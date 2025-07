COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Unilever investe R$ 80 mi em Pouso Alegre

A Unilever anunciou um investimento de R$ 80 milhões para a expansão de mais uma linha produtiva da maionese Hellmann’s em sua fábrica de Pouso Alegre. Com previsão de conclusão das obras em maio de 2025, este investimento permitirá um aumento de duplo dígito na capacidade de produção da fábrica. Nos últimos três anos, a divisão de Nutrição da Unilever registrou um crescimento impressionante de mais de 50%, com destaque para o crescimento exponencial da marca Hellmann’s, que dobrou de tamanho no mesmo período (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/02/20/unilever-anuncia-investimento-de-r-80-milhoes-em-expansao-de-linha-produtiva-durante-visita-do-prefeito-e-vice-governador/

Carnaval gera 691 toneladas de lixo

O Carnaval de Belo Horizonte em 2024 atraiu 5,5 milhões de foliões, gerando uma preocupação ambiental devido à produção de lixo. A educadora ambiental Elizabeth Ibrahim destaca a importância da coleta seletiva e reutilização para reduzir o impacto ambiental e gerar renda para catadores. Conforme apontam os dados da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, foram coletadas 691 toneladas de resíduos durante o Carnaval, mobilizando 1.400 garis por dia. Grande parte do lixo é encaminhado para aterros sanitários, com exceção do que é recolhido pelos catadores de materiais recicláveis. Não há reaproveitamento desse resíduo. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/carnaval-em-bh-para-onde-vai-o-lixo-produzido-nos-5-dias-de-folia/

Professor é indiciado por assédio

As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre o suposto envolvimento de um professor da rede pública de ensino, na cidade de Itabira, região Central do estado, resultaram no indiciamento do educador, de 26 anos, pelos crimes de assédio sexual e estupro de vulnerável tentado. As apurações, coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), iniciaram após a mãe de uma das alunas relatar para a diretora da escola que encontrou algumas mensagens impróprias no celular da filha. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/professor-e-indiciado-por-assedio-sexual-em-itabira/

Exposição inspirada nos quilombos

O artista plástico Eduardo Carvalho traz a exposição "A Cultura e suas Peculiaridades" para Materlândia e Coluna, destacando a importância do negro na sociedade e a arquitetura das favelas brasileiras por meio de desenhos realistas. A obra principal, "Olhar Africano", traz o estilo hiper-realista de Carvalho, abordando a diversidade cultural e social do país. Com entrada gratuita, a exposição ficará em cartaz por 30 dias em cada cidade. Eduardo Carvalho, já foi premiado pela FUNARTE em 2019, internacionalmente, conquistou a medalha de ouro em Dubai, 2022, e foi nomeado melhor artista em Londres e Escócia, 2023. )Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/exposicao-inspirada-nos-quilombos-chega-a-materlandia-e-coluna/)

Ipatinga sedia batalha de poesia

Na noite de sexta-feira (23), o palco do Espaço Hibridus Ponto de Cultura no Centro de Ipatinga haverá mais uma edição do “Slam Básico Ipatinga”, o evento organizará uma competição poesia falada e é aberta a todos os interessados. O ingresso custará 1 kg de alimento não perecível, para doação a entidades sociais. Organizado pelo Básico Coletivo Artístico, o evento busca promover expressões culturais marginais e underground para inclusão e transformação de jovens na região. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0113626-ipatinga-sedia-nova-batalha-de-poesia-falada-e-multipla)

15 mil pensionistas sem pagamentos

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) publicou no Diário Oficial do Executivo a lista dos 14.908 nomes de pensionistas e aposentados ou afastados preliminarmente do Poder Executivo que não realizaram o Censo Cadastral Previdenciário em 2023 e não regularizaram a situação em 2024. Para estes nomes, a partir de março deste ano, o pagamento do benefício referente ao mês de fevereiro estará suspenso. Esse público terá o pagamento reestabelecido após a realização extemporânea do Censo Cadastral. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/pensionistas-aposentados-pagamentos-suspensos/

Varginha inaugura novo Acelerador

Foi inaugurado na segunda-feira, 19, no Hospital Bom Pastor, em Varginha, o novo Acelerador Linear para tratamento avançado em radioterapia para pacientes com câncer, que promete reduzir pela metade o tempo de espera. Hoje, existem apenas 16 aceleradores lineares como este no país, instalados em capitais e grandes centros urbanos. Esse será o primeiro equipamento do tipo em operação em Minas Gerais. O investimento do equipamento é de R$ 10 milhões. Com o equipamento, a capacidade de atendimento passa de 100 para 150 pacientes por dia. (Jornal da Região – Varginha)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/noticias/saude/6399/hospital-de-varginha-inaugura-novo-acelerador-linear-que-reduz-tempo-de-tratamento-para-pacientes-com-cancer)