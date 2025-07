COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Santa Casa é 15ª no ranking Newsweek

A revista estadunidense Newsweek publicou no dia 28 de fevereiro de 2024 o seu tradicional ranking com os melhores hospitais do Brasil. A Santa Casa de Misericórdia de Passos, pelo quinto ano consecutivo, se destacou, mantendo-se novamente entre os 15 melhores hospitais do Brasil, além de continuar na primeira posição entre os hospitais do estado de Minas Gerais. O hospital é o único entre os 20 primeiros colocados que não está localizado nos grandes centros do país. (Observo – Passos)

Copasa encerra atividades em Nanuque

A partir desta sexta, 1 de março, a Copasa deixará de prestar os serviços de água e esgoto em Nanuque após 51 anos. A nova empresa que assumirá ainda não informou à população sobre a qualidade e investimentos futuros. Parte da comunidade está preocupada com a mudança, pois considera o tratamento de água e esgoto essencial para a saúde. Comerciantes também estão apreensivos, destacando o impacto no quadro de funcionários e nos benefícios oferecidos pela Copasa. (Jornal em Tempo – Nanuque)

Petrobras assina acordo com Yara

Petrobras assinou acordo com Yara Brasil para estudar potenciais parcerias no segmento de fertilizantes, produção de produtos industriais e descarbonização da produção. A decisão foi anunciada em comunicado ao mercado, publicado nesta quarta-feira (28). O comunicado divulgado ao mercado não menciona o projeto da fábrica de amônia em Uberaba. No entanto, o anúncio parece ser um avanço das tratativas reveladas pelo ex-prefeito Anderson Adauto no ano passado. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Fusão do Sindijori/MG e Sinejor/BH

O Sindijori/MG e o Sinejor/BH se fundiram, tornando-se o único sindicato representante da imprensa escrita e digital em Minas Gerais. O objetivo é fortalecer o setor, reduzir custos e melhorar o atendimento aos associados. A fusão foi aprovada em assembleia conjunta, reunindo representantes de empresas da capital e do interior. Agora, o Sindijori/MG representa toda a base do setor no estado e terá maior representatividade na defesa dos veículos de comunicação. O processo de fusão será analisado pelo Ministério do Trabalho. (A Terra do Café – Nova Resende)

Mariana vai receber imagem peregrina

A cidade de Mariana vai receber, no dia 2 de maio, a visita da imagem peregrina de Sant’Ana de Guaraciaba. O encontro tem o intuito de fortalecer a fé dos guaraciabenses e devotos de Sant’Ana, além de prepará-los para a tradicional festa em homenagem à santa, que reúne muitas pessoas todos os anos. De acordo com a Paróquia de Nossa Senhora de Sant’Ana de Guaraciaba, durante a missa, serão feitas orações especiais dedicadas à padroeira, pedindo sua proteção e intercessão para as famílias presentes na celebração. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

TJMG implanta etapa do Eproc

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está avançando na modernização do sistema judiciário brasileiro com a implantação do sistema de processo judicial eletrônico Eproc. Esse sistema, já adotado por outros tribunais brasileiros, como TJRS, TJSC e TJTO, proporcionará uma nova era na prestação jurisdicional em Minas Gerais. As fases do projeto estão em andamento conforme o planejado, com destaque para a capacitação da equipe técnica e negocial. A necessidade de adotar o Eproc surgiu devido aos desafios enfrentados pelo sistema atual, o PJe, em acompanhar as demandas do TJMG devido ao seu tamanho e volume de processos. (Sabará Notícias)

Arena consolidada como espaço múltiplo

A Feira da Conexão (Feconex) 2024 está agendada para ocorrer em agosto, no estacionamento da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, transformando-a no maior complexo de negócios da região central do Estado. A novidade deste ano é a ampliação do espaço dedicado ao agronegócio, com a "Praça do Agro". O Sicoob Credisete é o patrocinador máster, e espera-se receber aproximadamente 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias do evento. (Diário Sete Lagoas)

Lamesa inaugura fábrica em Poços

A inauguração da nova fábrica da Lamesa em Poços de Caldas ocorreu nesta quarta-feira (28), representando um investimento de mais de R$ 200 milhões. A unidade, que inicialmente prevê a geração de 200 empregos diretos e indiretos, é parte de um projeto de expansão que reforça a posição estratégica da cidade como centro industrial, especialmente no setor de cabos e fios elétricos. A nova fábrica é vista como um marco na capacidade de inovação e oferta de soluções sustentáveis para o mercado, trazendo desenvolvimento, inovação e oportunidades de emprego para a região. (Poços Já)

