COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Azeite mineiro é eleito melhor do Brasil

O azeite mineiro Blend da Safra, da Orfeu Azeites Especiais, está entre os melhores do mundo, ocupando a 16ª posição no EVOO World Ranking, o melhor entre os brasileiros. O azeite produzido na Fazenda Rainha, localizada nas montanhas da região Sul de Minas Gerais, conquistou 22 prêmios no ano passado. Esse desempenho nos concursos internacionais realizados ao longo do ano foi o principal fator que contribuiu para esse resultado no ranking dos melhores azeites extra virgens do mundo, superando mais de 500 concorrentes de diferentes países. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/azeite-mineiro-eleito-melhor-do-brasil-16o-do-mundo/

Itanhandu auxilia no transporte

A Prefeitura de Itanhandu, por meio da secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para concessão de Auxílio Financeiro aos estudantes do Ensino Superior para o pagamento de transporte. Os interessados devem se inscrever até esta quinta-feira (15), na sede da Fundação Itanhanduense de Educação e Cultura Dilza Pinho Nilo. De acordo com o edital, o benefício trata-se de um valor fixo mensal a ser concedido, exclusivamente, aos estudantes residentes em Itanhandu e que estejam matriculados em instituições de ensino superior. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/itanhandu-abre-processo-seletivo-para-concessao-do-auxilio-financeiro-para-transporte-dos-estudantes-do-ensino-superior/

Risco geológico de Juiz de Fora

Juiz de Fora ocupa a terceira posição entre as cidades mineiras com mais áreas de risco geológico, de acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Entre mais de 1.600 municípios do Brasil, a cidade está em 15° lugar. A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou à reportagem que atualiza anualmente o mapeamento de áreas de risco. Atualmente, a cidade tem 142 áreas de risco geológico, como possibilidades de deslizamentos de terra, e 27 de risco hidrológico, referentes a inundações. Conforme o órgão, todos os locais são monitorados constantemente, o que fornece embasamento para ações de prevenção. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/especiais/biosfera/10-02-2024/juiz-de-fora-risco-geologico.html

Posse no Núcleo do Plano Diretor de GV

Nesta quinta-feira (15), às 15h, tomarão posse os membros do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo de Governador Valadares. Serão empossadas 32 pessoas entre representantes eleitos da sociedade civil e de associações e representantes governamentais indicados para a função. O Núcleo é responsável pelo acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas no processo de revisão do Plano Diretor, pelo processo de mobilização, dentre outras atribuições, garantindo sempre a gestão participativa e democrática das propostas e diretrizes às comunidades. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/membros-do-nucleo-gestor-do-plano-diretor-de-gv-tomam-posse-dia-15/

https://agora.com.vc/noticia/divinopolis-e-a-7-cidade-mineira-que-abriu-mais-empresas-em-janeiroo/

Divinópolis é a 7ª cidade na abertura

Divinópolis é a sétima cidade mineira que mais abriu empresas em janeiro deste ano. Os dados são do Governo do Estado, através da Jucemg. Conforme o relatório, Belo Horizonte lidera a listagem de empresas abertas por município, com 2.076 novos empreendimentos formalizados ao longo de janeiro/24. Em seguida, Uberlândia (473 constituições); Contagem (235); Juiz de Fora (206); Uberaba (161); Montes Claros (147); Divinópolis (127); Ipatinga (112); Patos de Minas (108) e Betim (102). Foram 7.776 novos negócios constituídos no primeiro mês do ano contra 7.297 no mesmo mês do ano passado. A alta é de 6,56%. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/divinopolis-e-a-7-cidade-mineira-que-abriu-mais-empresas-em-janeiroo/

Carnaval não aumenta atendimento nas UPAs

Número de atendimentos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) manteve média habitual durante o período de Carnaval. Segundo o diretor administrativo das unidades, Frederico Ramos, o movimento na unidade no Parque do Mirante se equiparou ao do bairro São Benedito. Ele informou que entre os dias 9 e 13 de fevereiro as unidades registraram um total de 2.689 atendimentos, sendo 1.313 referentes à UPA do Mirante e 1.376 no pronto atendimento do bairro São Benedito. A média de atendimentos durante o Carnaval foi de 270 por dia. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/carnaval-n-o-aumenta-atendimento-nas-upas-em-uberaba-1.354014