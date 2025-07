COLUNA MG

Sindicatos cobram apoio contra crise

A Aspronorte e a Asprovales, entidades representativas com mais de 48 sindicatos de produtores rurais filiados, entregaram ao Governo do Estado, ofício reivindicando medidas concretas e imediatas para mitigar os efeitos da crise hídrica do último ano na região, que causou prejuízos irrecuperáveis à agropecuária. O documento foi entregue ao secretário de Estado de Agricultura, Thales Almeida Pereira Fernandes, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, e ao deputado Gustavo Santana. No documento, foi solicitada a redução de base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para transação de bovinos, entre outras reivindicações. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Justiça libera praça para carnaval

Após uma decisão expedida esta semana, impedindo a realização de grandes eventos na Praça Tiradentes, a justiça federal decidiu pela liberação do carnaval no local. Após a liminar de impedimento, comerciantes, ambulantes e apoiadores do carnaval estiveram na praça em manifestação contrária ao bloqueio. No início da tarde de quinta-feira (8), faltando poucas horas para o início do carnaval, a Justiça Federal decidiu pela liberação do carnaval na praça. O secretário de cultura e turismo, Flávio Malta, comemorou a decisão: "Um êxito muito grande de toda a gestão, da procuradoria, do nosso corpo de engenheiros, do corpo técnico que preparou esse projeto com muito afinco, da secretaria” finalizou. (O Liberal – Ouro Preto)

Nanuque fora dos investimentos federais

Após o anúncio do investimento de R$ 121,4 bilhões do Governo Federal em Minas Gerais, alguns dos ministros do presidente Lula detalharam valores, distribuição do montante, como e onde ele será utilizado no Estado. Do pacote de investimentos, Nanuque ficou de fora. Com tantos investimentos, o governo federal poderia concluir a obra de pavimentação da Br-439, trecho rodoviário que passa pelas localidades de Pedro Canário e Taquaras, no Espírito Santo; Três Corações, no município de Mucuri (BA); e Nanuque, em Minas Gerais, ao longo das rodovias BR-101 e BR-418. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Ipatinga faz atendimento no Carnaval

Em meio às festividades do Carnaval, a Prefeitura de Ipatinga reforça sua preocupação com a saúde da população, especialmente no que diz respeito às arboviroses. Durante o feriado, a Policlínica Municipal estará de plantão, atendendo exclusivamente das 7h às 21h, de 10 a 14 de fevereiro. A Unidade Sentinela, que funciona junto à UPA24h, também estará operando nos dias 12, 13 e 14, das 7h às 21h, para garantir assistência aos casos emergenciais. Por sua vez, a Unidade de Hidratação localizada na UBS do Cidade Nobre estará disponível no mesmo horário para receber pacientes suspeitos de dengue e chikungunya. (Jornal dos Vales)

Valadarense premiado no 3o Curta

Foram divulgados nessa quinta-feira (8) os vencedores da terceira edição do projeto Curta Vitória a Minas, realizado pelo Instituto Marlin Azul e Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Ao todo, foram selecionadas dez histórias reais e fictícias de autores de municípios mineiros e capixabas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Um dos vencedores foi o valadarense Pedro Vinícius Siqueira Batista, com “Os amigos da água”. Agora, os autores selecionados aprenderão noções básicas sobre a linguagem e as técnicas audiovisuais, gravarão os curtas-metragens com o envolvimento da comunidade e exibirão as obras numa telona de cinema durante sessões abertas e gratuitas nas cidades onde vivem. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

NetZero e Eisa anunciam projeto

A NetZero, green tech francesa pioneira na valorização de resíduos agrícolas em biochar, e EISA café, Empresa Interagrícola S.A. do Grupo Ecom, anunciaram um projeto conjunto inovador entre as duas empresas que beneficiará todos os produtores de café de Machado e região. Há a previsão de contratação de trabalhadores e fornecedores da região, visando fortalecer a economia local. As fábricas da NetZero recolhem as cascas de café de produtores associados e as utilizam como matéria-prima para produzir biochar, um poderoso condicionador de solo. Em troca das suas cascas de café, o cafeicultor recebe gratuitamente parte do biochar que é feito a partir de suas cascas e compra o restante próximo ao preço de custo. (Folha Machadense)

