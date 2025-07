COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Viçosa é a 6ª mais vertical do país

Quase 41,6% da população de Viçosa mora em apartamentos, enquanto 56,59% habitam em casas e 1,6% em casas de vila ou condomínios. Os dados coletados no Censo 2022 e divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) na sexta-feira, 23, revelam que a cidade possui 43.076 pessoas morando em casas e 31.724 em apartamentos, enquanto 1.144 moram em vilas ou casas de condomínios. Segundo o IBGE, Viçosa é a 6ª cidade do país com maior proporção de moradores em apartamentos em relação ao total de habitantes. No Sudeste, apenas Santos (SP), São Caetano do Sul (SP) e Vitória (ES) possuem porcentagens maiores do que a de Viçosa. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/cidade/noticias/vicosa-e-a-6a-cidade-mais-vertical-do-pais-e-a-1a-de-mg-mostra-censo

Menos de 8% das cidades atendem lei

Levantamento feito pela Conexis Brasil Digital, mostra que até dezembro de 2023 apenas 7,16% dos municípios brasileiros têm normas adequadas para a implantação da tecnologia 5G de telefonia. As operadoras enfrentam desafios para ampliar a cobertura, modernizando estruturas existentes devido à falta de regulamentação municipal. Capitais como Belo Horizonte, Fortaleza, Natal e Recife têm o sinal do 5G, mas enfrentam problemas de regulamentação, afetando o investimento das operadoras. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3169/menos-de-8-das-cidades-atendem-lei-para-instalacao-de-antenas-de-5g)

Minas recebe vacina contra dengue

Minas Gerais recebeu na semana que passou o primeiro lote da vacina contra a dengue para imunizar crianças de 10 e 11 anos. Os imunizantes chegaram à Central Estadual da Rede de Frio e serão distribuídos a 22 municípios das Unidades Regionais de Saúde de Belo Horizonte e de Coronel Fabriciano/Timóteo. A Zona da Mata não está contemplada. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais tem investido em capacitação de equipes e destinado recursos financeiros para enfrentar a situação epidemiológica da dengue. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/minas/22-02-2024/minas-gerais-recebe-primeiras-doses-de-vacina-contra-a-dengue.html

Sesc Arte inaugura murais em BH

Na semana que passou dois novos murais foram inaugurados, desta vez na lateral do Viaduto Leste e na fachada da sede do Sesc Mesa Brasil Central. As novas pinturas, feitas pelo artista mineiro Saulo Pico em parceria com o duo paulista Antúrio, tiveram as paisagens interioranas como inspiração. Utilizando os trabalhadores como protagonistas, os grafites retratam cenas que remetem à plantação, ao cultivo, à colheita e ao compartilhamento dos alimentos. Tudo isso faz uma alusão à história do Sesc Mesa Brasil, maior rede de banco de alimentos da América Latina, atuante há 20 anos no combate à fome e a insegurança alimentar em Minas Gerais. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/sesc-arte-urbana-inaugura-novos-murais-em-bh/

Parque de Passa Quatro tem projeto

Foi apresentado na semana que passou o projeto arquitetônico do Parque Municipal Linear, o Parque da Rede, que será construído na área verde da rede ferroviária, no Centro da cidade de Passa Quatro. O projeto, desenvolvido pelo escritório de arquitetura Triê, trará ainda mais espaços de lazer e encontro para as famílias. Para compor o verde que já é natural do local, haverá a construção da continuidade da ciclovia, de uma área de espelho d’água, anfiteatro aberto, área cívica, calçadas para caminhadas, parque infantil, pet place (lugares para os pets), academia ao ar livre, área verde para prática de esportes, banheiros públicos e quiosques comerciais. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/projeto-arquitetonico-do-parque-municipal-linear-e-apresentado-a-populacao-em-passa-quatro/

Evento de Divinópolis inicia venda de ingressos

Entidades e apadrinhados pela Queima do Alho da Divinaexpo 2024 receberam o primeiro lote de ingressos em reunião na sede do Sindicato Rural. Vinte instituições e casos de tratamento de saúde serão beneficiados com a arrecadação. O evento acontecerá em 11 de maio, com expectativa de até oito mil pessoas e shows de música sertaneja raiz. Juarez Branquinho destaca a importância da Queima do Alho como o maior evento de caridade de Divinópolis, distribuindo recursos para instituições de apoio social. (Divinews)

https://divinews.com/2024/02/22/queima-do-alho-maior-evento-beneficente-de-divinopolis-entrega-ingressos-para-inicio-das-vendas-pelas-entidades/)

Regional realiza capacitação

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais está realizando ações para combater o aumento de casos de dengue e chikungunya. Na última quinta-feira, dia 15 de fevereiro, foi realizado um encontro com representantes das diversas regionais dos órgãos estaduais, secretários municipais de Saúde, além de parceiros do Governo de Minas, para apresentar o cenário epidemiológico das arboviroses na macrorregião e discutir a definição de uma atuação conjunta de ações. O encontro aconteceu no auditório da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Campus Divinópolis. Além disso, foi realizada uma capacitação de plano de contingência e manejo clínico das arboviroses. (Folha do Povo Itatiaiuçu)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/regional-de-saude-realiza-capacitacao-contra-arboviroses-1502