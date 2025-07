COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pix cresce mais de 60% em Juiz de Fora

Em um ano, as transações via Pix aumentaram cerca de 63% em Juiz de Fora. Conforme dados do Banco Central, em dezembro de 2023 foram realizadas 8.130.877 operações por parte de pessoas físicas na cidade. Já em 2022, o número foi de 4.989.848. No acumulado dos últimos 12 meses, as transações com este perfil, que partiram de pessoas físicas, movimentaram mais de R$ 1,7 bilhão na economia juiz-forana. A cifra representa aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor movimentado foi de R$ 1,2 bilhão. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/15-02-2024/pix.html

5 se despontam para eleição em Uberaba

Faltando aproximadamente nove meses para as eleições municipais, Uberaba já conta com cinco possíveis candidatos à prefeitura de Uberaba. Além da atual prefeita Elisa Araújo (Sdd) que concorrerá à reeleição, outros nomes cogitados são o do vereador Ismar Marão (PSD), Almir Silva (Republicanos) e Cassio Facure (Republicanos). Por outro lado, um dos nomes mais cogitados para disputar a Eleição 2024 é o do ex-prefeito, Anderson Adauto (PCdoB), que poderá contar com o apoio do PDT, da vereadora Rochelle Gutierrez, e do PSB, do ex-presidente do Tribunal de Contas Toninho Andrade. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/74109/cinco-nomes-despontam-como-pre-candidatos-em-uberaba

Castramóvel de Valadares está de volta

Graças ao trabalho incansável e todo empenho da Prefeitura de Valadares, através do Centro de Controle de Zoonoses, do Departamento de Vigilância em Saúde, e também do Departamento Bem-Estar Animal, bem como o apoio do vereador Alê Ferraz, que as castrações de cães e gatos estão sendo retomadas no município. Atualmente, Valadares conta com uma demanda reprimida de, aproximadamente 860 cães e gatos cadastrados para passarem pelo procedimento cirúrgico - que é rápido, simples e o animalzinho é liberado para voltar para casa assim que passa o efeito da anestesia. A expectativa é conseguir castrar cerca de 30 animais por dia. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/o-castramovel-da-prefeitura-de-valadares-esta-de-volta/

Barragem na Rocinha não obteve DCE

A Mosaic Fertilizantes informa que a barragem B, localizada em sua Unidade de Patos de Minas (MG), não obteve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) porque foi classificada em nível 1 de emergência. Essa medida foi adotada após a conclusão de estudos que identificaram que a estrutura não atingiu alguns requisitos exigidos na legislação vigente. A companhia ressalta que a barragem não está em operação e nenhuma anomalia foi identificada, bem como nenhuma indicação de risco iminente de rompimento. Ela está localizada em uma zona rural e não há pessoas mapeadas dentro da zona de autossalvamento. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/barragem-na-rocinha-nao-obteve-dce/

Cemig investe R$ 51,3 mi em Itaúna

Com valores de mais de R$ 51 milhões, sendo R$ 45 em instalações de alta tensão, que prevê a construção de uma nova subestação em Igaratinga, a Cemig anunciou investimentos na região até 2028. Esse projeto compõe uma proposta para todo o estado, com previsão de investimento de R$ 23 bilhões no total. A proposta é “construir e modernizar 19,71 quilômetros de rede de média e baixa tensão e converter e construir 43,61 quilômetros de redes de média tensão trifásicas, com o objetivo de melhorar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica”. (Folha do Povo – Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/cemig-vai-investir-r-513-milhoes-na-regiao

Vacinação contra Covid em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia inicia, nesta segunda-feira, 19, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 60 anos e aquelas que têm comorbidades e fazem parte dos grupos prioritários. A vacinação é considerada a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Em Uberlândia, por exemplo, cerca de 90% dos óbitos entre 2020 e 2023 foram de pessoas com comorbidades. Em 2024, já foram registrados 17 óbitos, sendo que todos estavam acima desta faixa etária e apresentavam comorbidades. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35210/campanha-de-vacinacao-contra-a-covid-19-comeca-na-segunda-19-em-uberlandia-veja-quem-pode-vacinar

Caratinga terá ‘Desapega’ em abril

Nos dias 06 e 07 de abril o auditório da Unidade I do Unec vai receber mais uma edição do “Desapega”. O projeto de incentivo ao consumo consciente é coordenado pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, em parceria com a Funec, o Movimento Amigos de Caratinga e o Tiro de Guerra 04-003. O “Desapega” funciona como uma espécie de bazar solidário. Na tarde de sábado (6/4), os caratinguenses poderão doar objetos em bom estado que tenham em casa e não estejam mais utilizando. Itens como roupas, acessórios, livros, móveis e eletrônicos. Já na manhã de domingo (7/4), a partir das 09 horas, as mesmas pessoas terão a oportunidade de levar para casa gratuitamente objetos que foram disponibilizados por outros doadores. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/projeto-desapega-tera-11a-edicao-em-abril/