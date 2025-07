COLUNA MG

Ação quer levar Vale a julgamento internacional

Moradores de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015 terão a oportunidade de participar de uma nova ação internacional contra a Vale. Um tribunal inglês julgará a BHP e a Vale em outubro de 2024 por causa do desastre. A ação, movida por mais de 600 mil pessoas, incluindo 200 mil de Governador Valadares, visa responsabilizar a Vale de forma individual. O processo na Inglaterra tem previsão para começar em outubro deste ano e espera-se uma decisão final até dezembro de 2024. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/nova-acao-internacional-busca-levar-vale-a-julgamento-por-rompimento-da-barragem-de-mariana/

Ufla abre inscrições de Programa de Música

Estão abertas as inscrições para os corais e orquestras do Programa Institucional de Música da Universidade Federal de Lavras (Ufla), voltados para o público acima de 14 anos. O período de inscrições vai de 26 de fevereiro a 8 de março. A participação é gratuita e proporciona um espaço de prática de música coral e/ou música instrumental para estudantes, servidores e comunidade em geral. Ao todo, são quatro projetos. Para o Coral Vozes do Campus e Grupo Canto das Nascentes não é necessário ter experiência prévia em canto. Para o Madrigal, é esperado experiência prévia em canto. E para a Orquestra de Cordas, é necessário conhecimento de violino, viola de orquestra, violoncelo ou contrabaixo acústico. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/programa-institucional-de-musica-corais-e-orquestra-da-ufla-estao-com-inscricoes-abertas/

Obras do hospital serão retomadas

O contrato de retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares será assinado nesta quinta-feira 29, em Belo Horizonte. O documento vai ser assinado pelo vice-governador, Professor Mateus, e pelo secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, na Cidade Administrativa. A informação é do deputado estadual Enes Cândido. Além do vice-governador e do parlamentar, a cerimônia vai contar com a presença do prefeito André Merlo e outras autoridades da região. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/saude/assinatura-do-contrato-para-a-retomada-das-obras-do-hospital-regional-sera-nesta-quinta-feira-29-2/

Estudo aponta ineficácia da desoneração

Uma nota técnica do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG conclui que a política de desoneração da folha de pagamento no Brasil, em vigor desde 2011, não teve impactos positivos consistentes sobre empregos e salários. Embora alguns setores tenham apresentado resultados positivos, como informação e comunicação, a eficácia geral da política é questionada. A prorrogação da medida até 2027 foi promulgada, mas há críticas quanto à sua efetividade. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/02/23/estudo-da-ufmg-aponta-ineficacia-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento/

Poços sedia Fórum de Esportes

Nos dias 01 e 02 de março, Poços de Caldas sediará o 1º Fórum Municipal de Esportes, Exercício Físico e Lazer, promovido pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Esportes. O evento reunirá profissionais renomados para discutir temas cruciais relacionados ao esporte, exercício físico e lazer, visando fomentar a prática esportiva na cidade e região, promovendo o bem-estar e a inclusão social. Com palestras abrangendo desde a importância da atividade física regular até a psicologia do esporte, o fórum busca oferecer um ambiente inclusivo e informativo para todos os entusiastas do esporte. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/02/28/pocos-sedia-o-1o-forum-municipal-de-esportes-exercicio-fisico-e-lazer/

Lançamento do Minascon em Divinópolis

No dia 07 de março, na sede da FIEMG Regional Centro-Oeste, será realizado o Lançamento Oficial do Minascon, o maior evento da construção civil de Minas Gerais. O evento tem como objetivo fomentar negócios e promover a capacitação de gestores e profissionais do setor. A 21ª edição acontecerá em Divinópolis, de 04 a 06 de julho, e espera reunir representantes de toda a cadeia produtiva da indústria da construção, com uma ampla programação que inclui mostra de empresas, treinamentos, palestras e atrações inovadoras. (DiviNews)

https://divinews.com/2024/02/27/lancamento-do-minascon-sera-realizado-em-sete-de-marco-na-fiemg/

Rádio MP lança podcast Destrava-Língua

A Rádio MP estreia a primeira temporada do podcast Destrava-Língua. Produzido pelos analistas em Letras do Ministério Público de Minas Gerais Fabíola de Sousa Cardoso, Cristóvão José dos Santos Júnior e Daniela Paula Alves Pena , o podcast pretende tirar dúvidas sobre a língua portuguesa. São dez episódios novos a cada mês. Na estreia, o apresentador Cristóvão José, ao tratar da paronímia, explica a diferença entre várias palavras da língua portuguesa que têm a grafia semelhante, mas o significado bastante diferente. (Jornal São Geraldo

https://jornalsaogeraldo.com.br/minas-gerais/ministerio-publico-mg/radio-mp-lanca-podcast-destrava-lingua/)

Multivacinação nas escolas de Araxá

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá está realizando a Campanha de Multivacinação nas escolas até 27 de março, visando atualizar os Cartões de Vacina de crianças e adolescentes de 4 meses a 15 anos. Essa campanha abrange diversas vacinas, incluindo as contra Covid-19, e requer o consentimento dos pais ou responsáveis, além da presença do Cartão de Vacina original e do termo assinado. As doses também estão disponíveis nas Unidades de Saúde. A iniciativa é uma oportunidade de acesso aos pais que não conseguem levar seus filhos aos Postos de Saúde e visa alcançar um alto índice de vacinação. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/prefeitura-leva-campanha-de-multivacinacao-as-escolas-publicas-de-araxa/