinga)

Santa Casa de Formiga terá ajuda

Na semana passada, representantes da Santa Casa de Caridade de Formiga empreenderam uma agenda em Brasília. O objetivo foi discutir novos projetos para aprimorar os serviços do hospital, incluindo a conquista de leitos de Unidade Coronariana, manutenção do Teto MAC para a UTI Neonatal e gastos com medicamentos, além da solicitação de um novo equipamento de ressonância magnética e apoio para implementar uma unidade especializada em tratamento oncológico. (Últimas Notícias – Formiga)

